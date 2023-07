Vụ xe tải lao vào nhà dân 2 người chết: Xe vừa mua, đang trên đường chạy về nhà

Như CAO đã đưa tin, khoảng 14h35 ngày 21/7, ô tô tải BKS: 95C-006.11 lưu thông trên QL1 theo hướng Nam-Bắc. Khi đến Km1077+750 (khu vực chợ Đồng Cát, thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi) bất ngờ mất lái lao lên lề đường và tông vào nhà dân, khiến bà Trần Thị Cảnh (78 tuổi) đang ngồi trên vỉa hè và bà Nguyễn Thị Ngọt (40 tuổi) đang đứng gần lề đường tử vong tại chỗ.

Tiếp đó, ô tô tải tông vào xe máy do ông Lê Thế, cũng là người địa phương, điều khiển khi vừa đến địa điểm trên, làm ông bị thương được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Hiện trường vụ TNGT nghiêm trọng khiến 2 người tử vong

Do tài xế đã rời khỏi hiện trường sau khi gây tai nạn, Công an huyện Mộ Đức đã phối hợp lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi tổ chức kiểm soát các tuyến đường và tiến hành kiểm tra các phương tiện đường dài nhằm tránh việc tài xế bỏ trốn đi xa.

Tại hiện trường, công an thu giữ một ĐTDĐ bị hỏng bỏ lại trên xe, tiến hành xác minh được biết chủ thuê bao là Đặng Cường (trú thôn Khánh Lạc, xã Nghĩa Hà, TP.Quảng Ngãi), chính là tài xế lái xe ô tô tải gây tai nạn, nên Công an huyện Mộ Đức và Phòng CSGT Công an tỉnh đã vận động người nhà liên lạc với Đặng Cường và đưa người này đến cơ quan công an làm việc, phục vụ công tác điều tra nguyên nhân vụ tai nạn

Đến 19h30 cùng ngày, Đặng Cường đã đến trực ban Công an huyện Mộ Đức đầu thú. Qua kiểm tra không phát hiện vi phạm nồng độ cồn và ma túy.

Khai với cơ quan điều tra, tài xế này cho biết, trước đó vài ngày Cường vào tỉnh Hậu Giang mua xe ô tô tải trên. Sau khi hoàn tất các thủ tục công chứng thì điều khiển xe ô tô này về Quảng Ngãi, đến địa phận trên thì gây tai nạn.

Ngay sau khi vụ tai nạn thương tâm xảy ra, chính quyền huyện Mộ Đức cùng các ngành chức năng của tỉnh đã hỗ trợ gia đình nạn nhân bị tử vong (3 triệu đồng/người) để lo hậu sự.

Nguyên nhân vụ TNGT đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Mộ Đức tiếp tục làm rõ.

Nguồn: https://congan.com.vn/giao-thong-24h/quang-ngai-thong-tin-moi-vu-xe-tai-lao-vao-nha-dan-2-nguoi-...Nguồn: https://congan.com.vn/giao-thong-24h/quang-ngai-thong-tin-moi-vu-xe-tai-lao-vao-nha-dan-2-nguoi-tu-vong_150141.html