Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi sau vườn nhà dân

Sáng 25-9, UBND xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị, xác nhận người dân địa phương vừa phát hiện một bé gái sơ sinh nặng 2,6 kg, được vài ngày tuổi, bị bỏ rơi sau vườn nhà dân.

Bé gái sơ sinh hiện sức khỏe ổn định, đang tiếp tục được chăm sóc tại bệnh viện

Trước đó, ngày 24-9, chị Hoàng Thị Gái (trú tại thôn Hương Bắc, xã Cửa Tùng) đã phát hiện bé gái sơ sinh nêu trên bị bỏ rơi sau vườn nhà hàng xóm. Bên cạnh bé gái sơ sinh còn có một bình sữa và lốc sữa tươi được để lại.

Chị Gái ngay lập tức đã đưa cháu về nhà chăm sóc và báo chính quyền địa phương. Ngay trong đêm, UBND xã Cửa Tùng đã phối hợp với gia đình chị Gái đưa bé gái sơ sinh đến Bệnh viện đa khoa khu vực Vĩnh Linh để kiểm tra, chăm sóc sức khỏe.

Hiện sức khỏe của bé gái sơ sinh ổn định, UBND xã Cửa Tùng đang tiến hành thông báo tìm người thân cho bé. Trong trường hợp không có ai đến nhận thì xã này sẽ tiến hành các bước tiếp theo quy định.