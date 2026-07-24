Phát hiện thêm hố chôn tập thể liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng

Từ 7h, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP HCM khai quật hố mới dài khoảng chục mét, sâu hơn 1,5 m ở khu đất cao trong công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng. Điểm quy tập nằm gần sân bi sắt, thuộc một trong ba khu vực (rãnh số 2) được lực lượng chức năng xác định có dấu hiệu nghi là hố chôn tập thể.

Hố chôn tập thể liệt sĩ vừa được phát hiện. Ảnh: Đình Văn

Lực lượng tìm kiếm dùng máy xúc bóc lớp đất mặt đến độ sâu khoảng một mét, sau đó chuyển sang đào thủ công khi phát hiện dấu hiệu bất thường và quy tập được 4 hài cốt liệt sĩ. Khu vực hiện được che chắn tránh mưa ngập và đất đá sạt xuống, đồng thời tiếp tục thăm dò để xác định hướng mở rộng phạm vi khai quật.

Đây là vị trí thứ hai phát hiện hài cốt liệt sĩ kể từ khi TP HCM bắt đầu tìm kiếm tại công viên Lê Thị Riêng từ đầu tháng 7.

Trước đó, lực lượng chức năng đã quy tập 100 hài cốt tại rãnh chôn tập thể dài khoảng 30 m, kéo từ khu vực nhà bia tưởng niệm đến gần hồ cá cạnh nhà truyền thống công viên. Vị trí này được khoanh vùng dựa trên tư liệu lịch sử, lời kể nhân chứng và kết quả khảo sát trước đó.

Quân đội che chắn tạm thời hố mới phát hiện tránh mưa ngập, trưa 24/7. Ảnh: Đình Văn

Công viên Lê Thị Riêng trước đây là khu vực nghĩa trang Đô Thành, còn gọi là nghĩa địa Chí Hòa - Sài Gòn. Qua đối chiếu tư liệu, lời kể nhân chứng và khảo sát bằng radar xuyên đất, lực lượng chức năng xác định nhiều vị trí có dấu hiệu bất thường để tổ chức khai quật.

Từ ngày 4/7 đến nay, khu vực tìm kiếm cạnh nhà truyền thống được mở rộng hơn 100 m2, đào sâu 2-3 m. Máy xúc được sử dụng để bóc lớp đất phía trên đến khoảng 1,5 m, sau đó chuyển sang đào thủ công khi xuất hiện dấu hiệu nghi có hài cốt. Phần lớn hài cốt được tìm thấy nằm thành nhiều lớp trong rãnh chôn dài khoảng 30 m.

Trong số các hài cốt đã quy tập, một trường hợp còn giấy tờ mang tên Huỳnh Văn Quên. Kết quả xác minh ban đầu cho thấy liệt sĩ thuộc Tiểu đoàn 1 Long An, tham gia trận đánh cầu Chữ Y (khu vực quận 5 và quận 8 cũ) trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968.

Vị trí mới phát hiện thuộc rãnh chôn 2 trong số ba khu vực khoanh vùng nghi là mộ tập thể ở công viên. Rãnh chôn 1 là nơi tìm thấy 100 hài cốt. Đồ họa: Khánh Hoàng

Hoạt động tìm kiếm tại công viên Lê Thị Riêng nằm trong Chiến dịch 500 ngày đêm, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Chiến dịch diễn ra từ ngày 15/3/2026 đến 27/7/2027, đặt mục tiêu quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính từ 18.000 mẫu sinh phẩm.