Vụ cháy khiến 5 người chết ở Hà Nội: Ám ảnh cảnh ngõ sâu, 'chuồng cọp' quây kín

Liên quan đến vụ cháy xảy ra tại số nhà 9, hẻm 12 ngách 17, ngõ 180 Kim Hoa (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội) khiến 5 người tử vong, đại diện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội cho biết, do ngôi nhà nằm cách đường chính khoảng 300m, trong ngõ nhỏ nhiều ngách, hẻm nên gây khó khăn cho cảnh sát tiếp cận hiện trường.

Thêm vào đó, thời điểm xảy ra cháy vào lúc rạng sáng, ngôi nhà lại không được trang bị hệ thống báo cháy tự động nên gia chủ không kịp thời phát hiện cháy để thoát ra bên ngoài.

Ghi nhận của phóng viên cho thấy, xung quanh ngôi nhà bị cháy vẫn còn nhiều căn nhà lắp "chuồng cọp", gây cản trở công tác cứu hộ, cứu nạn khi xảy ra hỏa hoạn.

Điển hình như 2 ngôi nhà cho thuê phòng trọ tại đầu ngách 17, ngõ 180 Kim Hoa, phần ban công "đua" ra ngoài, sát vào nhau.

Đáng chú ý, ban công còn được che kín bởi tấm tôn, dù ở "chuồng cọp" đã được mở một cánh cửa sắt nhưng khi xảy ra sự cố vẫn rất khó để thoát nạn.

Cũng ở đầu ngách 17, nhiều ngôi nhà còn cơi nới ban công, không chỉ lắp lồng sắt mà còn được bịt kín bằng gạch.

Mặt tiền của một ngôi nhà tại ngõ 241 ngõ chợ Khâm Thiên, được quây kín bởi hàng rào sắt.

Cũng theo đại diện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội, thời gian qua, UBND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn.

UBND phường cũng đã lắp đặt điểm chữa cháy công cộng tại khu vực dân cư, vận động các hộ dân trang bị phương tiện chữa cháy và cứu hộ cứu nạn ban đầu như kìm cộng lực, búa, rìu, bình chữa cháy xách tay.

Các hộ gia đình, trong đó có hộ nơi xảy ra cháy, đều đã được tuyên truyền, hướng dẫn và ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC.

Đồng thời, UBND phường đã ban hành và triển khai các chương trình, kế hoạch về công tác PCCC&CNCH, chú trọng tuyên truyền, kiểm tra an toàn PCCC, vận động mở lối thoát nạn thứ hai.