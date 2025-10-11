Cháy nhà ở Hà Nội, 5 người tử vong

*Tiếp tục cập nhật

Khoảng 5h, ngôi nhà rộng khoảng 30 m2 nằm sâu trong hẻm 12, ngách 17, ngõ 180 phố Kim Hoa bốc cháy. Trong nhà có vợ chồng ngoài 60 tuổi, vợ chồng con trai và cháu nội 6 tuổi.

Lửa bốc rất mạnh, nhà lại thiết kế kiểu ống, chỉ có một mặt tiền nên người bên trong khó thoát ra.

Xe cấp cứu chờ ngoài đường Xã Đàn để đưa nạn nhân đến bệnh viện. Ảnh: Huy Mạnh

Nghe tiếng hô hoán, ông Thành ở cách nhà cháy 20 m vội chạy ra, thấy khói đang thoát ra từ nhà hàng xóm. Tiếng kêu cứu khẩn thiết vang lên từ trong nhà, nhưng cửa sắt, cửa kính tầng một đều khóa trái.

Ông Thành cùng người dân xung quanh dùng xà beng mất 30 phút mới phá được hai lớp cửa, dùng khoảng 30 bình chữa cháy mini, chung cư bên cạnh dẫn vòi xịt ra phun nước, nhưng không ngăn được lửa.

Do tầng một có một xe điện, hai xe máy xăng cùng nhiều đồ gia dụng nên khói lửa bốc rất mạnh, phun cả ra ngoài, mọi người đành bỏ chạy. "Nghe tiếng kêu cứu mà chúng tôi không làm được gì. Giá người phía trong nhảy xuống, phía dưới chúng tôi thả đệm, thì có thể thoát ra", ông Thành nói.

Thi thể được bọc kín bằng chăn đưa ra ngoài. Ảnh: Huy Mạnh

Khoảng 5h30, 4 xe chữa cháy cùng 30 lính cứu hỏa tiếp cận hiện trường. Xe cứu hỏa đỗ ở mặt phố Kim Hoa, dẫn vòi nước dài hơn 300 m, qua nhiều khúc ngoặt mới tới được ngôi nhà cháy. Khi tiếp cận, lửa đã bao trùm ngôi nhà, phát sinh nhiều khói độc.

Lính cứu hỏa phun vòi rồng từ mặt tiền, đồng thời đeo bình thở chuyên dùng vào tìm kiếm nạn nhân. Hơn 6h, lửa được dập tắt, đến 7h cả 5 nạn nhân được bọc kín chăn đưa ra ngoài.

Nạn nhân tử vong là cặp vợ chồng 69 và 73 tuổi; vợ chồng con trai 37 và 43 tuổi cùng cháu nội 6 tuổi.

Ngôi nhà cháy nằm sâu trong ngách, mặt ngách rộng chưa tới 2 m.