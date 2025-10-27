Mưa lũ, sạt lở đe dọa Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi
24 giờ qua, TP Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi mưa rất lớn, như Nam Đông hơn 1.000 mm, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở 257 xã, phường; ngập lụt 88 đơn vị vùng đô thị.
- Miền Trung mưa dồn dập từ đêm 25/10 đến nay, một số nơi vượt 700 mm.
- Dự báo đến 29/10, Quảng Trị - Đà Nẵng mưa 200-400 mm, có nơi trên 700 mm.
- Huế, Đà Nẵng mưa 300-500 mm, cục bộ trên 800 mm.
- Mưa quá lớn, các hồ thủy điện, thủy lợi ở thượng nguồn không thể cắt lũ.
- Lũ các sông Hương, Bồ, Vu Gia - Thu Bồn đã vượt báo động ba.
- Lũ sông Hương tại trạm Phú Ốc chạm mốc lịch sử năm 2020 là 5,24 m.
- 88 xã, phường đối diện nguy cơ ngập lụt sâu.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết trong 24 giờ qua (từ 18h ngày 26/10), các tỉnh từ Quảng Trị đến Đăk Lăk mưa rất to như: A Bung (Quảng Trị) 276 mm; Nam Đông TP Huế 1.108 mm; Hồ An Long (TP Đà Nẵng) 607 mm; Ba Điền (Quảng Ngãi) 507 mm; hồ Trong Thượng (Gia Lai) 182 mm; Sơn Xuân (Đăk Lăk) 158 mm...
Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh thành trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Trong 6 giờ tới, các xã, phường sau có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét.
Các khu vực có nguy cơ sạt lở, trong đó màu tím là cảnh báo mức rất cao, màu đỏ là cao và màu vàng là trung bình. Xem chi tiết tại đây. Ảnh: NCHMF
Các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá
|Tỉnh
|Xã, phường
|Huế
|A Lưới 1
|Huế
|A Lưới 2
|Huế
|A Lưới 3
|Huế
|A Lưới 4
|Huế
|A Lưới 5
|Huế
|Bình Điền
|Huế
|Chân Mây - Lăng Cô
|Huế
|Hưng Lộc
|Huế
|Khe Tre
|Huế
|Lộc An
|Huế
|Long Quảng
|Huế
|Nam Đông
|Huế
|Hương An
|Huế
|Hương Trà
|Huế
|Kim Long
|Huế
|Kim Trà
|Huế
|Phong Điền
|Huế
|Phong Thái
|Huế
|Phú Bài
|Huế
|Phú Lộc
|Huế
|Vinh Lộc
|Đà Nẵng
|A Vương
|Đà Nẵng
|Bà Nà,
|Đà Nẵng
|Bến Giằng
|Đà Nẵng
|Bến Hiên
|Đà Nẵng
|Đắc Pring
