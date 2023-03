Vụ bé 17 tháng tuổi tử vong: Nhiều phụ huynh sợ hãi không dám gửi con

Cơ sở trông trẻ nơi xảy ra sự việc.

Liên quan đến sự việc bé trai 17 tháng tuổi bị hai bảo mẫu bạo hành tử vong, ngày 4/3, chia sẻ với PV, chị T. ở xã Vạn Điểm (Thường Tín, Hà Nội) cho biết, sau khi sự việc xảy ra chị rất sợ hãi, không dám gửi con đi đâu nữa.

“Con gái tôi 17 tháng tuổi cũng gửi ở cơ sở này được khoảng 10 ngày thì xảy ra sự việc với cháu Đ. Cách đây 4 ngày, cơ sở trông giữ trẻ cho các cháu nghỉ ở nhà”, chị T. kể.

Theo chị T. gia đình chị kinh doanh, buôn bán ở gần chợ, nhà chị cũng gần cơ sở gửi trẻ nên chị mới gửi con sang đó cho tiện đưa đón. Nhiều hôm gia đình bận, các cô còn đưa con gái chị về tận nhà.

“Tôi chỉ nghĩ nhà tôi gần đây gửi con tiện với lại gia đình tôi ở gần như này người ta cũng không dám làm gì con mình nên mới gửi vào đấy. Khi đọc thông tin của hai cô bạo hành trẻ chúng tôi cũng bất ngờ về lời khai. Các cô làm ở đây lâu rồi, không ai nghĩ lại làm vậy với một đứa trẻ”, chị T. chia sẻ.

Chị T. cho biết thêm, hơn hai năm trước chị cũng gửi một cháu lớn ở đây nhưng sau thấy không hợp nên lại chuyển trường. Sau vụ việc vừa xảy ra, chị cũng nghe người dân trong làng bàn tán xôn xao, có người phản ánh "gửi cháu ở đây xong bị các cô doạ về ăn toàn nôn trớ".

Bên trong cơ sở trông trẻ tại xã Vạn Điểm, Thường Tín, Hà Nội.

Còn chị H. ở xã Vạn Điểm, từng gửi con ở cơ sở trông trẻ trên cho biết, chị được chị gái sống gần nơi trông trẻ giới thiệu vào đây gửi con. Qua tiếp xúc bên ngoài chị thấy các cô giáo rất niềm nở với mọi người. Tuy nhiên, khi chị đưa con đến lớp gửi cháu khóc nhiều nên chị dừng gửi và chuyển cho con vào trường mầm non công lập.

Ông Ngô Văn Đ. (ở xã Vạn Điểm, Thường Tín, Hà Nội) cho biết, cháu nội ông 3 tuổi cũng được gia đình gửi ở cơ sở trông trẻ của An và Lành được vài năm nay. Tuy nhiên, gia đình chỉ gửi thứ 7 và Chủ nhật ở đây, còn các ngày còn lại cháu được học tại trường mầm non công lập trên địa bàn.

“Cháu tôi đi học mầm non ở công lập thì rất vui vẻ, thích đi học nhưng cuối tuần gia đình gửi sang cơ sở trông trẻ gần nhà thì cháu hay khóc, bám chân người thân không muốn vào lớp, gia đình cũng không hiểu vì sao”, ông Đ. nói.

Theo ông Đ. vào trưa 26/2, khi nghe tin cháu Đ. bị ngất phải đi bệnh viện cấp cứu, gia đình ông vội vàng chạy sang cơ sở trông trẻ đón cháu mình về nhà luôn. Gia đình ông cũng như người dân quanh xóm ai cũng bàng hoàng khi biết tin hai cô trông trẻ bạo hành một cháu bé đến tử vong.

“Không hiểu sao các cô lại đối xử với một đứa trẻ nhẫn tâm như vậy. Tôi cũng sợ cháu mình cũng từng bị bạo hành nên mỗi lần đưa cháu ra đấy gửi cháu mới sợ như vậy. Sau sự việc trên, gia đình tôi cũng chưa dám gửi bé đi đâu”, ông Đ. kể.

Một số phụ huynh gửi con ở cơ sở trông trẻ sợ hãi sau sự việc xảy ra.

Trước đó, ngày 1/3, Công an huyện Thường Tín nhận được tin báo về việc cháu P.T.Đ. (17 tháng tuổi, ở xã Vạn Điểm) gửi tại cơ sở trông giữ trẻ bị ngã, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Công an huyện Thường Tín đã xác minh, xác định cháu Đ. được gửi tại cơ sở trông trẻ của Nguyễn Thị An và Nguyễn Thị Lành ở thôn Vạn Điểm, đồng thời triệu tập 2 đối tượng lên trụ sở công an để lấy lời khai.

Lời khai của các đối tượng thể hiện, sáng 23/2, Đ. được mẹ đưa đến lớp của An và Lành. Đến khoảng 9h, 2 đối tượng đưa các cháu vào buồng ngủ thì Đ. khóc, chạy ra ngoài.

Thấy vậy, Lành bực tức, dùng 2 tay bế Đ. lên rồi ném xuống làm đầu bé trai đập xuống nền nhà. Sau đó, đối tượng dùng tay tát nạn nhân. Trong khi đó, An dùng chân đạp vào bụng, ngực, đá và dẫm vào đầu cháu bé.

Đến khoảng 16h30 cùng ngày, bố mẹ bé trai đến đón con và được 2 đối tượng báo là Đ. tự ngã. Trong các ngày 24, 25, 26/2, bé trai tiếp tục được đưa đến lớp của An. Vào sáng 26/2, An dùng chân đạp vào bụng Đ. khi thấy bé trai khóc. Cú đạp khiến nạn nhân bất tỉnh. Sau đó, An và Lành gọi gia đình cháu bé và cùng đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Do không thể cứu chữa được nữa nên Bệnh viện nhi Trung ương trả cháu Đ. về gia đình. Đến 19h ngày 2/3, cháu Đ. tử vong.

