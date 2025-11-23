Vướng vào dây cáp trên Quốc lộ 14, người phụ nữ tử vong tại chỗ
Chạy xe máy bị vướng vào dây cáp đứt trên Quốc lộ 14 (Đồng Nai), người phụ nữ ngã xuống tử vong tại chỗ.
Tối 22/11, người phụ nữ điều khiển xe máy biển số tỉnh Lâm Đồng lưu thông trên Quốc lộ 14 hướng từ phường Đồng Xoài đi xã Bù Đăng.
Khi đi tới địa phận xã Nghĩa Trung, bất ngờ vướng phải dây cáp đứt căng ngang trên đường, xe máy và người điều khiển ngã nhào xuống đường, nạn nhân tử vong tại chỗ.
Hiện trường vụ tai nạn
Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, người đi đường nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng địa phương đến giải quyết.
Nhận tin báo, Công an tỉnh Đồng Nai đến khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Tại hiện trường, xe máy bị văng vào lề đường, người phụ nữ có vết thương ở vùng cổ, nạn nhân nằm trên đường, cách xe máy khoảng 5m. Dây cáp bị đứt căng ngang đường.
Nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.
Sau khi rời bệnh viện về nhà lấy tiền đóng viện phí, người phụ nữ không may gặp tai nạn tử vong trên đường quay trở lại bệnh viện.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-23/11/2025 07:58 AM (GMT+7)