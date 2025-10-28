Ông Trump lên tiếng về “độc chiêu” để có nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ lần 3

Ông Trump trong một sự kiện vận động tranh cử ở Pennsylvania (ảnh: Getty)

Phát biểu hôm 27/10 trên chuyên cơ Không lực Một, ông Trump bác bỏ khả năng trở thành Phó Tổng thống Mỹ trong cuộc bầu cử năm 2028, nhưng để ngỏ kịch bản tìm kiếm nhiệm kỳ tổng thống lần thứ 3 – điều mà hiến pháp Mỹ không cho phép.

Tu chính án 22 của Hiến pháp Mỹ quy định, bất kỳ ai cũng không được giữ chức vụ tổng thống quá hai nhiệm kỳ.

Tuy nhiên, một số người ủng hộ Donald Trump cho rằng, có cách để “lách” quy định này. Theo đó, một ứng viên sẽ ra tranh cử tổng thống, với ông Trump là ứng viên phó tổng thống. Sau khi đắc cử, ứng viên này sẽ từ chức để ông Trump một lần nữa lên làm tổng thống.

“Tôi được phép làm điều đó”, ông Trump nói với các phóng viên trên hành trình bay từ Malaysia đến Nhật Bản.

“Nhưng tôi sẽ không làm vậy. Tôi nghĩ nó khá tiểu xảo. Đúng vậy, tôi sẽ loại trừ khả năng đó vì nó khá tiểu xảo. Tôi nghĩ người dân sẽ không thích đâu. Điều đó không đúng – không nên làm như thế”, ông Trump nói.

Khi được hỏi về khả năng tranh cử nhiệm kỳ tổng thống thứ 3, ông Trump nói: “Tôi rất muốn làm điều đó. Hiện tại, tôi đang có những con số ủng hộ cao nhất từ trước đến nay”.

Về khả năng ra Tòa án Tối cao Mỹ để tranh luận về tính hợp pháp của nhiệm kỳ tổng thống thứ 3, ông Trump cho biết “chưa thực sự nghĩ đến”.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Trump cũng cho rằng Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio là những “người tuyệt vời” có thể tranh cử tổng thống vào năm 2028.

“Tôi nghĩ nếu họ trở thành một nhóm, sẽ không ai cản được họ. Tôi thực sự tin như vậy”, ông Trump nói.

Đứng sau ông Trump trong khoang máy bay, ông Rubio mỉm cười và tỏ ra ngại ngùng khi Tổng thống Mỹ đề cập đến một tương lai chính trị tốt đẹp cho ông và Phó Tổng thống Mỹ Vance.

Tuần trước, trong một cuộc phỏng vấn của tạp chí The Economist, Steve Bannon – người dẫn chương trình ủng hộ ông Trump và từng là chiến lược gia tại Nhà Trắng – cho biết, có một kế hoạch nhằm “lách” Tu chính án 22 để ông Trump có được nhiệm kỳ tổng thống thứ 3.

“Ông Trump sẽ là tổng thống vào năm 2028, và mọi người nên quen dần với điều đó. Khi đến thời điểm thích hợp, chúng tôi sẽ công bố kế hoạch. Đúng là có một kế hoạch”, ông Bannon nói.