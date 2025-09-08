Vụ cháy quán karaoke An Phú: Nhiều bị cáo được giảm án, có người trả tự do tại tòa

Chiều 8-9, sau gần một tuần xét xử và nghị án, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã tuyên án đối với vụ cháy quán karaoke An Phú (TP Thuận An, Bình Dương cũ) xảy ra tối 6-9-2022, khiến 32 người tử vong và nhiều người khác bị thương.

HĐXX phúc thẩm chấp nhận một phần kháng cáo, giảm án cho nhiều bị cáo. Theo đó, Lê Anh Xuân (chủ quán) được giảm từ 8 năm xuống 6 năm tù; Phạm Quốc Hùng (cựu cảnh sát PCCC&CNCH) từ 7 năm xuống 6 năm; Vũ Trường Sơn (cựu cảnh sát PCCC&CNCH) từ 5 năm 6 tháng xuống 3 năm tù treo; Phạm Thị Hồng (cựu phó đội trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH) từ 7 năm 6 tháng xuống 6 năm; Nguyễn Thành Luân (cựu Giám đốc Công ty Thái Bình Anh) từ 5 năm tù giam xuống 3 năm tù treo; Nguyễn Văn Võ (cựu cán bộ PCCC) từ 4 năm xuống 2 năm 11 tháng 1 ngày tù, được trả tự do ngay tại tòa do thời gian tạm giam đã bằng thời gian chấp hành án.

Tất cả bị cáo đều bị xét xử về tội "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy".

Các bị cáo tại toà

Phiên phúc thẩm được mở do 5/6 bị cáo kháng cáo. Trong đó, 4 bị cáo gồm Xuân, Hùng, Sơn và Luân xin giảm nhẹ hình phạt vì đã thừa nhận hành vi, tự nguyện bồi thường thêm cho gia đình các nạn nhân. Cụ thể, bị cáo Sơn đã nộp bổ sung hơn 1 tỉ đồng, bị cáo Luân hỗ trợ thêm 365 triệu đồng. Nhiều gia đình bị hại cũng có đơn xin giảm án, thể hiện sự khoan dung.

Riêng bị cáo Hồng kêu oan, cho rằng mình không tham gia thi công, nghiệm thu PCCC như bản án sơ thẩm nhận định, đồng thời tố tụng bỏ lọt trách nhiệm của những người có thẩm quyền cao hơn.

Đối với bị cáo Phạm Thị Hồng, tòa phúc thẩm khẳng định rằng căn cứ hồ sơ vụ án và lời khai đối chất, việc quy kết bị cáo tham gia hợp thức hóa hồ sơ nghiệm thu PCCC tại cơ sở karaoke An Phú là có cơ sở pháp lý. Kháng cáo kêu oan của bị cáo không được chấp nhận.

Tuy nhiên, xét đến việc bị cáo đã tự nguyện hỗ trợ gia đình các nạn nhân, thể hiện tinh thần khắc phục hậu quả, tòa có thể cân nhắc giảm nhẹ một phần hình phạt để ghi nhận sự thành khẩn.