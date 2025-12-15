Xe buýt va chạm nhẹ với xe con, tài xế bị đánh chấn thương

Ngày 15-12, Công an xã Đoài Phương (TP Hà Nội) đang phối hợp với lực lượng chức năng điều tra, làm rõ vụ tài xế xe buýt bị hành hung dã man sau va chạm giao thông trên địa bàn.

Tài xế P.T.V. đang được điều trị tại Bệnh viện Quân y 105 với chẩn đoán chấn thương sọ não

Trước đó, chiều 14-12, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một tài xế xe buýt bị một người đàn ông mặc áo đen hành hung dã man. Theo hình ảnh trong clip, người này liên tục đấm, đá vào vùng mặt tài xế.

Dù đã bị đẩy ra và tài xế liên tục van xin, đối tượng vẫn tiếp tục lao vào tấn công, đá nạn nhân ngã xuống cabin, đồng thời chỉ tay đe dọa.

Hậu quả, tài xế xe buýt bị chảy nhiều máu ở mũi và miệng. Vụ việc chỉ dừng lại khi người đàn ông này bị kéo ra ngoài.

Chia sẻ với Báo Người Lao Động, chị N.T.T.T. (trú tại phường Sơn Tây, vợ của tài xế xe buýt) cho biết nạn nhân trong đoạn clip là anh P.T.V. (SN 1990, trú tại xã Tân Minh, tỉnh Ninh Bình), sự việc xảy ra trên lộ trình tuyến buýt 67 (gần UBND xã Kim Sơn cũ nay là xã Đoài Phương, TP Hà Nội).

Thời điểm xảy ra vụ việc, khi còn cách điểm đón - trả khách khoảng 50 m, lái xe buýt đã bật tín hiệu xi-nhan xin tấp vào điểm dừng theo đúng quy định của xí nghiệp và Tổng Công ty Vận tải Hà Nội. Cùng lúc này, một ô tô con chở 4 người đang lùi xe gần khu vực điểm dừng thì xảy ra va chạm với xe buýt.

Sau va chạm, hai bên xuống xe trao đổi. Tuy nhiên, nhóm người đi ô tô con không thừa nhận lỗi, dù phía xí nghiệp đã cho xem hình ảnh trích xuất từ camera nhà dân gần hiện trường và xác định lỗi thuộc về ô tô con.

Hình ảnh tài xế P.T.V. và trang phục khi mới nhập viện

"Trong quá trình trao đổi, khi chồng tôi đề nghị nếu không thống nhất được thì mời cơ quan chức năng đến giải quyết, một người đàn ông trong nhóm ô tô con đã có thái độ thách thức, buông lời lẽ thô tục, xúc phạm. Trước tình huống căng thẳng, chồng tôi quay trở lại xe buýt, không tiếp tục tranh cãi. Tuy nhiên, nhóm người này vẫn đi theo, dẫn đến vụ việc tài xế xe buýt bị hành hung sau đó. Trong lúc bị hành hung, chồng tôi liên tục van xin nhưng người đàn ông kia tuyên bố "không tha", đồng thời lớn tiếng nói rằng bản thân đã từng đi tù một lần, đi thêm lần nữa cũng không sao"- theo lời chị T..

Chia sẻ thêm về diễn biến vụ việc, chị T. cho biết chồng chị là người hiền lành, trong quá trình trao đổi chồng chị không buông lời xúc phạm nhóm người này và nhận thấy nhóm người đi ô tô con có biểu hiện đã sử dụng rượu bia, mùi rượu nồng nặc.

Hiện, tài xế P.T.V. đang được điều trị tại Bệnh viện Quân y 105. Theo chẩn đoán của bác sĩ, nạn nhân bị gây thương tích vùng mặt, cần tiếp tục theo dõi; một bên mắt bị mờ, sưng và đang được điều trị.