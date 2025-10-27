Mưa lũ, sạt lở đe dọa Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi

257 xã, phường nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết trong 24 giờ qua (từ 18h ngày 26/10), các tỉnh từ Quảng Trị đến Đăk Lăk mưa rất to như: A Bung (Quảng Trị) 276 mm; Nam Đông TP Huế 1.108 mm; Hồ An Long (TP Đà Nẵng) 607 mm; Ba Điền (Quảng Ngãi) 507 mm; hồ Trong Thượng (Gia Lai) 182 mm; Sơn Xuân (Đăk Lăk) 158 mm...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh thành trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Trong 6 giờ tới, các xã, phường sau có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét.

Các khu vực có nguy cơ sạt lở, trong đó màu tím là cảnh báo mức rất cao, màu đỏ là cao và màu vàng là trung bình. Xem chi tiết tại đây. Ảnh: NCHMF

Các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá

Tỉnh Xã, phường Huế A Lưới 1 Huế A Lưới 2 Huế A Lưới 3 Huế A Lưới 4 Huế A Lưới 5 Huế Bình Điền Huế Chân Mây - Lăng Cô Huế Hưng Lộc Huế Khe Tre Huế Lộc An Huế Long Quảng Huế Nam Đông Huế Hương An Huế Hương Trà Huế Kim Long Huế Kim Trà Huế Phong Điền Huế Phong Thái Huế Phú Bài Huế Phú Lộc Huế Vinh Lộc Đà Nẵng A Vương Đà Nẵng Bà Nà, Đà Nẵng Bến Giằng Đà Nẵng Bến Hiên Đà Nẵng Đắc Pring Đà Nẵng Đại Lộc Đà Nẵng Đồng Dương Đà Nẵng Đông Giang Đà Nẵng Duy Xuyên Đà Nẵng Hà Nha Đà Nẵng Hiệp Đức Đà Nẵng Hòa Tiến Đà Nẵng Hòa Vang Đà Nẵng Hùng Sơn Đà Nẵng Khâm Đức Đà Nẵng La Dêê Đà Nẵng La Êê Đà Nẵng Lãnh Ngọc Đà Nẵng Nam Giang Đà Nẵng Nam Trà My Đà Nẵng Nông Sơn Đà Nẵng Hải Vân Đà Nẵng Hòa Khánh Đà Nẵng Liên Chiểu Đà Nẵng Sơn Trà Đà Nẵng Phú Ninh Đà Nẵng Phú Thuận Đà Nẵng Phước Chánh Đà Nẵng Phước Hiệp Đà Nẵng Phước Năng Đà Nẵng Phước Thành Đà Nẵng Phước Trà Đà Nẵng Quế Phước Đà Nẵng Quế Sơn Đà Nẵng Quế Sơn Trung Đà Nẵng Sơn Cẩm Hà Đà Nẵng Sông Kôn Đà Nẵng Sông Vàng Đà Nẵng Tam Mỹ Đà Nẵng Tây Giang Đà Nẵng Thăng Phú Đà Nẵng Thạnh Bình Đà Nẵng Thạnh Mỹ Đà Nẵng Thu Bồn Đà Nẵng Thượng Đức Đà Nẵng Tiên Phước Đà Nẵng Trà Đốc Đà Nẵng Trà Giáp Đà Nẵng Trà Leng Đà Nẵng Trà Liên Đà Nẵng Trà Linh Đà Nẵng Trà My Đà Nẵng Trà Tân Đà Nẵng Trà Vân Đà Nẵng Việt An Đà Nẵng Vu Gia Đà Nẵng Chiên Đàn Đà Nẵng Đức Phú Đà Nẵng Núi Thành Đà Nẵng An Khê Đà Nẵng Tam Anh Đà Nẵng Tam Xuân Đà Nẵng Tây Hồ Quảng Ngãi Ba Dinh Quảng Ngãi Ba Động Quảng Ngãi Ba Gia Quảng Ngãi Ba Tô Quảng Ngãi Ba Tơ Quảng Ngãi Ba Vì Quảng Ngãi Ba Vinh Quảng Ngãi Ba Xa Quảng Ngãi Cà Đam Quảng Ngãi Đăk PLô Quảng Ngãi Đặng Thùy Trâm Quảng Ngãi Đông Trà Bồng Quảng Ngãi Khánh Cường Quảng Ngãi Kon Plông Quảng Ngãi Lân Phong Quảng Ngãi Minh Long Quảng Ngãi Nguyễn Nghiêm Quảng Ngãi Đức Phổ Quảng Ngãi Sơn Hà Quảng Ngãi Sơn Hạ Quảng Ngãi Sơn Kỳ Quảng Ngãi Sơn Linh Quảng Ngãi Sơn Tây Quảng Ngãi Sơn Tây