|Đà Nẵng
|Đại Lộc
|Đà Nẵng
|Đồng Dương
|Đà Nẵng
|Đông Giang
|Đà Nẵng
|Duy Xuyên
|Đà Nẵng
|Hà Nha
|Đà Nẵng
|Hiệp Đức
|Đà Nẵng
|Hòa Tiến
|Đà Nẵng
|Hòa Vang
|Đà Nẵng
|Hùng Sơn
|Đà Nẵng
|Khâm Đức
|Đà Nẵng
|La Dêê
|Đà Nẵng
|La Êê
|Đà Nẵng
|Lãnh Ngọc
|Đà Nẵng
|Nam Giang
|Đà Nẵng
|Nam Trà My
|Đà Nẵng
|Nông Sơn
|Đà Nẵng
|Hải Vân
|Đà Nẵng
|Hòa Khánh
|Đà Nẵng
|Liên Chiểu
|Đà Nẵng
|Sơn Trà
|Đà Nẵng
|Phú Ninh
|Đà Nẵng
|Phú Thuận
|Đà Nẵng
|Phước Chánh
|Đà Nẵng
|Phước Hiệp
|Đà Nẵng
|Phước Năng
|Đà Nẵng
|Phước Thành
|Đà Nẵng
|Phước Trà
|Đà Nẵng
|Quế Phước
|Đà Nẵng
|Quế Sơn
|Đà Nẵng
|Quế Sơn Trung
|Đà Nẵng
|Sơn Cẩm Hà
|Đà Nẵng
|Sông Kôn
|Đà Nẵng
|Sông Vàng
|Đà Nẵng
|Tam Mỹ
|Đà Nẵng
|Tây Giang
|Đà Nẵng
|Thăng Phú
|Đà Nẵng
|Thạnh Bình
|Đà Nẵng
|Thạnh Mỹ
|Đà Nẵng
|Thu Bồn
|Đà Nẵng
|Thượng Đức
|Đà Nẵng
|Tiên Phước
|Đà Nẵng
|Trà Đốc
|Đà Nẵng
|Trà Giáp
|Đà Nẵng
|Trà Leng
|Đà Nẵng
|Trà Liên
|Đà Nẵng
|Trà Linh
|Đà Nẵng
|Trà My
|Đà Nẵng
|Trà Tân
|Đà Nẵng
|Trà Vân
|Đà Nẵng
|Việt An
|Đà Nẵng
|Vu Gia
|Đà Nẵng
|Chiên Đàn
|Đà Nẵng
|Đức Phú
|Đà Nẵng
|Núi Thành
|Đà Nẵng
|An Khê
|Đà Nẵng
|Tam Anh
|Đà Nẵng
|Tam Xuân
|Đà Nẵng
|Tây Hồ
|Quảng Ngãi
|Ba Dinh
|Quảng Ngãi
|Ba Động
|Quảng Ngãi
|Ba Gia
|Quảng Ngãi
|Ba Tô
|Quảng Ngãi
|Ba Tơ
|Quảng Ngãi
|Ba Vì
|Quảng Ngãi
|Ba Vinh
|Quảng Ngãi
|Ba Xa
|Quảng Ngãi
|Cà Đam
|Quảng Ngãi
|Đăk PLô
|Quảng Ngãi
|Đặng Thùy Trâm
|Quảng Ngãi
|Đông Trà Bồng
|Quảng Ngãi
|Khánh Cường
|Quảng Ngãi
|Kon Plông
|Quảng Ngãi
|Lân Phong
|Quảng Ngãi
|Minh Long
|Quảng Ngãi
|Nguyễn Nghiêm
|Quảng Ngãi
|Đức Phổ
|Quảng Ngãi
|Sơn Hà
|Quảng Ngãi
|Sơn Hạ
|Quảng Ngãi
|Sơn Kỳ
|Quảng Ngãi
|Sơn Linh
|Quảng Ngãi
|Sơn Tây
|Quảng Ngãi
|Sơn Tây Hạ
|Quảng Ngãi
|Sơn Tây Thượng
|Quảng Ngãi
|Sơn Thủy
|Quảng Ngãi
|Tây Trà
|Quảng Ngãi
|Tây Trà Bồng
|Quảng Ngãi
|Thanh Bồng
|Quảng Ngãi
|Thiện Tín
|Quảng Ngãi
|Trà Bồng
|Quảng Ngãi
|Trường Giang
|Quảng Ngãi
|Bình Chương
|Quảng Ngãi
|Bình Minh
|Quảng Ngãi
|Đình Cương
|Quảng Ngãi
|Măng Bút
|Quảng Ngãi
|Măng Đen
|Quảng Ngãi
|Mộ Đức
|Quảng Ngãi
|Nghĩa Giang
|Quảng Ngãi
|Ngọc Linh
|Quảng Ngãi
