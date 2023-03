Vụ bé trai 17 tháng tuổi tử vong: Vì sao gia đình không nghi ngờ 2 bảo mẫu?

Anh Tuấn (bố bé trai 17 tháng tuổi).

Căn nhà cấp bốn của vợ chồng anh Tuấn (43 tuổi) và chị Tuyên ở xã Vạn Điểm (Thường Tín, Hà Nội) nằm lọt thỏm giữa những ngôi nhà cao tầng san sát nhau ở khu vực làng nghề mộc. Ngôi nhà này được chính quyền giúp đỡ tu sửa theo diện chính sách hỗ trợ gia đình khó khăn từ 3 năm trước.

Không khí tang thương vẫn bao trùm lên ngôi nhà nhỏ của vợ chồng anh Tuấn. Ngồi thất thần ở ngoài sân tiếp khách đến thắp hương, chia buồn với gia đình, anh Tuấn mắt đỏ hoe, lúc nào cũng hướng về di ảnh của con trai rồi thở dài.

Ngôi nhà cấp 4 cửa vợ chồng anh Tuấn nằm lọt thỏm giữa các nàh cao tầng san sát nhau.

Anh Tuấn nói, vợ anh cùng quê với 2 người trông giữ trẻ, quen biết nhau nên gia đình mới tin tưởng gửi con ra đấy. Đến chiều 23/2, khi gia đình anh đón con về, được cô giáo thông báo cháu giẫm vào rổ bóng nên bị ngã, khi về nhà cháu vẫn chơi ngoan và ăn tốt nên gia đình nghĩ con không bị làm sao.

Khi PV thắc mắc về việc con trai anh được cô giáo thông báo bị ngã, tại sao gia đình không nghi ngờ gì các cô trông trẻ? Lúc này anh Tuấn nói: “Khi cô bảo cháu ngã, gia đình tôi tin vậy và cũng không thắc mắc gì, vì hôm đó về nhà cháu vẫn chạy ra ôm bố như mọi ngày và ăn uống bình thường. Còn khi cháu bị nôn chưa rõ nguyên nhân, chúng tôi chỉ tập trung cứu chữa cho cháu”.

Bố của bé trai 17 tháng tuổi cho hay, khi nắm được lời khai của 2 bảo mẫu, gia đình anh rất sốc, không tin rằng 2 người trông trẻ lại bạo hành con mình.

“Sự việc đã xảy ra rồi nên gia đình tôi để công an làm theo quy định của pháp luật. Vừa trải qua cú sốc lớn, tôi người làm bố còn không chịu được huống chi là vợ tôi. Mấy hôm nay vợ tôi bữa ăn bữa bỏ, gia đình phải ép mãi mới ăn được chút cơm. Hiện giờ sức khoẻ vợ tôi mới ổn hơn chút, nên gia đình cũng chưa có ý kiến hay suy nghĩ gì về sự việc”, anh Tuấn nói.

Bên trong cơ sở trông trẻ của hai bảo mẫu.

Bà Nguyễn Thị Nga (người thân cháu bé) cho biết, từ ngày xảy ra sự việc, bố mẹ cháu bé tiều tuỵ đi hẳn. Bố cháu bé thi thoảng còn ra sân ngồi, chứ mẹ bé nằm trong giường mấy hôm nay, chẳng thiết ăn uống gì.

Theo bà Nga, gia đình bà mấy hôm nay cũng tập trung lo tang lễ cho cháu bé, nên cũng chưa có ý kiến gì về sự việc xảy ra. Mọi việc cơ quan công an vẫn đang điều tra, làm rõ.

Đại tá Nguyễn Tiến Tần, Trưởng Công an huyện Thường Tín cho biết, nhận được tin của người dân về việc cháu P.T.D. (17 tháng tuổi), đi học ở cơ sở trông trẻ bị ngã chấn thương, bệnh viện trả về lo hậu sự, công an huyện đã phối hợp với Công an xã Vạn Điểm vào cuộc xác minh.

Sau đó, công an có mặt tại gia đình cháu Đ để thu thập tài liệu. Trong quá trình làm việc, cảnh sát không nhận được sự hợp tác từ phía gia đình. Bố mẹ của cháu Đ nói rằng cháu đi lớp học không may bị ngã, gia đình không có thắc mắc gì. Khi Công an huyện Thường Tín giải thích về các quy định của pháp luật thì bố, mẹ cháu bé từ chối hợp tác với cơ quan công an, cho rằng sự việc chỉ là tai nạn.

Hai bảo mẫu tại cơ quan điều tra.

Tuy nhiên, sau đó, công an vẫn tiếp tục thuyết phục gia đình cháu bé và tìm hiểu hồ sơ bệnh án của nạn nhân tại Bệnh viện Nông Nghiệp. Với những căn cứ, vết thương, thương tích ở vùng mặt, vùng đầu cháu bé, công an quyết liệt đấu tranh với 2 bảo mẫu để đưa đối tượng ra truy tố.

2 đối tượng Nguyễn Thị An và Nguyễn Thị Lành được đưa về cơ quan công an làm việc. Tại đây, hai bảo mẫu quanh co chối tội, nhưng thông qua những vết thương của nạn nhân, công an xác định đây là vụ án nghiêm trọng.

“Tại nhà trẻ không có camera giám sát, nhân chứng vụ án toàn cháu bé chưa biết nói. 2 bảo mẫu sau khi thực hiện hành vi phạm tội lại có thời gian thống nhất với nhau, để quanh co chối tội khiến cơ quan điều tra gặp rất nhiều khó khăn”, đại tá Tần thông tin.

Đại tá Tần cũng cho biết thêm, sau gần 24h làm việc với cơ quan điều tra, 2 bảo mẫu đã khai nhận mọi hành vi phạm tội. Về phía bố, mẹ của cháu Đ, do nhận thức pháp luật còn hạn chế, lại thấy 2 đối tượng đã tự nguyện khắc phục hậu quả, nên tin rằng sự thật là do cháu bị ngã, từ chối hợp tác với công an.

