Vụ Phúc Sơn: Cựu chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc nhận hối lộ, nhờ vợ cất và gửi thông gia

Trong vụ Tập đoàn Phúc Sơn, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố 41 bị can về nhiều tội danh. Bị can Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn, bị đề nghị truy tố các tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ.

Ở tội đưa hối lộ, CQĐT xác định Nguyễn Văn Hậu đã đưa hối lộ 132 tỉ đồng cho nhiều quan chức. Trong đó, bị can Hoàng Thị Thúy Lan (cựu bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc) nhận 25 tỉ đồng và 1 triệu USD (tương đương hơn 47,9 tỉ đồng). Bị can Lê Duy Thành (cựu chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc) nhận hối lộ 20 tỉ đồng và 1,3 triệu USD (tương đương gần 50 tỉ đồng).

Các bị can Hoàng Thị Thúy Lan và Lê Duy Thành

Về những lần đưa tiền cho cựu chủ tịch tỉnh, bị can Nguyễn Văn Hậu khai, lần 1 diễn ra vào tháng 3-2021. Ông Hậu chỉ đạo chị gái là Nguyễn Thị Hằng chuẩn bị 500.000 USD rồi bảo Tạ Minh Chính (lái xe của Hậu) chuyển tiền vào xe ô tô và chở Hậu đến nhà ông Thành.

Đến nơi, Hậu tự xách túi tiền đựng 500.000 USD vào phòng khách nhà riêng của cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc và nói: “Em có chút quà biếu anh, cảm ơn anh đã giúp đỡ triển khai dự án và nhờ anh giúp chỉ đạo đẩy nhanh công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng phần còn lại Dự án Chợ đầu mối”.

Lúc đó, ông Lê Duy Thành nói với Hậu: “Để anh sẽ nói” và nhận tiền rồi đưa cho vợ là bà Lê Lan Hương cất giữ.

Lần 2, vào cuối năm 2020, Hậu tiếp tục đến gặp ông Thành tại phòng làm việc ở UBND tỉnh Vĩnh Phúc, nhờ ông Thành cho điều chỉnh quy hoạch tại dự án Chợ đầu mối theo hướng cho bãi đỗ xe vào sâu phía trong dành vị trí khu đất thành khu Shophouse để bán, giảm diện tích các kiot từ hàng nghìn m2 thành từ 300 m2 đến 500 m2.

Ông Lê Duy Thành đồng ý và nói với Hậu “để anh sẽ chỉ đạo”. Quá trình trao đổi, ông Thành nói với Hậu “Pháo” về việc bản thân đang muốn mua mấy lô đất mặt đường dự án và nhờ Hậu bán hộ luôn.

Hiểu rằng ông Thành muốn nhận tiền mặt tương đương giá trị các lô đất nên giữa tháng 3-2021, Hậu giao chị gái chuẩn bị 1 triệu USD. Sáng ngày 15-3-2021, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn liên lạc với ông Thành để hẹn gặp, mang 800.000 USD đến Phòng làm việc đưa cho ông Thành.

Lần thứ 3, vào tháng 3-2023, Hậu gọi điện qua Viber hẹn gặp ông Lê Duy Thành tại nhà riêng của ông Thành. Hậu đã tự chuẩn bị 10 tỉ đồng, giao cho lái xe chuyển vào xe và đưa Hậu đến nhà riêng của Thành.

Khi gặp ông Thành, Hậu nói: “Em có quà biếu anh, anh triển khai sớm phê duyệt quy hoạch chung Vĩnh Tường cho em, vì phạm vi diện tích Trại cá giống chưa được phê duyệt đảm bảo quy hoạch; Bộ KH&ĐT có văn bản gửi tỉnh đề nghị giải trình thêm về một số nội dung chưa phù hợp quy hoạch”.

Ông Lê Duy Thành đáp: “Cứ yên tâm, để anh chỉ đạo”. Sau đó, Hậu chỉ đạo Chính lùi xe vào sân để Hậu xách tiền vào đưa cho Thành. Khoảng 5 tháng sau, Quy hoạch chung tỉnh Vĩnh Phúc được điều chỉnh phê duyệt.

Lần 4, khoảng tháng 7-2023, Hậu tiếp tục chuẩn bị 10 tỉ đồng, tổ chức liên hoan tại nhà riêng của Hậu ở thôn Quảng Cư, xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc và mời ông Thành đến dự.

Khi đó, Hậu muốn nhờ ông Thành điều chỉnh lại bảng giá đất tại vị trí kho vận và đất tại xã Yên Lập thuộc Dự án Chợ đầu mối để giảm giá tiền Hậu phải nộp cho phù hợp nên Hậu mời ông Thành ra phòng khách nhà riêng của Hậu và “nói nhỏ”: “Em đã có văn bản gửi UBND tỉnh, Sở TN&MT và UBND huyện Vĩnh Tường về bất cập trong bảng giá đất tại Chợ đầu mối, bảng giá đất cao quá em không bán được. Nhờ anh xem điều chỉnh lại giúp em”.

Ông Thành gật đầu đồng ý. Khi đó, Hậu nói: “Có 10 tỉ đồng gửi anh, em bảo đưa cho lái xe của anh”. Ông Thành đáp: “Anh cảm ơn”. Sau đó, Hậu giao lái xe của mình đưa tiền cho lái xe của ông Thành.

Tại CQĐT, ông Lê Duy Thành khai quen biết bị can Nguyễn Văn Hậu trong thời gian công tác tại Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc từ năm 2010.

Khi ông Thành giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã được Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc chỉ đạo phải giao lại Dự án Chợ đầu mối cho Hậu vì đây là doanh nghiệp mạnh và “có rất nhiều mối quan hệ, em biết rồi đấy, nên em phải đôn đốc chỉ đạo làm nhanh".

Do đó, ông Thành đã trao đổi lại với lãnh đạo khác và tạo điều kiện cho Hậu và được đưa tiền cảm ơn.

Quá trình điều tra, bà Lê Lan Hương (vợ ông Lê Duy Thành) có lời khai phù hợp với lời khai của bị can Nguyễn Văn Hậu, Lê Duy Thành trong việc nhận các túi tiền của Hậu đưa cho ông Thành.

Riêng lần Hậu đưa tiền cho ông Thành tại nhà ông Thành, bà Hương không trực tiếp tham gia cuộc nói chuyện giữa Hậu và ông Thành. Nhưng khi Hậu về, bà Hương được chồng bảo túi tiền tại góc tường chân giường ngủ, bên trong có 5 tỉ đồng, cất đi.

Đầu năm 2021, ông Thành đưa cho vợ cất 2 khoản tiền USD tổng là 1,3 triệu USD. Bà Hương cất tiền ở két sắt trong nhà riêng. Ngoài số tiền USD như trên, bà Hương còn cất 15 tỉ đồng cho ông Thành (vào đầu năm 2023 và giữa năm 2023, trong đó có 5 tỷ đồng kể trên).

Ông Thành còn nhờ ông Nguyễn Văn Hưng (thông gia) cất giữ số tiền 830.000 USD và 15 tỉ đồng này.

CQĐT đã cho thực nghiệm điều tra việc đưa nhận tiền kể trên. Kết quả thực nghiệm điều tra phù hợp với diễn biến hành vi phạm tội của các bị can, lời khai của các bị can và người liên quan.