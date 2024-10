Vụ cháy karaoke An Phú: Nữ bị cáo bật khóc nói bị oan

Sáng 25-10, TAND tỉnh Bình Dương tiếp tục xét xử ngày thứ 2 đối với 6 bị cáo liên quan đến vụ cháy karaoke An Phú khiến 32 người chết, xảy ra vào ngày 6-9-2022 tại phường An Phú, TP Thuận An.

Bị cáo Hồng bật khóc nức nở nói rằng mình không có tội, mình bị oan. Ảnh: LA

Cuối phần phần xét hỏi, HĐXX cho các bị cáo có ý kiến về phần yêu cầu bồi thường của người thân các nạn nhân trong vụ cháy karaoke An Phú.

Clip bị cáo Hồng bật khóc nói mình bị oan.

Trong số 6 bị cáo đã có 3 bị cáo hỗ trợ bước đầu cho các nạn nhân gồm: Lê Anh Xuân (Chủ quán karaoke An Phú), Vũ Trường Sơn (cựu cán bộ phòng PCCC & CNCH) và Nguyễn Thành Luân (Giám đốc Công ty TNHH MTV Thái Bình Anh).

Tại tòa hôm nay, bị cáo Phạm Thị Hồng (cựu Phó Đội trưởng thuộc Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH) khi được phát biểu đã bật khóc nức nở.

Bị cáo Hồng nói rằng, mình sẵn sàng hỗ trợ gia đình các nạn nhân nhưng không bồi thường vì mình không có tội. Bị cáo Hồng nói rằng mình bị oan nên không có trách nhiệm phải bồi thường.

“Vụ cháy khiến 32 người thiệt mạng là rất đau lòng. Ở phương diện giữa người với người, tình người với nhau, bị cáo sẵn sàng hỗ trợ gia đình các nạn nhân. Nhưng bị cáo không bồi thường, vì bị cáo bị oan, bị cáo không có tội nên không có trách nhiệm phải bồi thường ”, bị cáo Hồng nói.

Chiều nay, phiên tòa tiếp tục với phần tranh luận.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]