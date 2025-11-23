Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Vướng vào dây cáp trên Quốc lộ 14, người phụ nữ tử vong tại chỗ

Sự kiện: An toàn giao thông
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Chạy xe máy bị vướng vào dây cáp đứt trên Quốc lộ 14 (Đồng Nai), người phụ nữ ngã xuống tử vong tại chỗ.

Tối 22/11, người phụ nữ điều khiển xe máy biển số tỉnh Lâm Đồng lưu thông trên Quốc lộ 14 hướng từ phường Đồng Xoài đi xã Bù Đăng.

Khi đi tới địa phận xã Nghĩa Trung, bất ngờ vướng phải dây cáp đứt căng ngang trên đường, xe máy và người điều khiển ngã nhào xuống đường, nạn nhân tử vong tại chỗ.

Vướng vào dây cáp trên Quốc lộ 14, người phụ nữ tử vong tại chỗ - 1

Hiện trường vụ tai nạn

Hiện trường vụ tai nạn

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, người đi đường nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng địa phương đến giải quyết.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Đồng Nai đến khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tại hiện trường, xe máy bị văng vào lề đường, người phụ nữ có vết thương ở vùng cổ, nạn nhân nằm trên đường, cách xe máy khoảng 5m. Dây cáp bị đứt căng ngang đường.

Nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.

Một phụ nữ tông trụ điện tử vong khi đang trên đường đến bệnh viện
Một phụ nữ tông trụ điện tử vong khi đang trên đường đến bệnh viện

Sau khi rời bệnh viện về nhà lấy tiền đóng viện phí, người phụ nữ không may gặp tai nạn tử vong trên đường quay trở lại bệnh viện.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hương Chi ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-23/11/2025 07:58 AM (GMT+7)
Tin liên quan
An toàn giao thông Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN