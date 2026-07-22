Vụ 5 công nhân tử vong ở trang trại lợn Dabaco: Nỗi đau dưới những mái nhà tranh ở Điền Quang

Mấy ngày nay, không khí ảm đạm, đau thương vẫn bao trùm xã Điền Quang (tỉnh Thanh Hóa). Người dân trong vùng chưa hết bàng hoàng khi nghe tin 3 người con của quê hương đã ra đi trong vụ tai nạn lao động đau xót tại trại lợn Dabaco. Bước chân vào những căn nhà của các nạn nhân, cái nghèo cùng sự mất mát bao trùm lấy từng khoảng không gian, khiến ai chứng kiến cũng thấy nhói lòng.

Giữa căn nhà tranh vách nứa tuềnh toàng, chị Nguyễn Thị Lệ (vợ anh B.V.V.) ngồi bệt trên tấm chiếu manh trải thẳng xuống nền đất lạnh. Chiếc áo đen vội khoác lên người, ánh mắt chị đờ đẫn, thất thần. Cạnh chị là hai con gái nhỏ, một cháu 4 tuổi, một cháu mới lên 2, vẫn đang hồn nhiên nằm ngủ ngon lành. Chúng còn quá bé để nhận ra rằng từ nay về sau, căn nhà này sẽ mãi mãi vắng bóng người cha, trụ cột của gia đình.

Căn nhà tranh vách nứa tuềnh toàng của chị Nguyễn Thị Lệ (vợ anh B.V.V.). Ảnh Ngọc Hưng.

Nhìn quanh ngôi nhà của vợ chồng anh V, mọi người không khỏi chạnh lòng. Lấy nhau xong, ở vùng miền núi đất sản xuất ít, lại chẳng có nghề phụ gì để làm thêm, nên cái nghèo cứ bám riết lấy họ. Hơn 3 năm trước, được bố mẹ cho mảnh đất nhỏ, hai vợ chồng nhờ anh em bạn bè lên đồi chặt cây làm cột, đan nứa làm vách để dựng cái chỗ chui ra chui vào.

Nói là nhà cho sang, chứ nó chẳng khác gì cái lán tạm của thợ dựng ở công trường. Mái tranh lợp vội qua năm tháng đã dột nát nhiều chỗ. Mỗi lần mưa xuống, nước trút rào rào qua kẽ hở, ướt đẫm cả mặt đất. Đồ đạc trong nhà chẳng có lấy một thứ gì giá trị.

Người thân, họ hàng đến chia buồn cùng chị Nguyễn Thị Lệ. Ảnh Ngọc Hưng.

Để lo cho con, hơn một năm trước, vợ chồng chị Lệ đành gửi hai đứa trẻ cho ông bà nội ngoại chăm sóc rồi xuống Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa làm công nhân. Anh V. làm thợ điện, chị Lệ làm bên khu chăn nuôi. Dù công việc khác nhau nhưng hai vợ chồng vẫn thu xếp ở chung một phòng. Mỗi lần được nghỉ ca, họ lại thay nhau bắt xe về thăm con cho đỡ nhớ.

Chị Lệ nghẹn ngào nhớ lại: "Hai vợ chồng cứ bảo nhau, ráng chịu khó đi làm, chắt bóp vài năm gửi con cho ông bà để tích góp dựng cái nhà nhỏ kiên cố cho mấy đứa nhỏ ở, che mưa che nắng. Vậy mà giờ anh ấy đi mất rồi, một mình em biết xoay xở sao đây...".

Hôm đó là chiều 18/7, vừa tan ca làm, chị Lệ về phòng ngồi chờ chồng về ăn cơm. Chờ mãi chẳng thấy bóng dáng anh V. đâu, ruột gan chị nóng như lửa đốt. Đến khi nghe mấy người làm cùng hô hoán anh gặp nạn, chị tá hỏa chạy ra xem thì đã thấy có người được vớt lên bờ.

"Chẳng thấy chồng đâu, em chạy quanh tìm. Rồi em cùng mọi người lao xuống bể tìm tiếp nhưng cũng không thấy. Lúc đó em chỉ biết chắp tay cầu trời người gặp nạn không phải là anh. Nhưng đến khi anh được đưa lên, người ướt sũng, nằm bất động, chân tay em quỵ xuống luôn. Mọi người xúm lại sơ cứu rồi đưa đi bệnh viện, mà anh cứ thế nhắm mắt, chẳng nhìn em lấy một lần...", chị Lệ nấc lên từng hồi.

