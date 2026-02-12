Dựng cây nêu đón Tết, 3 thanh niên ở Nghệ An bị điện giật phải nhập viện cấp cứu

Tối 12/2, trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Nguyễn Văn Lợi – Chủ tịch UBND xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An xác nhận thông tin trên. Hiện, các nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Thông tin ban đầu cho biết, vào chiều ngày 12/2, 3 thanh niên trú tại xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An đang cùng nhau dựng cây nêu bằng tre để trang trí Tết. Người dân nghe một tiếng động lạ vội ra xem thì phát hiện cả 3 nạn nhân đã nằm bất động dưới đất.

Ngay lập tức, người dân cùng nhau sơ cứu cho các nạn nhân, chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Được biết, gần khu vực nơi xảy ra sự việc có đường điện cao thế chạy qua.

Trước đó, vào ngày 1/2, tại xã Nhân Hòa, tỉnh Nghệ An, hai vợ chồng cũng bị điện giật khi dựng cây nêu đón Tết. Trong đó, người vợ bị bỏng điện độ 3 đến 5 ở vùng ngực, vai trái và cẳng tay phải, tình trạng nguy kịch nên được chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An điều trị. Sau phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh táo, tuy nhiên có nguy cơ phải cắt cụt chi. Người chồng bị thương nhẹ, đã xuất viện.