Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Mưa lũ, sạt lở đe dọa Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi

Sự kiện: Mưa lũ 2025

24 giờ qua, TP Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi mưa rất lớn, như Nam Đông hơn 1.000 mm, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở 257 xã, phường; ngập lụt 88 đơn vị vùng đô thị.

- Miền Trung mưa dồn dập từ đêm 25/10 đến nay, một số nơi vượt 700 mm.

- Dự báo đến 29/10, Quảng Trị - Đà Nẵng mưa 200-400 mm, có nơi trên 700 mm.

- Huế, Đà Nẵng mưa 300-500 mm, cục bộ trên 800 mm.

- Mưa quá lớn, các hồ thủy điện, thủy lợi ở thượng nguồn không thể cắt lũ.

- Lũ các sông Hương, Bồ, Vu Gia - Thu Bồn đã vượt báo động ba.

- Lũ sông Hương tại trạm Phú Ốc chạm mốc lịch sử năm 2020 là 5,24 m.

- 88 xã, phường đối diện nguy cơ ngập lụt sâu.
Diễn biến
20h10
257 xã, phường nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết trong 24 giờ qua (từ 18h ngày 26/10), các tỉnh từ Quảng Trị đến Đăk Lăk mưa rất to như: A Bung (Quảng Trị) 276 mm; Nam Đông TP Huế 1.108 mm; Hồ An Long (TP Đà Nẵng) 607 mm; Ba Điền (Quảng Ngãi) 507 mm; hồ Trong Thượng (Gia Lai) 182 mm; Sơn Xuân (Đăk Lăk) 158 mm...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh thành trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Trong 6 giờ tới, các xã, phường sau có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét.

Các khu vực có nguy cơ sạt lở, trong đó màu tím là cảnh báo mức rất cao, màu đỏ là cao và màu vàng là trung bình. Xem chi tiết&nbsp;tại đây.&nbsp;Ảnh:&nbsp;NCHMF

Các khu vực có nguy cơ sạt lở, trong đó màu tím là cảnh báo mức rất cao, màu đỏ là cao và màu vàng là trung bình. Xem chi tiết tại đây. Ảnh: NCHMF

Các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá

Tỉnh Xã, phường
Huế A Lưới 1
Huế A Lưới 2
Huế A Lưới 3
Huế A Lưới 4
Huế A Lưới 5
Huế Bình Điền
Huế Chân Mây - Lăng Cô
Huế Hưng Lộc
Huế Khe Tre
Huế Lộc An
Huế Long Quảng
Huế Nam Đông
Huế Hương An
Huế Hương Trà
Huế Kim Long
Huế Kim Trà
Huế Phong Điền
Huế Phong Thái
Huế Phú Bài
Huế Phú Lộc
Huế Vinh Lộc
Đà Nẵng A Vương
Đà Nẵng Bà Nà,
Đà Nẵng Bến Giằng
Đà Nẵng Bến Hiên
Đà Nẵng Đắc Pring
Đà Nẵng Đại Lộc
Đà Nẵng Đồng Dương
Đà Nẵng Đông Giang
Đà Nẵng Duy Xuyên
Đà Nẵng Hà Nha
Đà Nẵng Hiệp Đức
Đà Nẵng Hòa Tiến
Đà Nẵng Hòa Vang
Đà Nẵng Hùng Sơn
Đà Nẵng Khâm Đức
Đà Nẵng La Dêê
Đà Nẵng La Êê
Đà Nẵng Lãnh Ngọc
Đà Nẵng Nam Giang
Đà Nẵng Nam Trà My
Đà Nẵng Nông Sơn
Đà Nẵng Hải Vân
Đà Nẵng Hòa Khánh
Đà Nẵng Liên Chiểu
Đà Nẵng Sơn Trà
Đà Nẵng Phú Ninh
Đà Nẵng Phú Thuận
Đà Nẵng Phước Chánh
Đà Nẵng Phước Hiệp
Đà Nẵng Phước Năng
Đà Nẵng Phước Thành
Đà Nẵng Phước Trà
Đà Nẵng Quế Phước
Đà Nẵng Quế Sơn
Đà Nẵng Quế Sơn Trung
Đà Nẵng Sơn Cẩm Hà
Đà Nẵng Sông Kôn
Đà Nẵng Sông Vàng
Đà Nẵng Tam Mỹ
Đà Nẵng Tây Giang
Đà Nẵng Thăng Phú
Đà Nẵng Thạnh Bình
Đà Nẵng Thạnh Mỹ
Đà Nẵng Thu Bồn
Đà Nẵng Thượng Đức
Đà Nẵng Tiên Phước
Đà Nẵng Trà Đốc
Đà Nẵng Trà Giáp
Đà Nẵng Trà Leng
Đà Nẵng Trà Liên
Đà Nẵng Trà Linh
Đà Nẵng Trà My
Đà Nẵng Trà Tân
Đà Nẵng Trà Vân
Đà Nẵng Việt An
Đà Nẵng Vu Gia
Đà Nẵng Chiên Đàn
Đà Nẵng Đức Phú
Đà Nẵng Núi Thành
Đà Nẵng An Khê
Đà Nẵng Tam Anh
Đà Nẵng Tam Xuân
Đà Nẵng Tây Hồ
Quảng Ngãi Ba Dinh
Quảng Ngãi Ba Động
Quảng Ngãi Ba Gia
Quảng Ngãi Ba Tô
Quảng Ngãi Ba Tơ
Quảng Ngãi Ba Vì
Quảng Ngãi Ba Vinh
Quảng Ngãi Ba Xa
Quảng Ngãi Cà Đam
Quảng Ngãi Đăk PLô
Quảng Ngãi Đặng Thùy Trâm
Quảng Ngãi Đông Trà Bồng
Quảng Ngãi Khánh Cường
Quảng Ngãi Kon Plông
Quảng Ngãi Lân Phong
Quảng Ngãi Minh Long
Quảng Ngãi Nguyễn Nghiêm
Quảng Ngãi Đức Phổ
Quảng Ngãi Sơn Hà
Quảng Ngãi Sơn Hạ
Quảng Ngãi Sơn Kỳ
Quảng Ngãi Sơn Linh
Quảng Ngãi Sơn Tây
Quảng Ngãi Sơn Tây Hạ
Quảng Ngãi Sơn Tây Thượng
Quảng Ngãi Sơn Thủy
Quảng Ngãi Tây Trà
Quảng Ngãi Tây Trà Bồng
Quảng Ngãi Thanh Bồng
Quảng Ngãi Thiện Tín
Quảng Ngãi Trà Bồng
Quảng Ngãi Trường Giang
Quảng Ngãi Bình Chương
Quảng Ngãi Bình Minh
Quảng Ngãi Đình Cương
Quảng Ngãi Măng Bút
Quảng Ngãi Măng Đen
Quảng Ngãi Mộ Đức
Quảng Ngãi Nghĩa Giang
Quảng Ngãi Ngọc Linh
Quảng Ngãi Trà Câu
Quảng Ngãi Phước Giang
Quảng Ngãi Sơn Mai
Quảng Ngãi Sơn Tịnh
Quảng Ngãi Trà Giang
Quảng Ngãi Xốp; Đăk Môn
Quảng Ngãi Đăk Pék
Quảng Ngãi Đăk Rve
Quảng Ngãi Đăk Sao
Quảng Ngãi Kon Braih
Quảng Ngãi Măng Ri
Quảng Ngãi Sa Huỳnh
Quảng Ngãi Tu Mơ Rông
Quảng Ngãi Vệ Giang
Gia Lai An Lão
Gia Lai An Vinh
Gia Lai An Hòa
Gia Lai Ân Tường
Gia Lai Canh Liên
Gia Lai Canh Vinh
Gia Lai Đăk Song
Gia Lai Hòa Hội
Gia Lai Hoài Ân
Gia Lai Hoài Nhơn Bắc
Gia Lai Hoài Nhơn Tây
Gia Lai Tam Quan
Gia Lai Ân Hảo
Gia Lai An Toàn
Gia Lai Bình Hiệp
Gia Lai Bình Khê
Gia Lai Bình Phú
Gia Lai Chư A Thai
Gia Lai Cửu An
Gia Lai Đak Pơ
Gia Lai Đak Rong
Gia Lai Đak Sơmei
Gia Lai Hra
Gia Lai Ia Hiao
Gia Lai Ia Mơ, Ia Pa
Gia Lai Ia Rbol
Gia Lai Ia RSai
Gia Lai Ia Sao
Gia Lai Ia Tul
Gia Lai KBang
Gia Lai Kim Sơn
Gia Lai Kông Bơ La
Gia Lai Kông Chro
Gia Lai Krong
Gia Lai An Khê
Gia Lai An Nhơn Nam
Gia Lai Ayun Pa
Gia Lai Bồng Sơn
Gia Lai Hoài Nhơn
Gia Lai Hoài Nhơn Đông
Gia Lai Hoài Nhơn Nam
Gia Lai Phù Mỹ Bắc
Gia Lai Phú Thiện
Gia Lai Phú Túc
Gia Lai Pờ Tó
Gia Lai Sơn Lang
Gia Lai SRó
Gia Lai Tây Sơn
Gia Lai Tuy Phước Bắc
Gia Lai Uar
Gia Lai Vân Canh
Gia Lai Vạn Đức
Gia Lai Vĩnh Quang
Gia Lai Vĩnh Sơn
Gia Lai Vĩnh Thạnh
Gia Lai Vĩnh Thịnh
Gia Lai Ya Hội
Đắk Lắk Vân Hòa
Đắk Lắk Hòa Mỹ
Đắk Lắk Hòa Thịnh
Đắk Lắk Sơn Hòa
Đắk Lắk Cư Prao
Đắk Lắk Đắk Liêng
Đắk Lắk Dang Kang
Đắk Lắk Dliê Ya
Đắk Lắk Đồng Xuân
Đắk Lắk Đức Bình
Đắk Lắk Ea Bá
Đắk Lắk Ea Bung
Đắk Lắk Ea Hiao
Đắk Lắk Ea Ktur
Đắk Lắk Ea Ly
Đắk Lắk Ea Na
Đắk Lắk Ea Riêng
Đắk Lắk Ea Wer
Đắk Lắk Ea Wy
Đắk Lắk Hòa Phú
Đắk Lắk Hòa Xuân
Đắk Lắk Ia RVê
Đắk Lắk Krông Ana
Đắk Lắk Liên Sơn Lắk,
Đắk Lắk Bình Kiến
Đắk Lắk Đông Hòa
Đắk Lắk Ea Kao
Đắk Lắk Phú Hòa 1
Đắk Lắk Phú Hòa 2
Đắk Lắk Phú Mỡ
Đắk Lắk Sơn Thành
Đắk Lắk Sông Hinh
Đắk Lắk Suối Trai
Đắk Lắk Tam Giang
Đắk Lắk Tân Tiến
Đắk Lắk Tây Sơn
Đắk Lắk Tuy An Bắc
Đắk Lắk Tuy An Nam
Đắk Lắk Tuy An Tây
Đắk Lắk Vụ Bổn
Đắk Lắk Xuân Phước
Quảng Trị Ái Tử
Quảng Trị Ba Lòng
Quảng Trị Bến Quan
Quảng Trị Cam Lộ
Quảng Trị Đakrông, Hải Lăng
Quảng Trị Hiếu Giang
Quảng Trị Hướng Hiệp
Quảng Trị Hướng Phùng
Quảng Trị La Lay
Quảng Trị Tà Rụt
Quảng Trị A Dơi
Quảng Trị Cồn Tiên
Quảng Trị Khe Sanh
Quảng Trị Kim Ngân
Quảng Trị Nam Hải Lăng
Quảng Trị Quảng Trị
Quảng Trị Triệu Phong
Quảng Trị Hướng Lập
Quảng Trị Lao Bảo
Quảng Trị Lìa
Quảng Trị Tân Lập

Đất đá từ trên núi tràn xuống cao tốc La Sơn - Hòa Liên, đoạn qua xã Khe Tre, TP Huế. Ảnh:&nbsp;Võ Thạnh

Đất đá từ trên núi tràn xuống cao tốc La Sơn - Hòa Liên, đoạn qua xã Khe Tre, TP Huế. Ảnh: Võ Thạnh

Quốc lộ 1 qua Huế ngập 0,8 m

Quốc lộ 1A đoạn qua phường Hương Trà đang ngập 0,8 m, dài khoảng 2 km, hàng trăm ôtô nối đuôi nhau xếp hàng chờ nước rút. Đến tối nay, nước bắt đầu rút chậm, xe tải gầm cao có thể di chuyển chậm qua khu vực ngập.

Ôtô nuối đuôi nhau chờ qua đường ngập. Ảnh: Vạn An

Ôtô nuối đuôi nhau chờ qua đường ngập. Ảnh: Vạn An

Nước rút, ôtô gầm cao đi qua đường ngập. Video: Vạn An

20h00
Nước lũ tại Hội An tiếp tục lên

Hội An đã ngập diện rộng, trải dài hai bên sông Hoài, đoạn từ cầu Quảng Trường kéo dài khoảng 2 km đến đường Trần Quang Khải. Những khu vực dân cư cách sông Hoài khoảng 50-600 m cũng bị ngập, nước tràn vào nhà. Trong đó, khu vực chợ đêm Nguyễn Hoàng nằm giữa sông Hoài và sông Thu Bồn bị ngập nặng, lên gần 2 m. Mức ngập này tương đương với khu vực đường Bạch Đằng phía bờ đông sông Hoài.

Khu vực đường Trần Phú vốn cao ráo, nhưng tối nay đã ngập 0,3 m. Ảnh: Nguyễn Đông

Khu vực đường Trần Phú vốn cao ráo, nhưng tối nay đã ngập 0,3 m. Ảnh: Nguyễn Đông

Ông Nguyễn Tấn Cường, Chủ tịch UBND phường Hội An, cho biết hiện toàn diện tích của phường, vốn được sáp nhập từ 5 phường trước đây, đã bị ngập khoảng 80%. Ông Cường cảnh báo lũ đã vượt mức báo động hai khoảng 0,25 m lúc 17h nên người dân tuyệt đối không chủ quan.

Nhiều người dân, du khách vào phố cổ Hội An "ngắm lụt", đến tối loay hoay tìm đường về vì nhiều tuyến đường đã ngập nặng, di chuyển khó khăn. Hàng quán trên phố cổ hầu hết đã đóng cửa, do nước tràn vào nhà. Cảnh sát giao thông túc trực tại nhiều điểm ngập sâu để cảnh báo người dân.

Đà Nẵng đang mưa lớn. Khu vực miền núi thuộc tỉnh Quảng Nam cũ xảy ra sạt lở nhiều nơi, nhiều hộ dân phải sơ tán hoặc bị cô lập.

Người dân Hội An di chuyển đồ đạc khi nước lũ đang tiếp tục dâng cao. Ảnh: Nguyễn Đông

Người dân Hội An di chuyển đồ đạc khi nước lũ đang tiếp tục dâng cao. Ảnh: Nguyễn Đông

Đường phố Huế biến thành sông

Thuyền chạy trên đường phố Huế. Video: Võ Thạnh

Hàng loạt ôtô ngập nước

Nước lũ dâng cao khiến hàng loạt ôtô đậu trong Bệnh viện Trung ương Huế bị ngập lút bánh xe. Nhiều chủ xe đã thuê xe cứu hộ đến cẩu ôtô di chuyển đến vị trí cao ráo.

Nước ngập lút bánh xe đậu trong khuôn viên Bệnh viện Trung ương Huế. Ảnh: Võ Thạnh

Nước ngập lút bánh xe đậu trong khuôn viên Bệnh viện Trung ương Huế. Ảnh: Võ Thạnh

Nhiều chủ xe thuê xe cứu hộ đến giải cứu.

Nhiều chủ xe thuê xe cứu hộ đến giải cứu.

Xe cứu hộ cẩu ôtô lên chỗ cao. Ảnh: Võ Thạnh

Xe cứu hộ cẩu ôtô lên chỗ cao. Ảnh: Võ Thạnh

Bệnh viện Trung ương Huế ngập hết khuôn viên

Nằm ở đường Lê Lợi, Bệnh viện Trung ương Huế - cơ sở điều trị lớn nhất miền Trung, bị ngập hết khuôn viên, chưa tràn vào các phong ban tầng 1. Các tuyến đường bao quanh bệnh viện ngập 0,5-0,7 m.

Nước ngập hết khuôn viên tối 27/10. Ảnh: Võ Thạnh

Nước ngập hết khuôn viên tối 27/10. Ảnh: Võ Thạnh

Bác sĩ, người nhà phải xắn quần lội nước di chuyển bệnh nhân cấp cứu. Ảnh:&nbsp;Võ Thạnh

Bác sĩ, người nhà phải xắn quần lội nước di chuyển bệnh nhân cấp cứu. Ảnh: Võ Thạnh

18h40
Dùng thuyền chở du khách từ ga Huế về khách sạn

Tối 27/10, nhiều du khách nước ngoài xuống ga Huế du lịch. Do mưa lớn, đường phố biến thành sông nên du khách được đưa lên thuyền chở về khách sạn lưu trú.

Du khách nước ngoài được thuyền đưa về khách sạn tối 27/10. Ảnh: Võ Thạnh

Du khách nước ngoài được thuyền đưa về khách sạn tối 27/10. Ảnh: Võ Thạnh

Đường phố Huế biến thành sông. Ảnh: Võ Thạnh

Đường phố Huế biến thành sông. Ảnh: Võ Thạnh

Nước các sông ở Quảng Ngãi vượt báo động hai

Chiều 27/10, cầu sông Rin (cũ) vẫn đang ngập sâu 0,7 m, nước sông đục ngầu do kéo theo dòng bùn đỏ phía thượng nguồn. Một số cầu khác trên sông Trà Khúc và sông Vệ như cầu Xi Phông (Hành Phước - Hành Thịnh), cầu máng Hành Minh - Hành Nhân, cầu tràn Thạch Nham... cũng đang ngập khoảng nửa mét, lực lượng chức năng đang chốt chặn, hướng dẫn phương tiện đổi hướng.

Nước tràn qua cầu Sông Rin cũ ở Quảng Ngãi. Ảnh: Duy Cảm

Nước tràn qua cầu Sông Rin cũ ở Quảng Ngãi. Ảnh: Duy Cảm

Theo Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi, từ ngày 25 đến chiều 27/10, mưa lớn liên tục trút xuống Quảng Ngãi với lượng phổ biến 400-800 mm, riêng Trà Thanh gần 900 mm khiến nước sông dâng cao, gây ngập lụt, chia cắt nhiều nơi. Lúc 16h ngày 27/10, mực nước các sông Trà Khúc, Vệ và Trà Câu đều vượt báo động hai, trong đó sông Vệ có khả năng vượt báo động ba trong đêm.

Đến nay, hơn 120 hồ chứa ở khu vực Đông tỉnh và 80 hồ ở khu vực Tây đã đầy gần 80% dung tích, một số hồ tràn tự do như Vực Thành, Di Lăng, Tôn Dung đã đạt 100%. Mực nước hồ Nước Trong - hồ thủy điện lớn nhất tỉnh đạt hơn 82% dung tích, đang xả gần 1.200 m3 trên giây.

Nhà chức trách đã chốt chặn ở hai đầu cầu Sông Rin. Ảnh: Duy Cảm

Nhà chức trách đã chốt chặn ở hai đầu cầu Sông Rin. Ảnh: Duy Cảm

Trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ xuất hiện hơn 15 điểm sạt lở; nhiều tuyến đường miền núi cũng bị tắc nghẽn. Riêng đèo Lò Xo trên đường Hồ Chí Minh (quốc lộ 14 cũ nối phía tây Quảng Ngãi với Đà Nẵng) xuất hiện hơn 5 điểm sạt lở với lượng đất đá khoảng 3.000 m3. Sau hai ngày, nhiều vị trí vẫn chưa được khắc phục. Chiều 27/10, Trạm CSGT Ngọc Hồi cùng Đội SOS đèo Lò Xo đã vượt các điểm sạt lở tiếp tế lương thực cho tài xế và phụ lái bị kẹt trên đèo.

Do sạt lở, khoảng 2.000 người dân các xã miền núi và phía tây Quảng Ngãi (Kon Tum cũ) phải sơ tán đến nơi an toàn. Thiệt hại ban đầu ghi nhận 8 ngôi nhà bị hư hỏng, 30 ha đất canh tác bị sa bồi, hơn 500 m ống nước sinh hoạt bị cuốn trôi.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi đã trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo các địa phương ứng phó, di dời dân vùng nguy hiểm, bố trí lực lượng khắc phục sạt lở và đảm bảo giao thông. Các đơn vị cứu hộ, cứu nạn duy trì trực 24/24h, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống khẩn cấp.

88 xã phường của Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi có thể ngập lụt

Căn cứ vào địa hình, lượng mưa, mức lũ, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo có 88 xã, phường của miền Trung đối diện nguy cơ ngập lụt, trong đó TP Huế là 28, Đà Nẵng 26, Quảng Ngãi 34.

Mưa lũ, sạt lở đe dọa Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi - 15

Mưa lũ, sạt lở đe dọa Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi - 16

Mưa lũ, sạt lở đe dọa Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi - 17

Mưa lũ, sạt lở đe dọa Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi - 18

Mưa lũ, sạt lở đe dọa Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi - 19

Mưa lũ, sạt lở đe dọa Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi - 20

Mưa lũ, sạt lở đe dọa Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi - 21

Mưa lũ, sạt lở đe dọa Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi - 22

Mưa lũ, sạt lở đe dọa Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi - 23

Tàu chở gần 6.000 tấn xi măng chìm trên biển Lăng Cô

Khoảng 3h ngày 27/10, tàu hàng Thái Hà 8888 chở 5.900 tấn xi măng từ cảng Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến cảng Vân Phong (Khánh Hòa) đã bị chìm ngoài khơi thị trấn Lăng Cô, cách hòn Sơn Chà khoảng 2 km.

