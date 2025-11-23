Hà Nội: Hiện trường vụ ô tô tải đâm hàng loạt xe tại vành đai 3 trên cao

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Đêm 22/11, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 5 ô tô đã xảy ra tại vành đai 3 trên cao (đoạn qua phường Hoàng Mai, Hà Nội). Vụ việc khiến 2 người bị thương phải đưa đi cấp cứu.

Gần 23h ngày 22/11, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 5 ô tô đã xảy ra tại vành đai 3 trên cao (đoạn ngang tòa nhà Toyota Pháp Vân, phường Hoàng Mai).

Thời điểm xảy ra tai nạn, ô tô tải mang biển số 30M-452.XX đi trên vành đai 3, hướng cầu Thanh Trì - cầu Mai Dịch. Đến vị trí trên, ô tô tải bất ngờ đâm "dồn toa" ô tô con mang BKS 99E-000.XX, ô tô tải 29K-067.XX, ô tô tải thùng kín 30M-387.XX và một ô tô khách loại 16 chỗ ngồi (chưa rõ biển kiểm soát).

Sau cú đâm mạnh, ô tô con mang biển kiểm soát tỉnh Bắc Ninh bị biến dạng, nổ hai túi khí và 2 người ở trong xe bị thương.

4 xe còn lại bị hư hỏng phần đầu, đuôi và thùng xe. Lái xe ô tô khách loại 16 chỗ ngồi đã điều khiển xe rời khỏi hiện trường ngay sau vụ tai nạn.

Tại hiện trường, nhiều mảnh vỡ của các ô tô vương vãi khắp mặt đường.

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 14 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để giải quyết vụ tai nạn. Đồng thời, lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn với các tài xế, bước đầu, không phát hiện vi phạm.

Được biết, đoạn đường xảy ra tai nạn đang trong quá trình sửa chữa.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an phường Hoàng Mai điều tra làm rõ.