Cách nhà anh V. không xa, ngôi nhà của gia đình anh T.V.L, một nạn nhân khác trong vụ tai nạn cũng chìm trong tang thương. Bà con xóm giềng, họ hàng thân thiết đến đông đủ, túc trực bên chị Trương Thị Thúy ( vợ anh T.V.L.) để động viên, xoa dịu phần nào nỗi đau quá lớn này.

Như nhà anh V, hoàn cảnh gia đình anh L. cũng nghèo túng quanh năm. Sau khi cưới và sinh hai con, anh L. phải rời quê đi làm ăn xa nhà hàng chục năm trời để có tiền lo miếng ăn cho cả nhà. Ít khi anh L. được về, thường phải đợi đến Tết anh mới thu xếp về thăm vợ con được một lần.

Thời gian gần đây, khi bố mất, mẹ già lại liên tục đau ốm, anh L. mới xin về làm gần nhà tại trại chăn nuôi lợn Dabaco Thanh Hóa. Dù cách nhà chỉ hơn 40km, nhưng do quy định nghiêm ngặt của trang trại phải sát trùng, cách ly, mỗi tháng anh cũng chỉ tranh thủ về thăm nhà được 1 đến 2 lần, ở lại được vài ngày rồi lại tất bật đi ngay.

Người thân của nạn nhân T. V. L. đau đớn trước sự ra đi đột ngột của anh L. Ảnh Ngọc Hưng.

Mỗi tháng nhận được khoản lương từ 7 đến 8 triệu đồng, anh L. đều gửi trọn về cho vợ. Chị Thúy ở nhà tằn tiện từng đồng, vừa dành tiền thuốc men cho mẹ già, vừa tích góp điều trị bệnh cho con trai lớn.

Chị Thúy gạt nước mắt kể lại: "Chiều 18/7, chỉ tầm một tiếng trước khi gặp chuyện, anh ấy còn gọi điện về cho mẹ. Anh bảo chờ hơn chục ngày nữa xin nghỉ về làm giỗ bố. Anh còn dặn đợt này nhận lương xong, hai vợ chồng sẽ đưa con trai lớn xuống bệnh viện tỉnh mổ cái u. Vậy mà giờ anh thất hứa rồi...".

Hôm xảy ra sự việc, chị Thúy vừa đi làm về thì nhận được điện thoại của người anh trai làm cùng công ty anh L. Vì sợ chị không chịu nổi cú sốc, người thân chỉ bảo ngắn gọn là anh L. bị tai nạn lao động, đang đưa đi bệnh viện rồi cúp máy.

"Tôi đi ngay đến Bệnh viện Đa khoa Cẩm Thủy, chạy vào nhìn mặt từng người nằm trên giường bệnh nhưng chẳng thấy chồng đâu. Tôi cuống cuồng chạy khắp nơi tìm, đến khi nhìn qua ô cửa sổ căn phòng lạnh thì thấy anh đã nằm ở đó từ bao giờ. Lúc đó mắt tôi tối sầm lại, không thể tin nổi đó là sự thật", chị Thúy sụt sùi.

Nói về hoàn cảnh các nạn nhân, ông Trịnh Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Điền Quang cho biết, trong vụ tai nạn tại Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa, địa phương có 3 người tử vong và 1 người bị thương.

"Các nạn nhân đều có quan hệ họ hàng, trong đó gia đình anh V. và anh L. thuộc diện hộ cận nghèo, hoàn cảnh cực kỳ gieo neo. Bước đầu, chính quyền địa phương đã đến động viên và hỗ trợ mỗi gia đình có người tử vong số tiền 10 triệu đồng", ông Dũng cho biết.

Như Báo Sức khỏe và Đời sống đã đưa tin, vào khoảng 17h30 ngày 18/7, một vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại trang trại chăn nuôi lợn của Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa, thuộc thôn Trường Giang, xã Thạch Quảng. Vụ tai nạn khiến 5 người tử vong và 2 người bị thương.

Ngày 19/7, Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa đưa thêm 6 công nhân từng có mặt gần khu vực xảy ra sự cố đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, điều trị phục hồi tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra, làm rõ vụ việc.