Mỹ 'hụt hơi' trong cuộc đua tên lửa siêu thanh với Trung Quốc?

Cơ quan Nghiên cứu Dự án Quốc phòng Tiên tiến Mỹ (DARPA) dự kiến tổ chức một cuộc họp với các nhà thầu quốc phòng vào cuối tháng 9, để xác định những yêu cầu ban đầu cho chương trình Tên lửa Hành trình Siêu thanh Thế hệ Tiếp theo. Trọng tâm của chương trình là công nghệ động cơ phản lực khí nạp, cho thấy Washington đang hướng tới việc phát triển một thế hệ vũ khí siêu thanh mới thay vì chỉ nâng cấp các hệ thống hiện có.

Tên lửa siêu thanh DF-17. (Ảnh: MW)

Bài toán khó từ tốc độ siêu thanh

Vũ khí siêu thanh có thể rút ngắn đáng kể thời gian mà đối phương có để phát hiện, nhận dạng và đánh chặn. Với khả năng di chuyển hàng trăm km chỉ trong vài phút, kết hợp cùng khả năng cơ động trong quá trình bay, những tên lửa này khiến việc dự đoán quỹ đạo trở nên khó khăn hơn nhiều so với tên lửa đạn đạo thông thường.

Để cải thiện năng lực trong lĩnh vực này, DARPA đang tìm kiếm những cách tiếp cận mới đối với hệ thống động lực, nhiên liệu, tên lửa tăng tốc và công nghệ quản lý nhiệt. Trong đó, kiểm soát nhiệt là một trong những thách thức lớn nhất đối với vũ khí siêu thanh.

Khi tên lửa di chuyển ở tốc độ rất cao trong khí quyển, ma sát với không khí tạo ra lượng nhiệt cực lớn, đặc biệt tại các cạnh trước và những bề mặt tiếp xúc trực tiếp với dòng khí. Vì vậy, một hệ thống vũ khí không chỉ phải đạt tốc độ cao mà còn phải duy trì khả năng hoạt động ổn định trong môi trường nhiệt độ khắc nghiệt suốt thời gian bay.

Trung Quốc gây chú ý với tên lửa dùng động cơ phản lực siêu âm

Tại cuộc duyệt binh ở Bắc Kinh hồi tháng 9/2025, Trung Quốc đã giới thiệu hai loại tên lửa siêu thanh được cho là sử dụng động cơ phản lực khí nạp, gồm YJ-19 và CJ-1000 có kích thước lớn hơn. Cả hai được xác định là sử dụng động cơ phản lực siêu âm (scramjet).

Động cơ phản lực khí nạp được xem là một bước tiến quan trọng trong công nghệ vũ khí siêu thanh. Khác với tên lửa sử dụng động cơ tên lửa truyền thống phải mang theo cả nhiên liệu và chất oxy hóa, động cơ phản lực khí nạp lấy oxy trực tiếp từ khí quyển trong quá trình bay.

Điều này giúp giảm nhu cầu mang theo chất oxy hóa, qua đó có thể dành thêm khối lượng cho nhiên liệu hoặc tải trọng. Về lý thuyết, thiết kế này cũng có thể giúp tên lửa duy trì tốc độ siêu thanh trong thời gian và quãng đường dài hơn.

YJ-19 đặc biệt thu hút sự chú ý nhờ cửa hút khí lớn có thể quan sát rõ trên thân tên lửa được trưng bày. Loại vũ khí này được cho là chủ yếu phục vụ nhiệm vụ chống hạm, mang đến cho Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc thêm một phương án nhằm đe dọa các tàu chiến mặt nước lớn từ khoảng cách đáng kể.

Nếu kết hợp được tốc độ cao, khả năng cơ động và tầm bắn xa, YJ-19 có thể tạo thêm sức ép đối với các hệ thống phòng không hải quân vốn đã phải đối phó với nhiều loại mối đe dọa trên không.

Trong khi đó, CJ-1000 có kích thước lớn hơn đáng kể và được cho là hướng tới các nhiệm vụ tấn công tầm xa, với khả năng nhắm tới mục tiêu trên đất liền, trên biển và trên không. Kích thước lớn hơn cũng tạo thêm không gian cho nhiên liệu và hệ thống động lực so với những tên lửa chiến thuật nhỏ hơn.

Nhờ đó, CJ-1000 được kỳ vọng có thể bao phủ khoảng cách lớn hơn trong khi vẫn duy trì tốc độ siêu thanh.