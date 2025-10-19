Ghen tuông mù quáng, nam thanh niên tạt xăng đốt người

Ngày 18/10, Công an TP Đà Nẵng thông tin, Phòng Cảnh sát Hình sự vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Huỳnh Kim Vịnh (sinh năm 1994, trú phường An Khê, Đà Nẵng) để điều tra về hành vi "Giết người".

Trước đó, vào ngày 16/9, Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận tin báo về vụ việc xảy ra tại phường An Khê, anh V.V.B (sinh năm 1990, trú phường Hòa Khánh), trong lúc đang làm việc, bất ngờ bị một thanh niên tạt xăng vào người rồi cầm bật lửa đuổi theo, hô lớn "giết mi lun".

Phòng CSHS đã khẩn trương điều tra, xác minh. Qua quá trình điều tra, cơ quan công an xác định đối tượng gây án là Huỳnh Kim Vịnh. Nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, khi Vịnh nghi ngờ vợ có quan hệ ngoài luồng với anh B.

Dù đã nhiều lần cảnh báo, mối quan hệ vẫn tiếp diễn khiến Vịnh bực tức. Đối tượng đã chuẩn bị chai nhựa chứa xăng và bật lửa, tìm đến nơi làm việc của anh B. để thực hiện hành vi tấn công, đe dọa tính mạng một cách manh động.

Sau khi gây án, Vịnh bỏ trốn khỏi địa phương, không chấp hành giấy triệu tập của cơ quan công an, di chuyển qua các tỉnh như Kon Tum, Bình Phước nhằm lẩn trốn.

Công an đọc lệnh bắt tạm giam đối với Huỳnh Kim Vịnh. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án "Giết người" và xác lập chuyên án truy xét.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến chiều ngày 17/10, lực lượng trinh sát xác định Vịnh đã quay trở lại Đà Nẵng và đang lẩn trốn tại khu vực Liên Chiểu, Hòa Khánh. Khoảng 18 giờ cùng ngày, trinh sát đã phối hợp và bắt giữ thành công Huỳnh Kim Vịnh khi y đang ẩn náu tại đường Mẹ Suốt, phường Hòa Khánh.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT - Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Vụ việc là lời cảnh tỉnh sâu sắc về những hệ lụy từ mâu thuẫn ghen tuông, thiếu kiềm chế, dẫn đến hành vi phạm pháp nghiêm trọng, gây nguy hiểm đến tính mạng con người. Mỗi người dân cần nâng cao ý thức tự kiềm chế, giải quyết mâu thuẫn bằng con đường hòa giải và pháp luật, tuyệt đối không để cảm xúc nhất thời dẫn đến hành vi vi phạm.