Vụ án Tập đoàn Phúc Sơn: Chiêu ‘kiếm chác’ của cựu Chánh Văn phòng Huyện ủy Mang Thít

Như Tiền Phong đưa tin, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng 41 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị chính quyền có liên quan, trong đó, Viện kiểm sát truy tố ông Đặng Trung Hoành (cựu Chánh văn phòng Huyện ủy Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”.

Trong cáo trạng, Viện kiểm sát xác định năm 2017, tại buổi gặp mặt của lãnh đạo cấp trên đến thăm và làm việc với Huyện ủy Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, bị can Đặng Trung Hoành đã quen biết với Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Phúc Sơn.

Theo cáo buộc, do có mối quan hệ thân thiết với lãnh đạo cấp trên nên Hoành được bị can Nguyễn Văn Hậu và Huyện ủy Mang Thít thống nhất chọn làm "đầu mối" thực hiện việc tiếp nhận hỗ trợ kinh phí từ Hậu để giúp địa phương xây dựng hạ tầng nông thôn, an sinh xã hội của huyện; Hoành cũng trực tiếp liên lạc, nhận tiền tài trợ từ Hậu sau đó báo cáo tiến độ thực hiện theo nhiệm vụ, giai đoạn với Huyện ủy và Nguyễn Văn Hậu.

“Hậu yêu cầu không công bố, công khai danh tính Hậu, không yêu cầu chứng từ thanh, quyết toán các nguồn tài trợ từ Hậu chuyển vào với mục đích không phải thực hiện các quy trình, thủ tục theo quy định Luật Đầu tư công”, cáo trạng nêu.

Bị can Đặng Trung Hoành (cựu Chánh văn phòng Huyện ủy Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long).

Thực hiện việc này, trong thời gian từ năm 2017 đến năm 2024, Hoành đã nhiều lần đề nghị và Hậu đã chi tổng số tiền hơn 75 tỷ đồng (trong đó, 27 lần chuyển khoản tổng số hơn 69 tỷ đồng vào tài khoản của Đặng Trung Hoành và 2 lần Hậu đưa trực tiếp cho Huyện ủy Mang Thít 6,5 tỷ đồng).

Số tiền trên, Viện kiểm sát cho hay, bị can Hoành đã chi hơn 58,5 tỷ đồng để thực hiện hoạt động an sinh xã hội và các công việc chung của Huyện ủy Mang Thít; chi hơn 1,2 tỷ đồng theo yêu cầu của Hậu.

Lợi dụng việc được giao quản lý, sử dụng số tiền trên, Hoành gợi ý và được Hậu chi 700 triệu đồng (trong số tiền đã đưa) để hưởng lợi cá nhân.

"Việc Hậu chi cho Hoành số tiền này là do Hoành giúp Hậu báo cáo cho cấp trên được biết Hậu đã góp sức cho việc an sinh xã hội ở địa phương, qua đó, tác động đến lãnh đạo ủng hộ hoạt động kinh doanh của Hậu", Viện kiểm sát cho nêu trong cáo trạng.

Bên cạnh đó, quá trình sử dụng tiền Hậu còn chỉ đạo ông Hoành bỏ 8,5 tỷ đồng mua đất cho người nhà lãnh đạo cấp trên. Khi mua đất của ông Trương Đình Long và bà Phạm Thị Yến, Hoành yêu cầu và được ông Long chi lại 110 triệu đồng hưởng lợi cá nhân.

Quá trình điều tra, tất cả các bị can trong vụ án đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của bản thân và đồng phạm. Lời khai của các bị can phù hợp với diễn biến khách quan và các tài liệu, chứng cứ đã điều tra thu thập trong hồ sơ vụ án.