Thanh tra Công an Hà Nội bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên được 39 cán bộ để xác minh tài sản, thu nhập năm 2025

Đại tá Đoàn Đức Thắng – Chánh Thanh tra CATP, Người đứng đầu Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập CATP Hà Nội chủ trì hội nghị. Hội nghị có sự tham gia của Tổ xác minh tài sản, thu nhập; đại diện Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy CATP giám sát; cùng đại diện các phòng Tham mưu, Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: CAHN

Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Đoàn Đức Thắng – Chánh Thanh tra CATP, Người đứng đầu Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập CATP Hà Nội nhấn mạnh: Thực hiện Kế hoạch số 16 ngày 29/01/2026 đã được Giám đốc CATP phê duyệt, việc bốc thăm được tổ chức công khai, minh bạch, bảo đảm khách quan, đúng tỷ lệ theo quy định. Công tác kiểm soát, xác minh tài sản, thu nhập là nhiệm vụ trọng tâm trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Thủ đô trong sạch, vững mạnh. Việc xác minh nhằm làm rõ tính trung thực của bản kê khai, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm (nếu có), đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong chấp hành quy định về kê khai, công khai và kiểm soát tài sản, thu nhập.

Tiến hành bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên. Ảnh:CAHN

Tại hội nghị, Thanh tra CATP cùng đại diện các đơn vị tiến hành bốc thăm đối với 16 đơn vị thuộc thẩm quyền kiểm soát. Kết quả lựa chọn ngẫu nhiên 39 người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2025, trong đó có 17 đồng chí là lãnh đạo phòng, chỉ huy cấp xã và 22 đồng chí giữ chức danh điều tra viên, kế toán chuyên trách.

Ngay sau hội nghị, Thanh tra CATP sẽ báo cáo Giám đốc CATP, thông báo kết quả tới các đơn vị, cá nhân liên quan và triển khai xác minh theo đúng quy trình quy định của Bộ Công an, bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc, đúng pháp luật.