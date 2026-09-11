Đóng hầm chui lớn nhất TP HCM vì ngập, giao thông rối loạn

Xe ùn ứ quanh nút giao An Phú, do hầm chui ở nút giao ngập nước sau cơn mưa tối qua, lực lượng chức năng phải đóng hầm, giải quyết sự cố. Đây là thứ hai hầm bị ngập kể từ thời điểm thông xe vào tháng 2/2026.

Hầm chui rộng khoảng 14 m, có 4 làn xe, giúp xe đi thẳng giữa Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống với hầm Thủ Thiêm, không phải giao cắt với các luồng phương tiện trên mặt đất.

An Phú là một trong những nút giao thông lớn nhất TP HCM, kết nối cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây với các trục Mai Chí Thọ, Lương Định Của, Nguyễn Thị Định và Đồng Văn Cống.

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Một góc hầm chui ở nút giao An Phú tạm đóng. Tối qua, nước dâng khoảng nửa mét theo cả hai hướng gần cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây khiến nhiều xe qua đây phải quay đầu.

Bên trong hầm chui ngập kéo dài khoảng 300 m. Đội Cảnh sát PCCC khu vực 2 phải huy động nhiều xe chuyên dụng, máy bơm để thoát nước. Công ty Thoát nước đô thị TPHCM huy động xe hút bùn đến để xử lý.

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Lực lượng chức năng dùng hai máy bơm công suất lớn để bơm thoát nước từ hầm ngập ra ngoài đường Song Hành.

Hàng nghìn xe xếp hàng dài tại lối ra cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây hướng về nút giao An Phú. Theo lộ trình, ôtô từ hướng này có thể đi xuống hầm chui ra đường Mai Chí Thọ để về trung tâm TPHCM. Khi hầm chui không cho lưu thông, dòng xe phải dồn về vòng xoay, gây ùn tắc kéo dài hơn 2 km.

Ùn tắc kéo dài khiến nhiều tài xế mở cửa xuống đường đứng vì chờ quá lâu. Tài xế Thành Trung (60 tuổi) cho biết, chở hàng từ Đồng Nai về Bình Chánh, đến vòng xoay An Phú bị kẹt xe khoảng 45 phút chưa di chuyển được. "Mọi ngày tôi đi hầm chui rất nhanh. Hôm nay đường bị cấm, sáng giờ ùn tắc phải nhích từng chút, có lúc đứng im mất thời gian", ông Trung nói.

Nhiều tài xế mở cửa kính, dùng điện thoại để giải khuây trong thời gian chờ dòng xe bớt ùn tắc để di chuyển.

Dòng xe ken đặc tại vòng xoay An Phú. Sáng nay, mặt đường vẫn ngập, tài xế phải chọn phần đường cao hơn để tránh nước vào máy.

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP HCM lý giải hầm ngập do nước vượt công suất máy bơm.

Vị trí nút giao An Phú. Đồ họa: Khánh Hoàng