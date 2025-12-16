Hai nữ sinh lớp 8 ở Ninh Bình xô xát, một em tử vong

Chiều 16/12, nguồn tin của VietNamNet cho biết, Công an tỉnh Ninh Bình đang phối hợp cùng cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ đánh nhau giữa hai nữ sinh khiến một em tử vong.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: KS

Theo thông tin ban đầu, vào trưa cùng ngày, tại khu vực xóm 2-3, xã Kim Hải (cũ), nay là xã Bình Minh, tỉnh Ninh Bình, xảy ra vụ đánh nhau giữa hai nữ sinh đang theo học lớp 8 trên địa bàn xã và xã lân cận.

Trong lúc đánh nhau, một nữ sinh đã dùng dao nhỏ mang theo trong người đâm bạn còn lại. Hậu quả là nữ sinh này bị thương và được đưa đi cấp cứu nhưng sau đó đã tử vong.

Cơ quan chức năng cùng người dân tìm kiếm hung khí gây án bị ném xuống cống nước. Ảnh: KS

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương, Công an xã Bình Minh, đã trình báo sự việc lên Công an tỉnh Ninh Bình để phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.