Thời điểm gặp nạn, trên tàu có 8 thuyền viên. Thuyền trưởng Nguyễn Văn Đông cùng toàn bộ thuyền viên đã mặc áo phao, rời tàu bằng hai xuồng cứu sinh và được tàu Long Sơn 38 hỗ trợ đưa vào Đà Nẵng an toàn.

Trước khi rời tàu, thuyền trưởng chưa kịp đóng van khóa 15.000 lít dầu DO nên cơ quan chức năng đang theo dõi nguy cơ rò rỉ nhiên liệu để có biện pháp ứng phó môi trường.

Lũ cuốn trôi mố cầu

Cầu Le No nối hai xã Khe Tre và Nam Đông, TP Huế bị nước lũ thượng nguồn đổ về cuối trôi mố. Bà Lê Thị Thu Hương, Bí thư xã Khe Tre, cho biết chính quyền đã rào chắn hai bên cầu không cho người dân qua lại. Mưa lớn khiến tuyến đường dẫn vào một số thôn bị sạt lở nghiêm trọng.

Cầu Le No bị lũ cuốn trôi mố. Ảnh: Vạn An

Cầu Le No bị lũ cuốn trôi mố. Ảnh: Vạn An

Đèo Lò Xo nguy cơ tiếp tục sạt lở

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, đèo Lò Xo trên đường Hồ Chí Minh (tên cũ quốc lộ 14) đã bị sạt lở taluy dương gây tắc đường, các đơn vị chức năng đang hót dọn đất đá, dự kiến đến 23h đêm nay sẽ thông xe.

Tuy nhiên, hiện thời tiết khu vực vẫn mưa nên nguy cơ tiếp tục sạt lở gây ách tắc. Các phương tiện được khuyến cáo đi vòng theo quốc lộ 19 hoặc 24 để sang trên quốc lộ 1 rồi trở lại đường Hồ Chí Minh.

Sạt lở trên đèo Lò Xo ngày 26/10. Ảnh: Cục Đường bộ VN

Sạt lở trên đèo Lò Xo ngày 26/10. Ảnh: Cục Đường bộ VN

Mố cầu Ca Da trên quốc lộ 24C qua xã Trà Tân, Đà Nẵng bị xói lở tạo thành hố sâu, gây tắc đường. Lúc 15h ngày 27/10, đơn vị quản lý đường đã xử lý, thông xe tạm thời cho xe máy, xe thô sơ qua cầu. Các xe tải được phân luồng từ xa, theo hướng Bắc Trà My đi quốc lộ 40B xuống Tam Kỳ, Đà Nẵng rồi đi Quảng Ngãi và ngược lại.

Phân luồng phương tiện để tránh ngập tại TP Huế

Quốc lộ 1 qua TP Huế đang bị ngập sâu khoảng 0,5 m khiến phương tiện không thể lưu thông. Cục Đường bộ Việt Nam cho biết phương tiện tuyến Bắc Nam được phân luồng từ xa theo lộ trình: Hầm Hải Vân - quốc lộ 1 - cao tốc Cam Lộ La Sơn - quốc lộ 1 và ngược lại.

Nước đang lên và đã chạm đáy dầm cầu Bạch Hổ tại Huế. Ảnh: VNR

Nước đang lên và đã chạm đáy dầm cầu Bạch Hổ tại Huế. Ảnh: VNR

Cao tốc La Sơn - Hòa Liên qua TP Huế cũng bị nước ngập gây tắc đường tại hai điểm là Km12+300 và Km14+00. Lực lượng chức năng đang rào chắn và phân luồng phương tiện từ phía Bắc vào Nam khi đến nút giao Km101+200 rẽ ra quốc lộ 1 để tiếp tục đi về phía nam.

Các phương tiện lưu thông trên quốc lộ 1 hướng Nam - Bắc, đến Km933 rẽ trái ra quốc lộ 14B, đến Km23 trên quốc lộ 14B thì rẽ phải đi theo tuyến đường hầm Hải Vân - Túy Loan để đi về phía Bắc.

