Thủ tướng chỉ đạo khẩn vụ lật canô ở Phú Quốc

Trong công điện, Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, chia buồn tới thân nhân các nạn nhân; yêu cầu các bộ, ngành và địa phương huy động mọi điều kiện về y tế, thuốc men để cứu chữa người bị nạn, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Tỉnh An Giang được giao chủ trì phối hợp các cơ quan, lực lượng chức năng đánh giá nguyên nhân, khắc phục những tồn tại, bất cập nếu có.

Du khách Ấn Độ được các tàu du lịch cứu, đang được đưa vào cảng. Ảnh: Minh Tâm

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định pháp luật.

Bộ Xây dựng được giao rà soát, kiểm tra công tác đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa và hàng hải tại khu vực xảy ra tai nạn cũng như các địa bàn có điều kiện tương tự.

Bộ Ngoại giao phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam thực hiện công tác lãnh sự, bảo hộ công dân và xử lý các vấn đề liên quan đến các nạn nhân.

Xe cấp cứu túc trực tại cảng An Thới để đưa các nạn nhân đến cơ sở y tế cấp cứu. Ảnh: An Bình

Yêu cầu của lãnh đạo Chính phủ sau vụ lật canô chở 32 du khách Ấn Độ cùng 4 thuyền viên, hướng dẫn viên gần Hòn Mây Rút Ngoài, đặc khu Phú Quốc. Tai nạn khiến 15 du khách Ấn Độ (13 nam, 2 nữ) tử vong, 21 người được cứu sống.

Chiều cùng ngày, Đại sứ quán Ấn Độ công bố danh sách 32 công dân trên canô, gồm 30 nam và 2 nữ. Cơ quan này cũng thiết lập hai đầu mối tiếp nhận thông tin tại TP HCM và Hà Nội để hỗ trợ công dân.