Tìm thấy chiếc ví có nhiều ảnh chân dung khi khai quật mộ liệt sĩ

Sáng 10/8, thượng tá Trần Thanh Sơn - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng, thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, cho biết, lực lượng khai quật, lấy mẫu, số hóa và lưu mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thuận vừa phát hiện ảnh chân dung cùng nhiều di vật trong một phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính.

Cán bộ, chiến sĩ thực hiện lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thuận.

Cụ thể, ngày 7/8, khi khai quật phần mộ số 38, khu B1, hàng 22, mã định danh 68.004.00898 để phục vụ công tác giám định ADN, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện một chiếc ví và 2 chai dầu gió. Kiểm tra bên trong chiếc ví, lực lượng chức năng phát hiện nhiều bức ảnh còn được lưu giữ.

Trong đó có một bức ảnh chụp một chiến sĩ đội mũ cối, gương mặt còn khá trẻ; một số ảnh chụp các nữ thanh niên và nhiều bức ảnh khác đã bị hoen ố theo thời gian, khó nhận dạng.

Chiếc ví và 2 chai dầu gió.

Nhiều ảnh chân dung được phát hiện trong chiếc ví.

Theo nhận định ban đầu, những hình ảnh này có thể liên quan đến liệt sĩ được an táng trong phần mộ. Chiếc ví cùng các bức ảnh được xem là những manh mối có giá trị, phục vụ quá trình rà soát, đối chiếu thông tin, xác định danh tính liệt sĩ.

Hiện, các lực lượng đang tiếp tục kiểm tra, đối chiếu dữ liệu liên quan, với hy vọng từ những dấu vết còn lại có thể xác định danh tính người đã hy sinh và tìm được thân nhân.

Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đến nay, tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành việc lấy mẫu tại 10/11 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn. Trong đó, Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thuận là nghĩa trang cuối cùng triển khai chiến dịch. Đây là nghĩa trang có số lượng mộ liệt sĩ lớn nhất tỉnh, với gần 9.000 phần mộ; trong đó hơn 3.400 phần mộ cần lấy mẫu hài cốt.

Dự kiến, tỉnh Lâm Đồng hoàn thành lấy mẫu trước ngày 15/8, sớm hơn khoảng 3 tháng so với kế hoạch Ban Chỉ đạo 515 tỉnh giao.