|Trà Câu
|Quảng Ngãi
|Phước Giang
|Quảng Ngãi
|Sơn Mai
|Quảng Ngãi
|Sơn Tịnh
|Quảng Ngãi
|Trà Giang
|Quảng Ngãi
|Xốp; Đăk Môn
|Quảng Ngãi
|Đăk Pék
|Quảng Ngãi
|Đăk Rve
|Quảng Ngãi
|Đăk Sao
|Quảng Ngãi
|Kon Braih
|Quảng Ngãi
|Măng Ri
|Quảng Ngãi
|Sa Huỳnh
|Quảng Ngãi
|Tu Mơ Rông
|Quảng Ngãi
|Vệ Giang
|Gia Lai
|An Lão
|Gia Lai
|An Vinh
|Gia Lai
|An Hòa
|Gia Lai
|Ân Tường
|Gia Lai
|Canh Liên
|Gia Lai
|Canh Vinh
|Gia Lai
|Đăk Song
|Gia Lai
|Hòa Hội
|Gia Lai
|Hoài Ân
|Gia Lai
|Hoài Nhơn Bắc
|Gia Lai
|Hoài Nhơn Tây
|Gia Lai
|Tam Quan
|Gia Lai
|Ân Hảo
|Gia Lai
|An Toàn
|Gia Lai
|Bình Hiệp
|Gia Lai
|Bình Khê
|Gia Lai
|Bình Phú
|Gia Lai
|Chư A Thai
|Gia Lai
|Cửu An
|Gia Lai
|Đak Pơ
|Gia Lai
|Đak Rong
|Gia Lai
|Đak Sơmei
|Gia Lai
|Hra
|Gia Lai
|Ia Hiao
|Gia Lai
|Ia Mơ, Ia Pa
|Gia Lai
|Ia Rbol
|Gia Lai
|Ia RSai
|Gia Lai
|Ia Sao
|Gia Lai
|Ia Tul
|Gia Lai
|KBang
|Gia Lai
|Kim Sơn
|Gia Lai
|Kông Bơ La
|Gia Lai
|Kông Chro
|Gia Lai
|Krong
|Gia Lai
|An Khê
|Gia Lai
|An Nhơn Nam
|Gia Lai
|Ayun Pa
|Gia Lai
|Bồng Sơn
|Gia Lai
|Hoài Nhơn
|Gia Lai
|Hoài Nhơn Đông
|Gia Lai
|Hoài Nhơn Nam
|Gia Lai
|Phù Mỹ Bắc
|Gia Lai
|Phú Thiện
|Gia Lai
|Phú Túc
|Gia Lai
|Pờ Tó
|Gia Lai
|Sơn Lang
|Gia Lai
|SRó
|Gia Lai
|Tây Sơn
|Gia Lai
|Tuy Phước Bắc
|Gia Lai
|Uar
|Gia Lai
|Vân Canh
|Gia Lai
|Vạn Đức
|Gia Lai
|Vĩnh Quang
|Gia Lai
|Vĩnh Sơn
|Gia Lai
|Vĩnh Thạnh
|Gia Lai
|Vĩnh Thịnh
|Gia Lai
|Ya Hội
|Đắk Lắk
|Vân Hòa
|Đắk Lắk
|Hòa Mỹ
|Đắk Lắk
|Hòa Thịnh
|Đắk Lắk
|Sơn Hòa
|Đắk Lắk
|Cư Prao
|Đắk Lắk
|Đắk Liêng
|Đắk Lắk
|Dang Kang
|Đắk Lắk
|Dliê Ya
|Đắk Lắk
|Đồng Xuân
|Đắk Lắk
|Đức Bình
|Đắk Lắk
|Ea Bá
|Đắk Lắk
|Ea Bung
|Đắk Lắk
|Ea Hiao
|Đắk Lắk
|Ea Ktur
|Đắk Lắk
|Ea Ly
|Đắk Lắk
|Ea Na
|Đắk Lắk
|Ea Riêng
|Đắk Lắk
|Ea Wer
|Đắk Lắk
|Ea Wy
|Đắk Lắk
|Hòa Phú
|Đắk Lắk
|Hòa Xuân
|Đắk Lắk
|Ia RVê
|Đắk Lắk
|Krông Ana
|Đắk Lắk
|Liên Sơn Lắk,
|Đắk Lắk
|Bình Kiến
|Đắk Lắk
|Đông Hòa
|Đắk Lắk
|Ea Kao
|Đắk Lắk
|Phú Hòa 1
|Đắk Lắk
|Phú Hòa 2
|Đắk Lắk
|Phú Mỡ
|Đắk Lắk
|Sơn Thành
|Đắk Lắk
|Sông Hinh
|Đắk Lắk
|Suối Trai
|Đắk Lắk
|Tam Giang
|Đắk Lắk
|Tân Tiến
|Đắk Lắk
|Tây Sơn
|Đắk Lắk
|Tuy An Bắc
|Đắk Lắk
|Tuy An Nam
|Đắk Lắk
|Tuy An Tây
|Đắk Lắk
|Vụ Bổn
|Đắk Lắk
|Xuân Phước
|Quảng Trị
|Ái Tử
|Quảng Trị
|Ba Lòng
|Quảng Trị
|Bến Quan
|Quảng Trị
|Cam Lộ
|Quảng Trị
|Đakrông, Hải Lăng
|Quảng Trị
|Hiếu Giang
|Quảng Trị
|Hướng Hiệp
|Quảng Trị
|Hướng Phùng
|Quảng Trị
|La Lay
|Quảng Trị
|Tà Rụt
|Quảng Trị
|A Dơi
|Quảng Trị
|Cồn Tiên
|Quảng Trị
|Khe Sanh
|Quảng Trị
|Kim Ngân
|Quảng Trị
|Nam Hải Lăng
|Quảng Trị
|Quảng Trị
|Quảng Trị
|Triệu Phong
|Quảng Trị
|Hướng Lập
|Quảng Trị
|Lao Bảo
|Quảng Trị
|Lìa
|Quảng Trị
|Tân Lập
Đất đá từ trên núi tràn xuống cao tốc La Sơn - Hòa Liên, đoạn qua xã Khe Tre, TP Huế. Ảnh: Võ Thạnh
Quốc lộ 1A đoạn qua phường Hương Trà đang ngập 0,8 m, dài khoảng 2 km, hàng trăm ôtô nối đuôi nhau xếp hàng chờ nước rút. Đến tối nay, nước bắt đầu rút chậm, xe tải gầm cao có thể di chuyển chậm qua khu vực ngập.
Ôtô nuối đuôi nhau chờ qua đường ngập. Ảnh: Vạn An
Nước rút, ôtô gầm cao đi qua đường ngập. Video: Vạn An
Hội An đã ngập diện rộng, trải dài hai bên sông Hoài, đoạn từ cầu Quảng Trường kéo dài khoảng 2 km đến đường Trần Quang Khải. Những khu vực dân cư cách sông Hoài khoảng 50-600 m cũng bị ngập, nước tràn vào nhà. Trong đó, khu vực chợ đêm Nguyễn Hoàng nằm giữa sông Hoài và sông Thu Bồn bị ngập nặng, lên gần 2 m. Mức ngập này tương đương với khu vực đường Bạch Đằng phía bờ đông sông Hoài.
Khu vực đường Trần Phú vốn cao ráo, nhưng tối nay đã ngập 0,3 m. Ảnh: Nguyễn Đông
Ông Nguyễn Tấn Cường, Chủ tịch UBND phường Hội An, cho biết hiện toàn diện tích của phường, vốn được sáp nhập từ 5 phường trước đây, đã bị ngập khoảng 80%. Ông Cường cảnh báo lũ đã vượt mức báo động hai khoảng 0,25 m lúc 17h nên người dân tuyệt đối không chủ quan.
Nhiều người dân, du khách vào phố cổ Hội An "ngắm lụt", đến tối loay hoay tìm đường về vì nhiều tuyến đường đã ngập nặng, di chuyển khó khăn. Hàng quán trên phố cổ hầu hết đã đóng cửa, do nước tràn vào nhà. Cảnh sát giao thông túc trực tại nhiều điểm ngập sâu để cảnh báo người dân.
Đà Nẵng đang mưa lớn. Khu vực miền núi thuộc tỉnh Quảng Nam cũ xảy ra sạt lở nhiều nơi, nhiều hộ dân phải sơ tán hoặc bị cô lập.
Người dân Hội An di chuyển đồ đạc khi nước lũ đang tiếp tục dâng cao. Ảnh: Nguyễn Đông
Thuyền chạy trên đường phố Huế. Video: Võ Thạnh
Nước lũ dâng cao khiến hàng loạt ôtô đậu trong Bệnh viện Trung ương Huế bị ngập lút bánh xe. Nhiều chủ xe đã thuê xe cứu hộ đến cẩu ôtô di chuyển đến vị trí cao ráo.
Nước ngập lút bánh xe đậu trong khuôn viên Bệnh viện Trung ương Huế. Ảnh: Võ Thạnh
Nhiều chủ xe thuê xe cứu hộ đến giải cứu.
Xe cứu hộ cẩu ôtô lên chỗ cao. Ảnh: Võ Thạnh
Nằm ở đường Lê Lợi, Bệnh viện Trung ương Huế - cơ sở điều trị lớn nhất miền Trung, bị ngập hết khuôn viên, chưa tràn vào các phong ban tầng 1. Các tuyến đường bao quanh bệnh viện ngập 0,5-0,7 m.
Nước ngập hết khuôn viên tối 27/10. Ảnh: Võ Thạnh
Bác sĩ, người nhà phải xắn quần lội nước di chuyển bệnh nhân cấp cứu. Ảnh: Võ Thạnh
Tối 27/10, nhiều du khách nước ngoài xuống ga Huế du lịch. Do mưa lớn, đường phố biến thành sông nên du khách được đưa lên thuyền chở về khách sạn lưu trú.
Du khách nước ngoài được thuyền đưa về khách sạn tối 27/10. Ảnh: Võ Thạnh
Đường phố Huế biến thành sông. Ảnh: Võ Thạnh
Chiều 27/10, cầu sông Rin (cũ) vẫn đang ngập sâu 0,7 m, nước sông đục ngầu do kéo theo dòng bùn đỏ phía thượng nguồn. Một số cầu khác trên sông Trà Khúc và sông Vệ như cầu Xi Phông (Hành Phước - Hành Thịnh), cầu máng Hành Minh - Hành Nhân, cầu tràn Thạch Nham... cũng đang ngập khoảng nửa mét, lực lượng chức năng đang chốt chặn, hướng dẫn phương tiện đổi hướng.
Nước tràn qua cầu Sông Rin cũ ở Quảng Ngãi. Ảnh: Duy Cảm
Theo Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi, từ ngày 25 đến chiều 27/10, mưa lớn liên tục trút xuống Quảng Ngãi với lượng phổ biến 400-800 mm, riêng Trà Thanh gần 900 mm khiến nước sông dâng cao, gây ngập lụt, chia cắt nhiều nơi. Lúc 16h ngày 27/10, mực nước các sông Trà Khúc, Vệ và Trà Câu đều vượt báo động hai, trong đó sông Vệ có khả năng vượt báo động ba trong đêm.
Đến nay, hơn 120 hồ chứa ở khu vực Đông tỉnh và 80 hồ ở khu vực Tây đã đầy gần 80% dung tích, một số hồ tràn tự do như Vực Thành, Di Lăng, Tôn Dung đã đạt 100%. Mực nước hồ Nước Trong - hồ thủy điện lớn nhất tỉnh đạt hơn 82% dung tích, đang xả gần 1.200 m3 trên giây.
Nhà chức trách đã chốt chặn ở hai đầu cầu Sông Rin. Ảnh: Duy Cảm
Trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ xuất hiện hơn 15 điểm sạt lở; nhiều tuyến đường miền núi cũng bị tắc nghẽn. Riêng đèo Lò Xo trên đường Hồ Chí Minh (quốc lộ 14 cũ nối phía tây Quảng Ngãi với Đà Nẵng) xuất hiện hơn 5 điểm sạt lở với lượng đất đá khoảng 3.000 m3. Sau hai ngày, nhiều vị trí vẫn chưa được khắc phục. Chiều 27/10, Trạm CSGT Ngọc Hồi cùng Đội SOS đèo Lò Xo đã vượt các điểm sạt lở tiếp tế lương thực cho tài xế và phụ lái bị kẹt trên đèo.
Do sạt lở, khoảng 2.000 người dân các xã miền núi và phía tây Quảng Ngãi (Kon Tum cũ) phải sơ tán đến nơi an toàn. Thiệt hại ban đầu ghi nhận 8 ngôi nhà bị hư hỏng, 30 ha đất canh tác bị sa bồi, hơn 500 m ống nước sinh hoạt bị cuốn trôi.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi đã trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo các địa phương ứng phó, di dời dân vùng nguy hiểm, bố trí lực lượng khắc phục sạt lở và đảm bảo giao thông. Các đơn vị cứu hộ, cứu nạn duy trì trực 24/24h, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống khẩn cấp.
Căn cứ vào địa hình, lượng mưa, mức lũ, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo có 88 xã, phường của miền Trung đối diện nguy cơ ngập lụt, trong đó TP Huế là 28, Đà Nẵng 26, Quảng Ngãi 34.
Khoảng 3h ngày 27/10, tàu hàng Thái Hà 8888 chở 5.900 tấn xi măng từ cảng Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến cảng Vân Phong (Khánh Hòa) đã bị chìm ngoài khơi thị trấn Lăng Cô, cách hòn Sơn Chà khoảng 2 km.
Thời điểm gặp nạn, trên tàu có 8 thuyền viên. Thuyền trưởng Nguyễn Văn Đông cùng toàn bộ thuyền viên đã mặc áo phao, rời tàu bằng hai xuồng cứu sinh và được tàu Long Sơn 38 hỗ trợ đưa vào Đà Nẵng an toàn.
Trước khi rời tàu, thuyền trưởng chưa kịp đóng van khóa 15.000 lít dầu DO nên cơ quan chức năng đang theo dõi nguy cơ rò rỉ nhiên liệu để có biện pháp ứng phó môi trường.
Cầu Le No nối hai xã Khe Tre và Nam Đông, TP Huế bị nước lũ thượng nguồn đổ về cuối trôi mố. Bà Lê Thị Thu Hương, Bí thư xã Khe Tre, cho biết chính quyền đã rào chắn hai bên cầu không cho người dân qua lại. Mưa lớn khiến tuyến đường dẫn vào một số thôn bị sạt lở nghiêm trọng.
Cầu Le No bị lũ cuốn trôi mố. Ảnh: Vạn An
Theo Cục Đường bộ Việt Nam, đèo Lò Xo trên đường Hồ Chí Minh (tên cũ quốc lộ 14) đã bị sạt lở taluy dương gây tắc đường, các đơn vị chức năng đang hót dọn đất đá, dự kiến đến 23h đêm nay sẽ thông xe.
Tuy nhiên, hiện thời tiết khu vực vẫn mưa nên nguy cơ tiếp tục sạt lở gây ách tắc. Các phương tiện được khuyến cáo đi vòng theo quốc lộ 19 hoặc 24 để sang trên quốc lộ 1 rồi trở lại đường Hồ Chí Minh.
Sạt lở trên đèo Lò Xo ngày 26/10. Ảnh: Cục Đường bộ VN
Mố cầu Ca Da trên quốc lộ 24C qua xã Trà Tân, Đà Nẵng bị xói lở tạo thành hố sâu, gây tắc đường. Lúc 15h ngày 27/10, đơn vị quản lý đường đã xử lý, thông xe tạm thời cho xe máy, xe thô sơ qua cầu. Các xe tải được phân luồng từ xa, theo hướng Bắc Trà My đi quốc lộ 40B xuống Tam Kỳ, Đà Nẵng rồi đi Quảng Ngãi và ngược lại.
Quốc lộ 1 qua TP Huế đang bị ngập sâu khoảng 0,5 m khiến phương tiện không thể lưu thông. Cục Đường bộ Việt Nam cho biết phương tiện tuyến Bắc Nam được phân luồng từ xa theo lộ trình: Hầm Hải Vân - quốc lộ 1 - cao tốc Cam Lộ La Sơn - quốc lộ 1 và ngược lại.
Nước đang lên và đã chạm đáy dầm cầu Bạch Hổ tại Huế. Ảnh: VNR
Cao tốc La Sơn - Hòa Liên qua TP Huế cũng bị nước ngập gây tắc đường tại hai điểm là Km12+300 và Km14+00. Lực lượng chức năng đang rào chắn và phân luồng phương tiện từ phía Bắc vào Nam khi đến nút giao Km101+200 rẽ ra quốc lộ 1 để tiếp tục đi về phía nam.
Các phương tiện lưu thông trên quốc lộ 1 hướng Nam - Bắc, đến Km933 rẽ trái ra quốc lộ 14B, đến Km23 trên quốc lộ 14B thì rẽ phải đi theo tuyến đường hầm Hải Vân - Túy Loan để đi về phía Bắc.
Theo Công ty Cổ phần Vận tải hành khách, khoảng 16h ngày 27/10, đoạn đường sắt Bắc Nam qua ga Văn Xá (Huế) nước tràn đỉnh ray 0,2 m và tiếp tục dâng cao nên ngành đã phong tỏa cung đường này. Một số tàu khách đang lưu thông phải tạm dừng chờ nước rút.
Đường sắt qua Huế bị ngập lũ chiều 27/10. Ảnh: VNR
Do ảnh hưởng mưa lũ, công ty đã hủy các đôi tàu SE1/2, SE3/4 và SE19/20 xuất phát Hà Nội, TP HCM trong ngày 27/10. Cùng với đó, các đôi tàu di sản chạy giữa Huế - Đà Nẵng là HĐ1/2, HĐ2/3 cũng phải hủy trong hai ngày 28-29/10. Tổng số hành khách của các chuyến tàu trên khoảng 2.700. Khách được trả vé miễn phí tại nhà ga trong 30 ngày.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lượng mưa từ 7h đến 15h hôm nay tại đỉnh Bạch Mã (Huế) hơn 681 mm, hồ An Long (Đà Nẵng) 318 mm, Ba Điền (Quảng Ngĩa) 339 mm.
Dự báo từ chiều tối nay đến hết ngày 29/10, nam Quảng Trị - Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi mưa 200-400 mm, cục bộ có nơi trên 700 mm. Huế và Đà Nẵng mưa lớn hơn, phổ biến 300-500 mm, cục bộ trên 800 mm.
Hà Tĩnh - bắc Quảng Trị mưa 100-200 mm, cục bộ trên 350 mm, cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 200 mm trong ba giờ.
Đêm 29 và ngày 30/10, Hà Tĩnh - Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục mưa 50-100 mm, cục bộ trên 200 mm. Từ đêm 30/10, mưa lớn có xu hướng giảm dần ở phía nam và dịch chuyển dần lên phía bắc.
Bản đồ nguy cơ ngập lụt hạ lưu sông Bồ, sông Hương, TP Huế. Nguồn: NCHMF
Giải thích nguyên nhân miền Trung mưa lớn, TS Trương Bá Kiên, Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng Khí hậu, cho biết khối không khí lạnh từ phía bắc liên tục tăng cường, tràn xuống miền Trung và đi qua vùng biển nên mang theo lượng hơi ẩm lớn. Cùng thời điểm, trên cao xuất hiện nhiễu động trong đới gió đông, kết hợp với vùng áp thấp ngoài khơi miền Trung khiến mây đối lưu phát triển mạnh.
Ngoài ra, dải hội tụ nhiệt đới đang vắt qua miền Trung, trong khi ngoài khơi tồn tại một vùng áp thấp, tuy chưa mạnh tới mức áp thấp nhiệt đới, nhưng vẫn cung cấp lượng ẩm dồi dào. Khi tương tác với không khí lạnh và địa hình ven biển, vùng áp thấp này kích hoạt mưa lớn, thậm chí mưa cực đoan.
