Vụ cầu Sông Lô hư hỏng: Doanh nghiệp đề xuất tự bỏ kinh phí sữa chữa

Ngày 7-11, theo thông tin từ Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ, nhà thầu thi công xây dựng cầu Sông Lô (qua địa bàn xã Đoan Hùng) là Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp (Udideco) đã có văn bản gửi UBND tỉnh Phú Thọ, Sở Xây dựng đề xuất được sửa chữa, khắc phục những hư hỏng của cầu bằng nguồn kinh phí của doanh nghiệp.

Trụ cầu Sông Lô hiện bị hư hỏng nặng. Ảnh: Công an cung cấp

Liên quan đến vấn đề trên, sáng cùng ngày, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Chí Lợi, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Phú Thọ, cho biết doanh nghiệp có đề xuất sữa chữa nhưng đến thời điểm hiện tại Sở Xây dựng và tỉnh Phú Thọ chưa có phản hồi chính thức về vấn đề này.

Ngày 6-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công trình cầu Sông Lô (thuộc địa bàn xã Đoan Hùng, Phú Thọ), trong thời gian từ năm 2010 đến năm 2015, theo khoản 3 Điều 298 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, sau những phản ánh về sự cố hư hỏng nghiêm trọng tại cầu Sông Lô, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khẩn trương vào cuộc xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan.

Việc khởi tố vụ án hình sự, theo cơ quan điều tra, để làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, bảo đảm xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin ngày 27-10 vừa qua, một số nguồn tin phản ánh về tình hình cầu Sông Lô, trên địa bàn xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ có nguy cơ mất an toàn. Theo đó, khi phát hiện mực nước sông qua khu vực cầu Sông Lô thấp, lộ rõ hàng loạt móng cọc các trụ cầu, trong đó trụ T3, phần đất nền bị xói mòn tạo ra một hốc lớn cao khoảng 2 m, có một móng cọc lộ ra cốt thép rỉ sét, mất hoàn toàn lớp bê tông bảo vệ.

Cùng ngày 27-10, Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ có văn bản cấm toàn bộ người và phương tiện lưu thông qua cầu Sông Lô trong thời gian chờ các cơ quan chức năng có phương án khắc phục, đảm bảo an toàn.

Trước những thông tin trên, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh) kiểm tra thực tế tại hiện trường, tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh.

Qua kiểm tra thực tế, cơ quan Cảnh sát điều tra nhận thấy cầu Sông Lô có hiện tượng hư hỏng như thông tin phản ánh. Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Sở Xây dựng và một số đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu mẫu phục vụ giám định và đang tiến hành điều tra, xác minh xử lý đối với những cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan nếu có hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình thi công, vận hành cầu Sông Lô.

Cầu Sông Lô bắc qua sông Lô được khởi công xây dựng vào tháng 8-2010, có tổng mức đầu tư 215 tỉ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ và khánh thành, đưa vào sử dụng ngày 21-3-2015.

Cầu có chiều dài 517,8 m, tải trọng 30 tấn, đường dẫn hai đầu cầu dài 850 m. Sau hơn 10 năm đi vào hoạt động, cầu có hiện tượng hư hỏng. Để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân, tỉnh Phú Thọ đã cấm một số phương tiện tải trọng trọng lớn qua cầu và tiến hành phân luồng giao thông tại khu vực này.