Bé trai 6 tuổi mất tích khi đến nhà bà ngoại chơi ở Hà Tĩnh

Công an xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) vừa phát đi thông báo đề nghị cán bộ, đảng viên, nhân dân và các lực lượng phối hợp tìm kiếm cháu Nguyễn Văn Hiệp (6 tuổi) bị mất tích trên địa bàn.

Cháu Nguyễn Văn Hiệp

Theo thông tin từ gia đình, chiều 9/7, cháu Nguyễn Văn Hiệp, con chị Trần Thị Mạnh, trú tại xã Đức Thọ, đến nhà bà ngoại là bà Phạm Thị Đường ở thôn Ân Giang (thôn 2 Văn Giang cũ), xã Mai Hoa để chơi.

Đến khoảng 9h30 ngày 10/7, cháu rời khỏi nhà bà ngoại và đến nay gia đình chưa tìm thấy. Thời điểm rời đi, cháu mặc áo màu đỏ, quần màu đen.

Hiện Công an xã Mai Hoa đang phối hợp với gia đình và chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm, đồng thời đề nghị người dân nếu phát hiện cháu Nguyễn Văn Hiệp hoặc có thông tin liên quan, khẩn trương thông báo cho Công an xã Mai Hoa, chính quyền địa phương hoặc gia đình để kịp thời hỗ trợ công tác tìm kiếm.

Theo Công an xã Mai Hoa, mọi thông tin của người dân đều có ý nghĩa quan trọng, góp phần giúp lực lượng chức năng sớm tìm thấy cháu bé.

Người dân có thể liên hệ Trưởng Công an xã Mai Hoa Phạm Viết Tuân qua số điện thoại 0988.228.692 hoặc lãnh đạo chính quyền xã Lữ Ngọc qua số 0915.936.505.