"Địa hình miền Trung cũng đóng vai trò quan trọng", TS Kiên nói và phân tích dãy Trường Sơn và các sườn núi hướng đông đóng vai trò như bức tường chặn gió, khiến không khí ẩm từ biển bị đẩy lên cao và ngưng tụ, làm gia tăng lượng mưa ở ven biển và trung du.
Bản đồ nguy cơ ngập lụt hạ lưu sông Vu Gia - Thu Bồn, TP Đà Nẵng. Nguồn: NCHMF
Tuyến đường Điện Biên Phủ nằm giữa trung tâm TP Huế bị ngập 0,3-0,5 m.
Chỉ một số ôtô gầm cao có thể di chuyển, xe máy phải dắt bộ. Ảnh: Võ Thạnh
Tổng công ty Điện lực miền Trung cho biết đến 14h ngày 27/10, gần 127.000 khách hàng tại 40 xã, phường TP Đà Nẵng và Huế đã được các Công ty Điện lực tạm ngừng cung cấp điện để đảm bảo an toàn do ảnh hưởng ngập lụt. Trong đó Huế có 110.736 khách hàng, Đà Nẵng có 15.899.
Trạm biến áp 110 kV Huế 3 bị ngập nước. Ảnh: Điện lực Huế
Ông Phan Thiên Định, Chủ tịch TP Huế, cho biết thượng nguồn mưa quá lớn, các hồ thủy điện, thủy lợi đang không thể điều tiết lũ, nước chảy về hạ du theo tự nhiên. Khả năng lũ sẽ vượt mực cao nhất năm 2020 cả trên sông Hương, sông Bồ và sông Truồi.
Trung tâm TP Huế bị ngập sâu. Ảnh: Đức Hiếu
Hiện địa phương đã di dời các hộ dân vùng sạt lở ở xã Khe Tre và một số hộ dân vùng thấp trũng tới nơi an toàn. Phụ nữ có thai, người đau ốm chuyển lên các trung tâm y tế.
Trong chiều nay, 29 bệnh nhân Bệnh viện Phục hồi chức năng đã được sơ tán. Bệnh viện này nằm trên đường Tô Hiến Thành, phường Phú Xuân, cách sông Đông Ba khoảng 50 m, đang bị cô lập do các tuyến đường xung quanh sông ngập 0,5 m.
Lực lượng cứu hộ sơ tán bệnh nhân khỏi Bệnh viện Phục hồi chức năng trên đường Tô Hiến Thành. Ảnh: Võ Thạnh
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 14h hôm nay, tại TP Huế, lũ sông Bồ ở trạm Phú Ốc là 5,25 m, trên báo động ba 0,75 m, tương đương lũ lịch sử năm 2020 (5,24 m); sông Hương ở trạm Kim Long là 4,68 m, trên báo động ba 1,18 m.
Tại Đà Nẵng, lũ sông Vu Gia ở trạm Ái Nghĩa là 9,61 m, trên báo động ba 0,61 m; sông Thu Bồn ở trạm Nông Sơn là 17,58 m, trên báo động ba 2,58 m; trạm Câu Lâu là 4,25 m, trên báo động ba 0,25 m.
Cơ quan khí tượng nhận định 12 giờ tới, lũ tại Huế, Đà Nẵng tiếp tục lên nhanh. Lũ sông Bồ tại Phú Ốc vượt mức lịch sử năm 2020 khoảng 0,2-0,3 m; tại Kim Long trên báo động ba 0,6-1,3 m. Sông Vu Gia tại Ái Nghĩa tiếp tục lên trên báo động ba.
Dự báo lũ trên các sông ở miền Trung trong 24 giờ tới. Nguồn: NCHMF
13h hôm nay, quốc lộ 1 qua Phong Điền, TP Huế ngập 0,2-0,3 m. Ảnh: Sở Xây dựng Huế
