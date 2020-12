Hàng trăm tài xế mặc áo Grab căng băng rôn, tập trung quanh Hồ Gươm

Thứ Hai, ngày 07/12/2020 16:15 PM (GMT+7)

Lực lượng công an đã giải tán đoàn xe gồm hàng trăm tài xế mặc áo Grab đang tập trung quanh khu vực Hồ Gươm gây mất an ninh, trật tự tại đây.

Hàng trăm tài xế mặc áo Grab tập trung quanh Hồ Gươm.

Ngày 7/12, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 1, phòng CSGT (PC08) Công an TP.Hà Nội cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ Công an quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội giải tán đám đông gồm các tài xế mặc áo Grab có hành vi “diễu hành” quanh khu vực Hồ Gươm (tên gọi khác Hồ Hoàn Kiếm) vào trưa cùng ngày.

Theo Đội CSGT số 1, nhóm đông tài xế mặc áo Grab này bắt đầu đi từ khu vực phố Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm rồi kéo về các tuyến phố xung quanh hồ Gươm với số lượng hàng trăm xe. Quá trình di chuyển, các tài xế vừa đi, vừa bấm còi, căng băng rôn có dòng chữ "phản đối Grab tăng chiết khấu thuế VAT lên đối tác và tài xế".

Lực lượng công an chốt chặn tại một số tuyến phố đảm bảo công tác an toàn cho Kỳ họp thứ 18 HĐND TP.Hà Nội khoá XV.

Đội CSGT số 1 đã phối hợp các lực lượng nghiệp vụ Công an quận Hoàn Kiếm chốt chặn, giải tán đám đông nói trên. Sau khi có sự can thiệp của công an, nhóm tài xế mặc áo Grab này đã chia thành những tốp nhỏ và tạm thời giải tán. Bước đầu, cơ quan công an xác định nhóm này không có hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Đội CSGT số 1 cũng cho biết thêm, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nghiệp vụ đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn để phục vụ Kỳ họp thứ 18 HĐND TP.Hà Nội khoá XV đang diễn ra.

Nguồn: http://danviet.vn/hang-tram-tai-xe-mac-ao-grab-cang-bang-ron-tap-trung-quanh-ho-guom-50202071216...Nguồn: http://danviet.vn/hang-tram-tai-xe-mac-ao-grab-cang-bang-ron-tap-trung-quanh-ho-guom-50202071216162598.htm