Dừng khai thác nhiều đôi tàu để tránh lũ

Theo Công ty Cổ phần Vận tải hành khách, khoảng 16h ngày 27/10, đoạn đường sắt Bắc Nam qua ga Văn Xá (Huế) nước tràn đỉnh ray 0,2 m và tiếp tục dâng cao nên ngành đã phong tỏa cung đường này. Một số tàu khách đang lưu thông phải tạm dừng chờ nước rút.

Đường sắt qua Huế bị ngập lũ chiều 27/10. Ảnh: VNR

Đường sắt qua Huế bị ngập lũ chiều 27/10. Ảnh: VNR

Do ảnh hưởng mưa lũ, công ty đã hủy các đôi tàu SE1/2, SE3/4 và SE19/20 xuất phát Hà Nội, TP HCM trong ngày 27/10. Cùng với đó, các đôi tàu di sản chạy giữa Huế - Đà Nẵng là HĐ1/2, HĐ2/3 cũng phải hủy trong hai ngày 28-29/10. Tổng số hành khách của các chuyến tàu trên khoảng 2.700. Khách được trả vé miễn phí tại nhà ga trong 30 ngày.

Bạch Mã mưa gần 700 mm trong 8 giờ

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lượng mưa từ 7h đến 15h hôm nay tại đỉnh Bạch Mã (Huế) hơn 681 mm, hồ An Long (Đà Nẵng) 318 mm, Ba Điền (Quảng Ngĩa) 339 mm.

Dự báo từ chiều tối nay đến hết ngày 29/10, nam Quảng Trị - Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi mưa 200-400 mm, cục bộ có nơi trên 700 mm. Huế và Đà Nẵng mưa lớn hơn, phổ biến 300-500 mm, cục bộ trên 800 mm.

Hà Tĩnh - bắc Quảng Trị mưa 100-200 mm, cục bộ trên 350 mm, cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 200 mm trong ba giờ.

Đêm 29 và ngày 30/10, Hà Tĩnh - Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục mưa 50-100 mm, cục bộ trên 200 mm. Từ đêm 30/10, mưa lớn có xu hướng giảm dần ở phía nam và dịch chuyển dần lên phía bắc.

Bản đồ nguy cơ ngập lụt hạ lưu sông Bồ, sông Hương, TP Huế. Nguồn:&nbsp;NCHMF

Bản đồ nguy cơ ngập lụt hạ lưu sông Bồ, sông Hương, TP Huế. Nguồn: NCHMF

Giải thích nguyên nhân miền Trung mưa lớn, TS Trương Bá Kiên, Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng Khí hậu, cho biết khối không khí lạnh từ phía bắc liên tục tăng cường, tràn xuống miền Trung và đi qua vùng biển nên mang theo lượng hơi ẩm lớn. Cùng thời điểm, trên cao xuất hiện nhiễu động trong đới gió đông, kết hợp với vùng áp thấp ngoài khơi miền Trung khiến mây đối lưu phát triển mạnh.

Ngoài ra, dải hội tụ nhiệt đới đang vắt qua miền Trung, trong khi ngoài khơi tồn tại một vùng áp thấp, tuy chưa mạnh tới mức áp thấp nhiệt đới, nhưng vẫn cung cấp lượng ẩm dồi dào. Khi tương tác với không khí lạnh và địa hình ven biển, vùng áp thấp này kích hoạt mưa lớn, thậm chí mưa cực đoan.

"Địa hình miền Trung cũng đóng vai trò quan trọng", TS Kiên nói và phân tích dãy Trường Sơn và các sườn núi hướng đông đóng vai trò như bức tường chặn gió, khiến không khí ẩm từ biển bị đẩy lên cao và ngưng tụ, làm gia tăng lượng mưa ở ven biển và trung du.

Bản đồ nguy cơ ngập lụt hạ lưu sông Vu Gia - Thu Bồn, TP Đà Nẵng. Nguồn:&nbsp;NCHMF

Bản đồ nguy cơ ngập lụt hạ lưu sông Vu Gia - Thu Bồn, TP Đà Nẵng. Nguồn: NCHMF

Giao thông nội thị Huế tê liệt

Tuyến đường Điện Biên Phủ nằm giữa trung tâm TP Huế bị ngập 0,3-0,5 m.

Tuyến đường Điện Biên Phủ nằm giữa trung tâm TP Huế bị ngập 0,3-0,5 m.

