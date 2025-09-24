Vụ xây nhà trên đất người khác tại TP.HCM: 2 bên đã chốt phương án giải quyết

Liên quan đến sự việc xây nhà trên đất người khác xảy ra tại đường ĐX066 phường Chánh Hiệp, TP.HCM (trước đây là phường Định Hòa, tỉnh Bình Dương), chiều 24-9 UBND phường Chánh Hiệp đã chủ trì buổi làm việc với hai bên.

Phóng viên Báo Pháp luật TP.HCM trao đổi với bà Thảo sau buổi làm việc chiều 24-9.

Trao đổi với bà Võ Thu Thảo (33 tuổi) chủ mảnh đất bị hàng xóm xây nhầm nhà, bà Thảo cho biết sau hơn 1 giờ trao đổi, hai bên đã đi đến thống nhất là phía ông T (người xây nhầm nhà) sẽ di dời căn nhà về phía đất của mình trong thời gian 45 ngày. Nội dung này đã được ghi thành biên bản các bên cũng đã ký.

Cũng theo bà Thảo, tại buổi làm việc ông T cũng đã rất thiện chí nói chuyện, trao đổi để đi đến quyết định hợp tình hợp lý, đảm bảo quyền lợi cho hai bên.

“Giờ tôi chỉ mong ông T làm đúng theo cam kết của mình để gia đình tôi giải quyết nhanh sự việc và có thể xây nhà ở”, bà Thảo cho biết.

Ông T trao đổi với báo chí bên lề buổi làm việc chiều 24-9 trong vụ việc xây nhà trên đất người khác.

Bà Thảo cũng cho biết thêm, tại buổi làm việc ông T cũng đã thừa nhận người phụ nữ tên H có trao đổi về vụ việc này trước đó là mẹ vợ của mình.

Trước đó, ông T một mực phủ nhận không biết bà H là ai, người này không có liên quan gì đến gia đình mình.

Căn nhà của ông T xây nhầm trên đất bà Thảo.

Như PLO đã đưa tin, đầu năm 2024 vợ chồng bà Thảo mua một mảnh đất có diện tích 71,4 mét vuông (ngang 4,9 mét, dài gần 15 mét) tại địa chỉ trên.

Lô đất sát bên bà Thảo có diện tích hơn 190 mét vuông, đây là lô đất của chủ ngôi nhà xây nhầm trên đất bà Thảo.

Sau khi hoàn thành thủ tục mua mảnh đất này, vợ chồng bà Thảo đã được cơ quan chức năng cấp sổ hồng đối với lô đất này.

Do chưa có tiền xây nhà nên mảnh đất này bà Thảo tạm thời bỏ không. Thời điểm này, một số lô đất khác gần lô của bà Thảo cũng chưa xây nhà mà đang là đất trống.

Ngày 14-6, bà Thảo đưa đơn vị thi công đến khảo sát đo đạc để chuẩn bị xây nhà.

Tuy nhiên, khi đến nơi thì tá hỏa phát hiện mảnh đất của mình đã có một căn nhà (1 trệt, 1 lầu) xây dựng kiên cố.

Sau nhiều lần đo đạc kỹ lưỡng bà Thảo chắc chắn ngôi nhà này đã xây dựng trên đất của mình. Sau đó, bà Thảo có nói chuyện với chủ ngôi nhà, nhưng thời điểm đó họ không thừa nhận và phản ứng.

Sau đó, bà Thảo đã nhờ một bên thứ ba liên hệ với gia đình ông T để trao đổi về sự việc này.

Ít lâu sau, có một người phụ nữ tên H đã liên hệ với bà Thảo để giải quyết vụ việc.

Thời gian khoảng 3 tháng từ khi bắt đầu liên lạc trao đổi (qua zalo) bà H mong muốn bà Thảo cho thời gian để di chuyển ngôi nhà về đúng đất của mình. Tiếp đó, bà H đưa ra nhiều lý do và xin bà Thảo tiếp tục cho thời gian để giải quyết.

Tuy nhiên, sau ba tháng phía bà H vẫn chưa thực hiện. Vì không muốn kéo dài thời gian nên bà Thảo đã làm đơn đề nghị UBND phường Chánh Hiệp giải quyết.