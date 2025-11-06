Vụ vỡ hồ chứa nước ở Lâm Đồng: 267 hộ bị thiệt hại nhà cửa, tài sản

Ngày 6-11, tin từ UBND xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng cho biết 20 hộ dân bị thiệt hại hoa màu, vật nuôi trong vụ vỡ hồ chứa nước hôm 2-10 trên núi Tân Lai đã được Công ty TNHH Thương mại Trang trại Việt Phong Phú (gọi tắt là Trang trại Việt) chi tiền bồi thường vào chiều 5-11.

Nhiều gia đình gần như mất trắng sau thảm kịch dưới chân núi Tân Lai. Ảnh CHÍNH THÀNH.

Theo UBND xã Tuy Phong, 20 hộ dân này bị thiệt hại hoa màu, cây ăn quả khoảng 4,5 ha. Sau nhiều lần thỏa thuận, Công ty Trang trại Việt đồng ý bồi thường gần 750 triệu đồng.

Đối với sự cố lần thứ hai, vỡ hồ chứa đêm 1-11 trên núi Tân Lai, ngoài cuốn trôi làm tử vong thương tâm bé gái 13 tuổi, đến tối 5-11 theo thống kê đã có đến 267 hộ dân bị thiệt hại đất đai, hoa màu, gia cầm, gia súc, nhà cửa, phương tiện... Hiện UBND xã Tuy Phong vẫn đang tiếp tục kiểm kê mức độ thiệt hại của từng gia đình.

Trong số 267 hộ dân, người bị thiệt hại nặng nhất là hộ ông Nguyễn Hữu Hồng với 2 ha đất bị vùi lấp; trong đó có 1,4 ha vườn táo sáu năm tuổi, 60 cây mai 5 năm tuổi bị vùi lấp hoàn toàn; hai xe máy trong đó có một xe SH; nhà cửa cùng nhiều tài sản khác bị vùi lấp.

UBND xã Tuy Phong chi tiền bồi thường cho 20 hộ dân trong đợt thiệt hại ngày 2-10. Ảnh PĐ

Theo một nguồn tin, phía Trang trại Việt đã tạm ứng 200 triệu đồng để UBND xã hỗ trợ ban đầu cho các hộ dân bị thiệt hại trong vụ vỡ hồ chứa đêm 1-11.

Ngoài gây thiệt hại tính mạng, tài sản của người dân xã Tuy Phong, vụ vỡ hồ chứa còn làm thiệt hại nghiêm trọng hạ tầng, làm hư hỏng hoàn toàn nhiều tuyến kênh thủy lợi. Ngoài thiệt hại tại xã Tuy Phong, tại xã Liên Hương (thị trấn Liên Hương và các xã Bình Thạnh, Phước Thể, Phú Lạc cũ) cũng bị nước từ sự cố vỡ hồ chứa đổ ập xuống làm thiệt hại 35 ha; trong đó có 20 ha lúa, 5 ha hành không thể khắc phục, xem như mất trắng.