Bên trong cơ sở trông giữ trẻ nơi bé trai 17 tháng tuổi bị 2 bảo mẫu đánh tử vong 

Cơ sở trông giữ trẻ nơi bé trai 17 tháng tuổi bị hai bảo mẫu bạo hành dẫn đến tử vong ở xã Vạn Điểm, Thường Tín (Hà Nội).

Cháu P.T.Đ. được gửi tại lớp trông giữ trẻ tư nhân của Nguyễn Thị An và Nguyễn Thị Lành. Đây là hình ảnh bên trong cơ sở trông giữ trẻ.

Công an huyện Thường Tín, Hà Nội, đang tạm giữ Nguyễn Thị An và Nguyễn Thị Lành để điều tra. Ngày 23/2, An và Lành dùng chân, tay, đánh và đạp cháu bé. Ngày 26/2, An dùng chân đạp vào bụng Đ. khi thấy bé trai khóc khiến nạn nhân bất tỉnh.

Nạn nhân sau đó được nhập viện cấp cứu. Ngày 1/3, cháu Đ. được bệnh viện trả về. Sau đó một ngày, cháu bé tử vong.

Theo ghi nhận của PV, điểm trông giữ rộng khoảng 80m2, chia làm 3 khu vực (khu vui chơi, khu ngủ và khu nấu ăn).

Bên trong cơ sở đồ đạc không nhiều, có ít bàn ghế và đồ chơi cho các bé.

Khu vực phòng ngủ ở đây khá tối, ẩm thấp, nhiều mảng tường tại đây bị bong tróc.

Những đồ dùng trong cơ sở trông giữ trẻ của An và Lành.

Ảnh 9: Khu vực nấu ăn và nhà vệ sinh tại cơ sở trông giữ trẻ.

Phía bên ngoài rất đông người dân hiếu kỳ đứng trước cửa cơ sở trông giữ trẻ theo dõi khi công an tới mở cửa căn nhà. Ai cũng bàng hoàng trước lời khai của hai bảo mẫu.

Bên ngoài cơ sở trông giữ trẻ.