Chỉ một số ôtô gầm cao có thể di chuyển, xe máy phải dắt bộ. Ảnh: Võ Thạnh

Chỉ một số ôtô gầm cao có thể di chuyển, xe máy phải dắt bộ. Ảnh: Võ Thạnh

Gần 127.000 khách hàng mất điện

Tổng công ty Điện lực miền Trung cho biết đến 14h ngày 27/10, gần 127.000 khách hàng tại 40 xã, phường TP Đà Nẵng và Huế đã được các Công ty Điện lực tạm ngừng cung cấp điện để đảm bảo an toàn do ảnh hưởng ngập lụt. Trong đó Huế có 110.736 khách hàng, Đà Nẵng có 15.899.

Trạm biến áp 110 kV Huế 3 bị ngập nước. Ảnh: Điện lực Huế

Trạm biến áp 110 kV Huế 3 bị ngập nước. Ảnh: Điện lực Huế

Mưa quá lớn, các hồ không thể cắt lũ

Ông Phan Thiên Định, Chủ tịch TP Huế, cho biết thượng nguồn mưa quá lớn, các hồ thủy điện, thủy lợi đang không thể điều tiết lũ, nước chảy về hạ du theo tự nhiên. Khả năng lũ sẽ vượt mực cao nhất năm 2020 cả trên sông Hương, sông Bồ và sông Truồi.

Trung tâm TP Huế bị ngập sâu. Ảnh: Đức Hiếu

Trung tâm TP Huế bị ngập sâu. Ảnh: Đức Hiếu

Hiện địa phương đã di dời các hộ dân vùng sạt lở ở xã Khe Tre và một số hộ dân vùng thấp trũng tới nơi an toàn. Phụ nữ có thai, người đau ốm chuyển lên các trung tâm y tế.

Trong chiều nay, 29 bệnh nhân Bệnh viện Phục hồi chức năng đã được sơ tán. Bệnh viện này nằm trên đường Tô Hiến Thành, phường Phú Xuân, cách sông Đông Ba khoảng 50 m, đang bị cô lập do các tuyến đường xung quanh sông ngập 0,5 m.

Lực lượng cứu hộ sơ tán bệnh nhân khỏi Bệnh viện Phục hồi chức năng trên đường Tô Hiến Thành. Ảnh:&nbsp;Võ Thạnh

Lực lượng cứu hộ sơ tán bệnh nhân khỏi Bệnh viện Phục hồi chức năng trên đường Tô Hiến Thành. Ảnh: Võ Thạnh

Lũ ở Huế vượt mức lịch sử trong vài giờ tới

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 14h hôm nay, tại TP Huế, lũ sông Bồ ở trạm Phú Ốc là 5,25 m, trên báo động ba 0,75 m, tương đương lũ lịch sử năm 2020 (5,24 m); sông Hương ở trạm Kim Long là 4,68 m, trên báo động ba 1,18 m.

Tại Đà Nẵng, lũ sông Vu Gia ở trạm Ái Nghĩa là 9,61 m, trên báo động ba 0,61 m; sông Thu Bồn ở trạm Nông Sơn là 17,58 m, trên báo động ba 2,58 m; trạm Câu Lâu là 4,25 m, trên báo động ba 0,25 m.

Cơ quan khí tượng nhận định 12 giờ tới, lũ tại Huế, Đà Nẵng tiếp tục lên nhanh. Lũ sông Bồ tại Phú Ốc vượt mức lịch sử năm 2020 khoảng 0,2-0,3 m; tại Kim Long trên báo động ba 0,6-1,3 m. Sông Vu Gia tại Ái Nghĩa tiếp tục lên trên báo động ba.

Dự báo lũ trên các sông ở miền Trung trong 24 giờ tới. Nguồn: NCHMF

Dự báo lũ trên các sông ở miền Trung trong 24 giờ tới. Nguồn: NCHMF

13h hôm nay, quốc lộ 1 qua Phong Điền, TP Huế ngập 0,2-0,3 m. Ảnh: Sở Xây dựng Huế

13h hôm nay, quốc lộ 1 qua Phong Điền, TP Huế ngập 0,2-0,3 m. Ảnh: Sở Xây dựng Huế

Xót xa cảnh xe máy bị nhấn chìm trong nước lũ ở Huế
Xót xa cảnh xe máy bị nhấn chìm trong nước lũ ở Huế

Trưa 27-10, nước lũ trên các sông TP Huế đã lên cao, ngập lụt bủa vây. Dự báo đỉnh lũ sông Bồ, sông Truồi sẽ vượt lũ lịch sử, sông Hương ở mức rất...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo PV ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-27/10/2025 16:39 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Mưa lũ 2025 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN