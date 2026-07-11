Vụ bé trai 6 tuổi mất tích: Tìm thấy thi thể lúc nửa đêm

Thi thể bé trai được tìm thấy dưới sông Ngàn Sâu (đoạn qua thôn Ân Giang, xã Mai Hoa), cách nhà bà ngoại của cháu khoảng 2km. Bước đầu, cháu bé được xác định tử vong do đuối nước.

Khu vực phát hiện thi thể cháu H. Ảnh: Người dân cung cấp

Trước đó, cháu H. cùng mẹ đến nhà bà ngoại ở thôn Ân Giang để chơi. Sau đó, cháu H. đột ngột mất tích.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng công an, dân quân cùng người dân khẩn trương tổ chức tìm kiếm, đồng thời phát thông báo kêu gọi cộng đồng hỗ trợ cung cấp thông tin.

Theo lãnh đạo địa phương, nhà bà ngoại của cháu nằm cách sông Ngàn Sâu khoảng 50m, có khả năng cháu bé đi xuống khu vực bờ sông chơi rồi không may rơi xuống nước.

Hiện tại, gia đình đã đưa thi thể cháu về mai táng theo phong tục địa phương.