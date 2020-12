Vụ hàng trăm tài xế căng băng rôn: Đại diện Grab nói gì?

Thứ Hai, ngày 07/12/2020 20:35 PM (GMT+7)

Đại diện Grab cho hay, phần thuế Grab khấu trừ khoản thuế phải nộp, kê khai, và nộp hộ cho các đối tác tài xế là tuân thủ quy định của Nghị định 126.

Hàng trăm tài xế mặc áo Grab tập trung, căng băng rôn tại khu vực Hồ Gươm vào trưa 7/12.

Liên quan đến vụ hàng trăm tài xế Grab “diễu hành” quanh khu vực Hồ Gươm, tối 7/12, đại diện Grab đã lên tiếng về việc hàng trăm tài xế Grab tập trung, căng băng rôn có dòng chữ “phản đối Grab tăng chiết khấu thuế VAT lên đối tác tài xế”.

Theo đó, đại diện Grab cho hay doanh nghiệp này đang tuân thủ chặt chẽ Luật Thuế giá trị gia tăng 2008, Luật Quản lý thuế 2019, các văn bản hướng dẫn thi hành của cơ quan chức năng. Đặc biệt là Nghị định 126/2020/NĐ-CP (NĐ 126), có hiệu lực từ ngày 5/12/2020.

Theo quy định của NĐ 126, thuế VAT 10% (theo pháp luật thuế mà Grab đang thực hiện) được áp dụng cho toàn bộ doanh thu từ hoạt động kinh doanh vận tải, trong đó gồm cả phần doanh thu vận tải của đối tác tài xế.

Grab đã cân nhắc cẩn trọng để đề xuất giá cước mới phù hợp, đồng thời khấu trừ nghĩa vụ thuế VAT 10% từ cước phí chuyến xe mà người dùng hiện đang chi trả. Chiết khấu khi sử dụng ứng dụng Grab đối với đối tác tài xế vẫn giữ nguyên.

Tuy nhiên, theo NĐ 126, cá nhân hợp tác kinh doanh mà cụ thể là đối tác tài xế không thuộc trường hợp trực tiếp khai thuế, nộp thuế nên doanh nghiệp có trách nhiệm thu hộ, nộp hộ thuế cho đối tác tài xế. Vì vậy, phần thuế Grab khấu trừ khoản thuế phải nộp, kê khai, và nộp hộ cho các đối tác tài xế là tuân thủ quy định của NĐ 126. Số thuế này đã được nộp cho Kho bạc Nhà nước và đã được cơ quan thuế xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

“Về việc các tài xế tụ tập căng băng rôn khẩu hiệu, còi xe inh ỏi, gây rối trật tự công cộng, trong ngày hôm nay, sai tới đâu thì phía cơ quan chức năng sẽ xử lý tới đó. Còn Grab không giải quyết vấn đề này. Việc các tài xế thắc mắc thì chúng tôi cũng đã giải thích rồi”, đại diện Grab thông tin.

Trước đó, trưa cùng ngày, nhóm đông tài xế mặc áo Grab bắt đầu đi từ khu vực phố Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm rồi kéo về các tuyến phố xung quanh hồ Gươm với số lượng hàng trăm xe. Quá trình di chuyển, các tài xế vừa đi, vừa bấm còi, căng băng rôn có dòng chữ "phản đối Grab tăng chiết khấu thuế VAT lên đối tác tài xế".

Đội CSGT số 1, phòng CSGT Công an TP.Hà Nội đã phối hợp các lực lượng nghiệp vụ Công an quận Hoàn Kiếm chốt chặn, giải tán đám đông nói trên. Sau khi có sự can thiệp của công an, nhóm tài xế mặc áo Grab này đã chia thành những tốp nhỏ và tạm thời giải tán. Bước đầu, cơ quan công an xác định nhóm này không có hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Nguồn: http://danviet.vn/vu-hang-tram-tai-xe-cang-bang-ron-dai-dien-grab-noi-gi-50202071220362229.htmNguồn: http://danviet.vn/vu-hang-tram-tai-xe-cang-bang-ron-dai-dien-grab-noi-gi-50202071220362229.htm