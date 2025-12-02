Vướng dây cáp sà xuống đường tử vong, ai chịu trách nhiệm?

Camera ghi lại vụ việc.

Nạn nhân được xác định là ông N.T.S (44 tuổi), đang công tác tại trại tạm giam Công an tỉnh Đồng Tháp. Hiện chưa rõ sợi dây gây tai nạn là dây dẫn điện hay cáp viễn thông.

Cần làm rõ đơn vị quản lý dây cáp

Theo quy định của Luật Điện lực 2024 và Luật Viễn thông 2023. Các công trình, thiết bị, dây dẫn, cáp, trụ, lưới điện và hạ tầng viễn thông thụ động như cáp treo, dây mạng, cáp chiếu sáng hay viễn thông phải được quản lý, vận hành, bảo trì và giám sát an toàn để bảo đảm an toàn cho người dân. Tùy theo tính chất và mức độ, vụ việc có thể phát sinh xử phạt hành chính, trách nhiệm hình sự hoặc bồi thường dân sự.

"Các thông tin ban đầu cho thấy đây là tai nạn do công trình, thiết bị, vật dụng nguy hiểm gây ra, không phải lỗi của người điều khiển phương tiện" - luật sư Đào Thị Bích Liên, Văn phòng Luật sư Hà Hải và Cộng sự, nhận định.

Về trách nhiệm, luật sư Đào Thị Bích Liên cho hay cần làm rõ đơn vị quản lý dây cáp, thời điểm dây bị đứt, quy trình quản lý, bảo dưỡng đường dây, trách nhiệm của bộ phận kỹ thuật và việc sự cố có được thông báo trước hay không.

Trường hợp nhiều đơn vị cùng treo dây trên cùng tuyến đường như điện lực, viễn thông, cáp truyền hình hay chiếu sáng công cộng, việc xác định chủ thể quản lý dây là rất quan trọng. Nếu đơn vị quản lý không kiểm tra, không bảo trì, để dây sà xuống dẫn đến tai nạn chết người, có dấu hiệu của tội "Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính " theo Điều 129 Bộ Luật Hình sự.

Trong khi đó, nếu dây do cá nhân hoặc nhóm người tự ý kéo, lắp trái phép mà không tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật, họ có thể bị xử lý về hành vi "Vô ý làm chết người" theo Điều 128 Bộ Luật Hình sự hoặc tội danh tương ứng tùy theo tính chất mức độ hậu quả.

Trong trường hợp thi công sửa chữa hoặc mở rộng đường mà đơn vị thi công không rào chắn, không cảnh báo, để dây rơi xuống đường gây tai nạn chết người, cá nhân phụ trách và tổ chức thi công đều có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" theo Điều 360 Bộ Luật Hình sự.

Ngoài ra, khi xác định được chủ sở hữu hoặc chủ thể được giao quản lý nguồn nguy hiểm cao độ thì phải bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra, kể cả khi không có lỗi, trừ các trường hợp thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi cố ý của người bị thiệt hại hoặc do sự kiện bất khả kháng.