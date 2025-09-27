Vụ phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong hẻm: Người phụ nữ đã có chồng, con

Theo thông tin ban đầu, khoáng 10 giờ 30 phút, ngày 25/9/2025, Công an phường Trung Mỹ Tây nhận được tin báo của người dân phát hiện một trẻ sơ sinh đã chết tại khu vực nêu trên. Công an phường nhanh chóng triển khai lực lượng bảo vệ hiện trường, khẩn trương tiến hành các biện pháp nghiệp vụ điều tra ban đầu.

Tại hiện trường, lực lượng công an xác định cháu bé sơ sinh đã ngừng tuần hoàn hô hấp (đã chết). Công an phường nhanh chóng lấy lời khai người làm chứng và thu thập các thông tin liên quan đến vụ việc. Đồng thời, Công an phường phối hợp Tổ Hình sự khu vực 7 thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự CATP nhanh chóng tổ chức truy xét nhanh. Qua rà soát, trích xuất hệ thống camera, công an nhanh chóng phát hiện 02 đương sự có biểu hiện nghi vấn gồm: L.T.B.H (SN 2000) và Đ.V.T (SN 1994, cùng ngụ phường Trung Mỹ Tây).

Lực lượng Công an TP.HCM tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc.

Qua làm việc ban đầu đương sự L.T.B.H khai nhận: Vào khoảng giữa tháng 9/2025, do cảm thấy bụng có cảm giác như có thai, mặc dù trước đó, hàng tháng H đều có kinh nguyệt, tuy nhiên chu kỳ chỉ kéo dài khoảng 02 ngày nên H không để ý và không đi khám. Đến khoảng 14 giờ ngày 23/9/2025, H đi vệ sinh thì thấy bụng đau quằn quại, sau đó sinh ra một bé trai. H có bế em bé lên thì thấy em bé không có dấu hiệu còn thở. Lúc này, H hoản loạn, lo sợ nên dùng khăn quấn đứa trẻ mới sinh ra, sau đó bỏ vào thùng carton đựng sữa mang lên gác cất giấu. Thời điểm này, trong nhà chỉ có H và con ở nhà, còn mẹ chồng, chồng là Đ.V.T và con trai đầu không có ở nhà nên không hay biết sự việc…

Đến khoảng 18 giờ 45 phút cùng ngày, H điều khiển xe mô tô hiệu Dream chở theo thùng carton bên trong có chứa thi thể của đứa trẻ mà H mới sinh mang đến con hém không số (bên hông siêu thị Co.opmart Nguyễn Anh Thủ, số 167/2, KP7, phường Trung Mỹ Tây) vứt bỏ. Khi sự việc xảy ra, H không cho bất kỳ ai biết. Việc H phát hiện mình mang thai, chồng của H và người thân trong gia đình không ai hay biết.

Hiện vụ việc đang được Công an phường Trung Mỹ Tây phối hợp các đơn vị nghiệp vụ CATP tiếp tục tiến hành trưng cầu giám định pháp y để làm cơ sở xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.