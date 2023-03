Vụ bé trai 17 tháng tuổi tử vong: Nữ điều dưỡng kể lại phút tiếp nhận bệnh nhi từ cơ sở trông trẻ

Nguyễn Thị Lành

Trưa 4/3, chị Nguyễn Thị Vy, điều dưỡng Trạm Y tế xã Vạn Điểm (Thường Tín, Hà Nội) cho biết, khoảng trưa 26/2, khi chị đang trực ở trạm thì mẹ bé trai P.T.Đ. (17 tháng tuổi) cùng người thân chở cháu từ cơ sở trông giữ trẻ sang trạm y tế xã để sơ cứu.

Theo chị Vy, khi chị tiếp nhận cháu Đ, bệnh nhân trong tình trạng không nhận thức được, gọi không trả lời, dưới bàn chân tất ướt sũng.

“Lúc này người cháu trắng nhợt, tay co quắp, trên chán có vết ngã sưng thâm, mép má có vết xước, chỗ mép có chảy máu. Lúc đó tôi mở miệng cháu ra để kiểm tra nhưng thấy răng không làm sao. Sau đó, tôi bấm huyệt cho cháu và cho thở oxy luôn để tay cháu duỗi mềm ra, cơ thể ấm hơn nhưng chân vẫn lạnh”, chị Vy kể lại.

Theo chị Vy, khi cho bệnh nhân thở oxy, chị và gia đình cháu Đ đã gọi xe taxi để đưa cháu chuyển lên Bệnh viện Nông Nghiệp cấp cứu. Trên đường di chuyển lên bệnh viện, bệnh nhân bị nôn nhiều.

“Cháu bị nôn ra rất nhiều cháo, khi nôn xong cháu thở mạnh hơn. Chúng tôi cố gắng sơ cứu để chuyển viện nhanh. Khi lên đến Bệnh viện Nông Nghiệp, 5 phút sau bác sĩ tháo oxy của trạm ra rồi đưa cháu vào trong cấp cứu luôn”, chị Vy nói.

Nữ điều dưỡng cũng cho biết thêm, thời điểm đưa cháu bé sang trạm y tế xã cấp cứu chỉ có mẹ cháu bé và người thân của cháu. Còn “bảo mẫu” trông trẻ sang sau. Khi bệnh nhân chuyển viện, chị cũng gọi điện hỏi thăm sức khoẻ và được biết cháu chuyển lên tuyến trên.

“Cháu bé tử vong chúng tôi rất đau lòng, khi sơ cứu ban đầu trạm y tế đã làm hết khả năng của mình”, chị Vy tâm sự.

Trước đó, ngày 1/3, Công an huyện Thường Tín nhận được tin báo về việc cháu P.T.Đ. (17 tháng tuổi, ở xã Vạn Điểm) gửi tại cơ sở trông giữ trẻ bị ngã, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Công an huyện Thường Tín đã xác minh, xác định cháu Đ được gửi tại cơ sở trông trẻ của Nguyễn Thị An và Nguyễn Thị Lành ở thôn Vạn Điểm, đồng thời triệu tập 2 đối tượng lên trụ sở công an để lấy lời khai.

Lời khai của các đối tượng thể hiện, sáng 23/2, Đ được mẹ đưa đến lớp của An và Lành. Đến khoảng 9h, 2 đối tượng đưa các cháu vào buồng ngủ thì Đ khóc, chạy ra ngoài.

Thấy vậy, Lành bực tức, dùng 2 tay bế Đ lên rồi ném xuống làm đầu bé trai đập xuống nền nhà. Sau đó, đối tượng dùng tay tát nạn nhân. Trong khi đó, An dùng chân đạp vào bụng, ngực, đá và dẫm vào đầu cháu bé.

Đến khoảng 16h30 cùng ngày, bố mẹ bé trai đến đón con và được 2 đối tượng báo là Đ tự ngã. Trong các ngày 24, 25, 26/2, bé trai tiếp tục được đưa đến lớp của An. Vào sáng 26/2, An dùng chân đạp vào bụng Đ khi thấy bé trai khóc. Cú đạp khiến nạn nhân bất tỉnh. Sau đó, An và Lành gọi gia đình cháu bé và cùng đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Do không thể cứu chữa được nữa nên Bệnh viện nhi Trung ương trả cháu Đ về gia đình. Đến 19h ngày 2/3, cháu Đ tử vong.

