Vụ cháy Carina: Bắt giam Giám đốc Công ty Hùng Thanh

Thứ Sáu, ngày 20/04/2018 16:42 PM (GMT+7)

Cháy chung cư 13 người chết Sự kiện:

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Tùng là Giám đốc Công ty TNHH XD TM DV SX Hùng Thanh - Chủ đầu tư Chung cư Carina.

Ông Thông trong buổi họp báo thông tin về vụ cháy Carina. Ảnh: Nguyễn Tân.

Ngày 20-4, Đại tá Nguyễn Minh Thông, Chánh Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP HCM xác nhận với Pháp luật TP.HCM liên quan đến vụ cháy Chung cư Carina Plaza (phường 16, quận 8, TP.HCM) khiến 13 người tử vong, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam với ông Nguyễn Văn Tùng là Giám đốc Công ty TNHH XD TM DV SX Hùng Thanh.

Công ty Hùng Thanh là chủ đầu tư dự án chung cư Carina.