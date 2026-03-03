Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến và đồng phạm đã nộp bao nhiêu tiền khắc phục hậu quả thiệt hại 803 tỷ đồng?

Trong vụ án xảy ra tại dự án xây dựng các Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức sơ sở 2, cơ quan điều tra cáo buộc 10 bị can có 3 hành vi sai phạm chính.

Đầu tiên, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến và 6 đồng phạm gây thất thoát, lãng phí 803 tỷ đồng gồm tiền thuê tư vấn nước ngoài dù không cần thiết; tiền chi cho 2 dự án trong thời gian tạm ngưng; tiền vốn hỗ trợ doanh nghiệp.

Dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2. Ảnh: Đ.N.

Tiếp theo, quá trình thực hiện 2 dự án, bà Tiến cùng cấp dưới Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban Y tế trọng điểm, còn “hỗ trợ” một số doanh nghiệp được trúng thầu.

Qua đây, Nguyễn Chiến Thắng thỏa thuận nhận 5% giá trị thanh toán trước thuế từ các nhà thầu. Vì vậy, phía điều tra cáo buộc ông Thắng nhận hối lộ hơn 51,7 tỷ đồng; không tính hơn 36,7 tỷ đồng nhận từ các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng (quân đội sẽ điều tra, xử lý).

Sau khi ông Thắng nghỉ hưu, Nguyễn Hữu Tuấn lên làm Giám đốc Ban Y tế trọng điểm và tiếp tục nhận tiền từ các nhà thầu. Vị này bị điều tra xác định nhận hối lộ 7,7 tỷ đồng; không tính 4,5 tỷ đồng từ doanh nghiệp của Bộ Quốc phòng (quân đội sẽ điều tra, xử lý).

Vẫn theo kết luận điều tra, sai phạm thứ 3 trong vụ án là việc bị can Lê Thanh Thiêm, Giám đốc Công ty Sao Nam Sông Hồng, đã nhận 2 triệu USD từ Nguyễn Chiến Thắng với lời hứa can thiệp, giúp đỡ Bộ Y tế trong quá trình Ủy ban kiểm tra Trung ương kiểm tra 2 dự án. Điều tra cáo buộc ông Thiêm đã lừa đảo, chiếm đoạt số tiền này.

Bà Kim Tiến bị cáo buộc có vai trò xuyên suốt việc thất thoát, lãng phí 803 tỷ đồng.

Kết luận điều tra thể hiện đến nay, gia đình các bị can và các cá nhân liên quan mới nộp khắc phục hậu quả hơn 44,7 tỷ đồng.

Người nộp nhiều nhất là cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến với 3 lần, nộp tổng số 14,5 tỷ đồng dù bà khẳng định chỉ được các bị can Nguyễn Chiến Thắng, Nguyễn Hữu Tuấn “chia” cho 7,5 tỷ đồng.

Nộp nhiều thứ 2 là ông Lê Thanh Thiêm. Vị này được em gái nộp khắc phục hậu quả thay 2 lần, mỗi lần 7 tỷ đồng; tổng số 14 tỷ.

Bị can Nguyễn Chiến Thắng, chịu cáo buộc nhận hối lộ nhiều nhất nhưng đến nay chỉ nộp 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả. Còn Nguyễn Hữu Tuấn được người thân nộp thay 3,75 tỷ đồng.

Đáng chú ý, nhiều cá nhân thuộc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm cũng nộp tiền khắc phục hậu quả cho các bị can; mỗi lần nộp từ vài chục đến 1 tỷ đồng.

Theo điều tra, sau khi nhận tổng số 88 tỷ đồng từ các nhà thầu thực hiện 10 gói thầu xây lắp của 2 Dự án, Nguyễn Chiến Thắng đã chi cho Nguyễn Thị Kim Tiến 2,5 tỷ đồng; Nguyễn Hữu Tuấn gần 2,5 tỷ đồng...

Ông Thắng còn cho một số cá nhân tại Ban Y tế trọng điểm tổng số 5,5 tỷ đồng; bồi dưỡng cán bộ, lãnh đạo Ban Y tế trọng điểm 2,59 tỷ đồng. Như vậy, Nguyễn Chiến Thắng đã chi hơn 63 tỷ đồng trong số 88 tỷ nhận hối lộ.

Còn Nguyễn Hữu Tuấn sau khi nhận tổng số hơn 12 tỷ đồng của ba nhà thầu đã chi cho Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến 5 tỷ đồng; bồi dưỡng cán bộ, lãnh đạo Ban Y tế trọng điểm hơn 283 triệu đồng. Điều tra cho rằng, như vậy ông Tuấn đã chi gần 5,3 tỷ đồng trong số hơn 12 tỷ nhận hối lộ.

Ngoài hơn 44 tỷ đồng các bị can và người liên quan nộp khắc phục hậu quả nói trên, cơ quan điều tra còn kê biên 7 bất động sản để giải quyết phần dân sự trong vụ án.

Cụ thể, Nguyễn Chiến Thắng bị kê biên 3 nhà đất, một ở Phủ Lý (Hà Nam cũ) và 2 ở Hà Nội; Nguyễn Hữu Tuấn bị kê biên một nhà đất tại Phủ Lý. Ngoài ra, bị can Nguyễn Kim Trung, cựu Phó giám đốc Ban Y tế trọng điểm, bị kê biên 2 nhà đất tại Hà Nội; bị can Đào Xuân Sinh, Giám đốc Công ty Xây dựng SHT, chịu kê biên một sổ đỏ cũng ở Hà Nội.