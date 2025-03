Kê biên 1.440 bất động sản, 534 lượng vàng và hàng triệu USD trong vụ án Tập đoàn Phúc Sơn

Cụ thể, quá trình điều tra vụ án "Vi phạm quy định về kế toán; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng; Đưa và Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long cùng các đơn vị liên quan, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã kê biên, thu giữ khối tài sản 'khổng lồ'.

Cụ thể, CQĐT đã kê biên 1.440 bất động sản, phong tỏa 43 tài khoản/sổ tiết kiệm; thu giữ hơn 41 tỉ đồng, 534 lượng vàng SJC và hơn 2 triệu USD.

Ngoài ra, trong quá trình điều tra, các bị can và đối tượng liên quan đã tự nguyện nộp lại hơn 118 tỉ đồng và hơn 1,63 triệu USD để khắc phục hậu quả.

Theo kết luận điều tra, bị can Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu "pháo", Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn) đã đưa hối lộ tổng cộng 132 tỉ đồng. Cụ thể tại Vĩnh Phúc: Cựu Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc Hoàng Thuý Lan bị cáo buộc đã nhận hối lộ 25 tỉ đồng và 1 triệu USD, tương đương gần 50 tỉ đồng; Ông Lê Duy Thành, cựu Chủ tịch UBND tỉnh nhận 20 tỉ đồng và 1,3 triệu USD và ông Phạm Hoàng Anh, cựu Phó Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc bị cáo buộc nhận hơn 853 triệu đồng; Nguyễn Văn Khước, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Vĩnh Phúc bị cáo buộc nhận hối lộ 3 tỉ đồng và 20.000 USD; Chu Quốc Hải, nguyên Phó Giám đốc Sở TN&MT nhận hối lộ 20.000 USD và 100 triệu đồng.

Tại Quảng Ngãi: Ông Đặng Văn Minh, cựu Giám đốc Sở GTVT, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhận 22,6 tỉ đồng và 240.000 USD; Ông Cao Khoa, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhận 6 tỉ đồng và 20.000 USD và ông Lê Viết Chữ, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhận 6 tỉ đồng.

Kết luận điều tra cho thấy, trong số tài sản "khủng" mà cơ quan điều tra đã kê biên, thu giữ, bị can Lê Duy Thành, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc bị thu giữ và tự nguyện nộp lại tổng số tiền 25,5 tỷ đồng và 1,63 triệu USD (vượt quá số tiền nhận hối lộ là 20 tỷ đồng và 1,3 triệu USD). Bị can Thành được cơ quan điều tra ghi nhận đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và hợp tác tích cực với cơ quan điều tra.

Trong vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố 41 bị can với các tội danh khác nhau. Trong đó, bị can Nguyễn Văn Hậu (Hậu "pháo") bị truy tố với 3 tội danh, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ”.