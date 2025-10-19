Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Vụ cháy nhà trong đêm: Thêm một người nguy kịch, nghi do phóng hỏa

Sự kiện: Tin nóng
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Ngoài một người tử vong, thêm một nạn nhân trong vụ việc cháy nhà bất thường trong đêm - nghi do bị phóng hoả - đang nguy kịch

Trưa 19-10, nguồn tin phóng viên Báo Người Lao Động cho biết một nạn nhân trong vụ việc cháy nhà bất thường trong đêm xảy ra tại phường An Khê, tỉnh Gia Lai đang nguy kịch.

Trong đó nạn nhân là ông Nguyễn Bá C. (SN 1992, trú phường An Khê) đang trong tình trạng nguy kịch với vết phỏng 80% cơ thể, tiên lượng xấu. Trước đó, bà Trần Thị Thảo N. (SN 1994, vợ cũ ông Nguyễn Bá C.) được xác định đã tử vong. Riêng cháu Nguyễn Bá Th. (SN 2020), con của hai người bị thương tích, đang được điều trị tại bệnh viện.

Căn nhà bà Trần Thị Thảo N. cháy bất thường trong đêm, nghi do bị phóng hoả

Căn nhà bà Trần Thị Thảo N. cháy bất thường trong đêm, nghi do bị phóng hoả

Được biết, ông Nguyễn Bá C. và bà Trần Thị Thảo N. là vợ chồng nhưng đã ly hôn. Cháu Nguyễn Bá Th. là con chung của hai người. Sau khi ly hôn, bà Trần Thị Thảo N. có mối quan hệ tình cảm với anh Nguyễn Anh D.

Tối 18-10, ông Nguyễn Bá C. tới thăm con và ngủ lại tại nhà của vợ cũ thì căn nhà bị cháy, nghi do bị phóng hoả.

Như đã thông tin, vào sáng sớm cùng ngày, người dân phát hiện căn nhà, cũng là cơ sở kinh doanh của gia đình bà Trần Thị Thảo N. (SN 1994, tại đường Đỗ Trạc, phường An Khê), bốc cháy dữ dội nên trình báo lực lượng chức năng.

Lực lượng chức năng xác định có một người tử vong là bà Trần Thị Thảo N. (SN 1994), những nạn nhân bị thương là ông Nguyễn Bá C. (SN 1992), Nguyễn Bá Th. (SN 2020) và anh Nguyễn Anh D. (SN 2001).

Cháy nhà trong đêm khiến 4 người thương vong
Cháy nhà trong đêm khiến 4 người thương vong

Cháy nhà cũng là cơ sở kinh doanh trong đêm khiến 1 người chết, 3 người bị thương

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hoàng Thanh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-19/10/2025 12:37 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Tin nóng Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN