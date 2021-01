Công an TPHCM khởi tố tiếp viên hàng không Vietnam Airlines làm lây bệnh COVID-19

Thứ Hai, ngày 11/01/2021 19:00 PM (GMT+7)

Cơ quan An ninh điều tra - Công an TPHCM đã có quyết định khởi tố bị can D.T.H (28 tuổi, là bệnh nhân 1342, nam tiếp viên hàng không Vietnam Airlines) để điều tra về tội “Lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”.

Nguồn tin Tiền Phong cho biết, quyết định này đã được chuyển cho Viện KSND cùng cấp phê chuẩn và Cơ quan An ninh điều tra - Công an TPHCM đang chờ quyết định phê chuẩn của Viện KSND TPHCM để tiến hành các bước tố tụng tiếp theo.

Trước đó hồi tháng 12/2020, tại buổi họp báo thông tin về trường hợp này, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó GĐ Công an TPHCM cho biết, Cơ quan An ninh điều tra – Công an TPHCM đã có quyết định số 02 ngày 3/12 khởi tố vụ án hình sự “Lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”.

Khu cách ly của hãng hàng không Vietnam Airline. Ảnh: Ngô Bình

“Chúng tôi xác định hậu quả rất nghiêm trọng, làm lây lan dịch bệnh COVID-19 cho người khác. Do đó Công an TPHCM đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự để xử lý nghiêm khắc”, ông Quang nhấn mạnh.

Trước đó, TPHCM phát hiện trường hợp mắc COVID-19 trong khu cách ly tập trung của hãng Hàng không Vietnam Airlines với trường hợp bệnh nhân 1342. Tuy nhiên, trước khi ghi nhận ca bệnh này, nam tiếp viên hãng hàng không này đã không tuân thủ quy định cách ly tại nhà, rời khởi khu cách ly đi học, đi ăn uống nhiều nơi.

Nghiêm trọng hơn, trong thời gian cách ly, nam tiếp viên đã cho 2 người bạn và mẹ đến phòng. Sau đó, người bạn của nam tiếp viên này đã mắc COVID-19 được ghi nhận là bệnh nhân 1347 (giáo viên tiếng Anh). Trước khi ghi nhận ca bệnh 1347, giáo viên này đã di chuyển, có mặt ở rất nhiều nơi, đến các lớp dạy tiếng Anh. Hệ quả làm lây nhiễm thêm cho 2 trường hợp một bé 14 tháng tuổi và một học viên (BN 1348, 1349).

