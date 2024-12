Công an Bình Dương thông tin vụ thi thể người trong quán karaoke An Phú

Ngày 26-12, đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết thi thể được phát hiện trong quán karaoke An Phú (phường An Phú, TP Thuận An) là người nước ngoài, nguyên nhân cái chết nghi do tự tử.

Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương thông tin vụ phát hiện thi thể tại quán karaoke An Phú.

Theo đại tá Trần Văn Chính, quá trình khám nghiệm điều tra phát hiện điện thoại của nạn nhân ở trên sân thượng của quán karaoke An Phú.

Cơ quan Cảnh sát điều tra nghi nạn nhân leo lên trên sân thượng rồi ngã xuống tử vong.

Đại tá Chính cho biết thêm, qua trích xuất camera từ khi nạn nhân đi khỏi nhà, nhận thấy tinh thần nạn nhân có biểu hiện không bình thường.

Đến thời điểm hiện tại cơ quan Cảnh sát điều tra chưa phát hiện dấu hiệu phạm tội trong vụ việc này.

Quán karaoke An Phú là nơi từng xảy ra vụ cháy kinh hoàng khiến 32 người thiệt mạng vào năm 2022. Từ đó đến nay, quán này đóng cửa, bị bỏ hoang.

Như PLO đã đưa tin, thi thể được phát hiện vào ngày 16-10 tại quán karaoke An Phú (nơi xảy ra vụ cháy kinh hoàng khiến 32 người thiệt mạng vào năm 2022. Từ đó đến nay, quán này đóng cửa, bị bỏ hoang).

Sau khi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan công an thấy có vết thương trên cơ thể nhưng không phải do hung khí gây ra.

Lực lượng công an xác định, thi thể nhận diện bên ngoài có nhiều điểm tương đồng với ông Luo Quilong (sinh năm 1986, Quốc tịch Trung Quốc). Người này được gia đình thông báo mất tích một tháng trước đó.

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường vụ việc.

Theo đó, người thân của ông Luo Quilong có gửi thông báo đến cơ quan chức năng tìm người thân thất lạc.

Cụ thể, ông Luo Quilong bị trầm cảm nặng, đầu óc không tỉnh táo, bỏ nhà đi từ ngày 14-9-2024 không về, kèm một số thông tin, hình ảnh nhận dạng.