Hạ Quảng Ngãi Sơn Tây Thượng Quảng Ngãi Sơn Thủy Quảng Ngãi Tây Trà Quảng Ngãi Tây Trà Bồng Quảng Ngãi Thanh Bồng Quảng Ngãi Thiện Tín Quảng Ngãi Trà Bồng Quảng Ngãi Trường Giang Quảng Ngãi Bình Chương Quảng Ngãi Bình Minh Quảng Ngãi Đình Cương Quảng Ngãi Măng Bút Quảng Ngãi Măng Đen Quảng Ngãi Mộ Đức Quảng Ngãi Nghĩa Giang Quảng Ngãi Ngọc Linh Quảng Ngãi Trà Câu Quảng Ngãi Phước Giang Quảng Ngãi Sơn Mai Quảng Ngãi Sơn Tịnh Quảng Ngãi Trà Giang Quảng Ngãi Xốp; Đăk Môn Quảng Ngãi Đăk Pék Quảng Ngãi Đăk Rve Quảng Ngãi Đăk Sao Quảng Ngãi Kon Braih Quảng Ngãi Măng Ri Quảng Ngãi Sa Huỳnh Quảng Ngãi Tu Mơ Rông Quảng Ngãi Vệ Giang Gia Lai An Lão Gia Lai An Vinh Gia Lai An Hòa Gia Lai Ân Tường Gia Lai Canh Liên Gia Lai Canh Vinh Gia Lai Đăk Song Gia Lai Hòa Hội Gia Lai Hoài Ân Gia Lai Hoài Nhơn Bắc Gia Lai Hoài Nhơn Tây Gia Lai Tam Quan Gia Lai Ân Hảo Gia Lai An Toàn Gia Lai Bình Hiệp Gia Lai Bình Khê Gia Lai Bình Phú Gia Lai Chư A Thai Gia Lai Cửu An Gia Lai Đak Pơ Gia Lai Đak Rong Gia Lai Đak Sơmei Gia Lai Hra Gia Lai Ia Hiao Gia Lai Ia Mơ, Ia Pa Gia Lai Ia Rbol Gia Lai Ia RSai Gia Lai Ia Sao Gia Lai Ia Tul Gia Lai KBang Gia Lai Kim Sơn Gia Lai Kông Bơ La Gia Lai Kông Chro Gia Lai Krong Gia Lai An Khê Gia Lai An Nhơn Nam Gia Lai Ayun Pa Gia Lai Bồng Sơn Gia Lai Hoài Nhơn Gia Lai Hoài Nhơn Đông Gia Lai Hoài Nhơn Nam Gia Lai Phù Mỹ Bắc Gia Lai Phú Thiện Gia Lai Phú Túc Gia Lai Pờ Tó Gia Lai Sơn Lang Gia Lai SRó Gia Lai Tây Sơn Gia Lai Tuy Phước Bắc Gia Lai Uar Gia Lai Vân Canh Gia Lai Vạn Đức Gia Lai Vĩnh Quang Gia Lai Vĩnh Sơn Gia Lai Vĩnh Thạnh Gia Lai Vĩnh Thịnh Gia Lai Ya Hội Đắk Lắk Vân Hòa Đắk Lắk Hòa Mỹ Đắk Lắk Hòa Thịnh Đắk Lắk Sơn Hòa Đắk Lắk Cư Prao Đắk Lắk Đắk Liêng Đắk Lắk Dang Kang Đắk Lắk Dliê Ya Đắk Lắk Đồng Xuân Đắk Lắk Đức Bình Đắk Lắk Ea Bá Đắk Lắk Ea Bung Đắk Lắk Ea Hiao Đắk Lắk Ea Ktur Đắk Lắk Ea Ly Đắk Lắk Ea Na Đắk Lắk Ea Riêng Đắk Lắk Ea Wer Đắk Lắk Ea Wy Đắk Lắk Hòa Phú Đắk Lắk Hòa Xuân Đắk Lắk Ia RVê Đắk Lắk Krông Ana Đắk Lắk Liên Sơn Lắk, Đắk Lắk Bình Kiến Đắk Lắk Đông Hòa Đắk Lắk Ea Kao Đắk Lắk Phú Hòa 1 Đắk Lắk Phú Hòa 2 Đắk Lắk Phú Mỡ Đắk Lắk Sơn Thành Đắk Lắk Sông Hinh Đắk Lắk Suối Trai Đắk Lắk Tam Giang Đắk Lắk Tân Tiến Đắk Lắk Tây Sơn Đắk Lắk Tuy An Bắc Đắk Lắk Tuy An Nam Đắk Lắk Tuy An Tây Đắk Lắk Vụ Bổn Đắk Lắk Xuân Phước Quảng Trị Ái Tử Quảng Trị Ba Lòng Quảng Trị Bến Quan Quảng Trị Cam Lộ Quảng Trị Đakrông, Hải Lăng Quảng Trị Hiếu Giang Quảng Trị Hướng Hiệp Quảng Trị Hướng Phùng Quảng Trị La Lay Quảng Trị Tà Rụt Quảng Trị A Dơi Quảng Trị Cồn Tiên Quảng Trị Khe Sanh Quảng Trị Kim Ngân Quảng Trị Nam Hải Lăng Quảng Trị Quảng Trị Quảng Trị Triệu Phong Quảng Trị Hướng Lập Quảng Trị Lao Bảo Quảng Trị Lìa Quảng Trị Tân Lập

Đất đá từ trên núi tràn xuống cao tốc La Sơn - Hòa Liên, đoạn qua xã Khe Tre, TP Huế. Ảnh: Võ Thạnh