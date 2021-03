Vụ nam tiếp viên làm lây dịch bệnh COVID-19 gây thiệt hại ra sao?

Thứ Tư, ngày 03/03/2021 10:00 AM (GMT+7)

Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM vừa hoàn thành Kết luận điều tra (KLĐT) đề nghị truy tố Dương Tấn Hậu (tiếp viên hàng không, sinh năm 1992, ngụ huyện Hóc Môn, TPHCM) về tội “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”, theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Cảnh sát tống đạt quyết định khởi tố bị can Dương Tấn Hậu. Ảnh: Công an cung cấp

Thiệt hại gần 4,5 tỷ đồng

Theo KLĐT, trong vụ án này có thiệt hại phi vật chất ảnh hưởng đến cuộc sống của hơn 2.000 người trên địa bàn TPHCM, gồm 861 người cách ly tập trung và 1.400 người cách ly tại nhà. Sở Y tế TPHCM xác định thiệt hại từ việc gây lây lan dịch bệnh COVID-19 ra cộng đồng là gần 2,8 tỷ đồng, gồm chi phí xét nghiệm tầm soát các trường hợp F1, F2. Ngoài ra còn có chi phí sử dụng để tiến hành cách ly y tế các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân dương tính có liên quan đến vụ án... Tổng thiệt hại vật chất đến nay là hơn 4,475 tỷ đồng.

Về sai phạm của nam tiếp viên Dương Tấn Hậu như sau: Ngày 14/11/2020, Hậu cùng đoàn bay từ Nhật Bản về Việt Nam trên chuyến bay VN 5301 của Vietnam Airlines. Về đến sân bay Tân Sơn Nhất, Hậu được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 và thực hiện cách ly tập trung tại khu cách ly tập trung của Vietnam Airlines. Ngày 15/11/2020, Hậu được lấy mẫu xét nghiệm lần thứ nhất và cho kết quả âm tính, ngày 18/11/2020, Hậu tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 và tiếp tục cho kết quả âm tính.

Cùng ngày Hậu được khu cách ly tập trung cho về cách ly tại địa phương đến hết ngày 28/11/2020. Quá trình cách ly tập trung tại khu cách ly tập trung của Vietnam Airlines, Hậu trực tiếp tiếp xúc ngoài phòng cách ly với hai người khác bị nhiễm. Cụ thể, khoảng 20 giờ ngày 17/11/2020, Hậu ra khỏi phòng và gặp Nguyễn Văn Hậu, Nguyễn Tuyết Nhi tại hành lang khu cách ly (2 người này là tiếp viên trên chuyến bay SVO-CXR-SGN/VN5062, nhập cảnh Việt Nam ngày 11/11/2020 và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 lần lượt vào các ngày 25 và 26/11/2020). Cả 3 người sau đó về phòng cách ly của Dương Tấn Hậu. Đến 21 giờ cùng ngày thì Văn Hậu và Tuyết Nhi rời khỏi phòng Dương Tấn Hậu.

Khi về cách ly tại địa phương, Dương Tấn Hậu tiếp tục vi phạm các quy định cách ly. Cụ thể vào ngày 21/11/2020, Dương Tấn Hậu rời nhà trọ cùng Liễu Minh Sang đi ăn tại quán Củ Hành Tây, đi uống cà phê tại quán cà phê Cộng. Ngày 22/11/2020, Tấn Hậu tham gia thi tiếng Anh tại Đại học HUTECH. Ngày 28/11/2020, Tấn Hậu có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Vietnam Airlines không bị xử lý

Trong vụ án này, Cơ quan An ninh điều tra đã đề nghị xử phạt hành chính đối với bà Đinh Thị Thu Thảo (Trạm trưởng Trạm y tế phường 2, quận Tân Bình) về hành vi không tổ chức cách ly đối với Dương Tấn Hậu theo đúng quy định. Đối với Ban quản lý cơ sở cách ly Vietnam Airlines khu vực phía Nam, Cơ quan An ninh điều tra nhận thấy không đủ cơ sở xử lý hình sự đối với các cá nhân có trách nhiệm.

Đối với Nguyễn Văn Hậu, Nguyễn Tuyết Nhi không biết mình mắc COVID-19 khi tiếp xúc với Dương Tấn Hậu, trong khi nội quy khu cách ly tập trung Vietnam Airlines chỉ quy định người được cách ly hạn chế ra khỏi khu cách ly và hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người khác trong khu cách ly. Vì vậy, không đủ căn cứ xử lý hình sự với Văn Hậu và Tuyết Nhi. Đối với Vietnam Airlines, Cơ quan an ninh điều tra cho rằng, đơn vị này đã tổ chức thực hiện đúng theo chỉ đạo về phòng, chống dịch bệnh.

Cơ quan An ninh điều tra đề nghị Viện KSND TPHCM ghi nhận việc bị can Dương Tấn Hậu thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội và nhiều người có đơn đề nghị miễn trách nhiệm hình sự cho bị can.

Nguồn: https://www.tienphong.vn/phap-luat/vu-nam-tiep-vien-lam-lay-dich-benh-covid19-gay-thiet-hai-ra-s...Nguồn: https://www.tienphong.vn/phap-luat/vu-nam-tiep-vien-lam-lay-dich-benh-covid19-gay-thiet-hai-ra-sao-1800855.tpo