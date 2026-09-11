TP HCM: 1 km mất 45 phút, người dân 'ám ảnh' cảnh kẹt xe trên đường Nguyễn Văn Linh

Sáng 11/9, ghi nhận của phóng viên, đường Nguyễn Văn Linh, đoạn hướng từ xã Bình Hưng đi khu đô thị Phú Mỹ Hưng, xảy ra ùn tắc kéo dài. Hàng nghìn xe máy, ô tô nối đuôi nhau, nhích từng chút trên đường.

Theo người dân, tình trạng ùn tắc tại khu vực này diễn ra thường xuyên, đặc biệt vào buổi sáng, kể từ khi cầu Ông Lớn trên đường Nguyễn Văn Linh được sửa chữa, nâng cấp.

Việc sửa chữa cầu Ông Lớn nhằm phục vụ công tác bảo trì, thay cáp cầu, qua đó đảm bảo an toàn chịu lực lâu dài cho công trình.

Để phục vụ thi công, làn đường vốn dành riêng cho ô tô được đóng từ khu vực cầu Ông Bé. Ô tô và xe tải được điều tiết vào làn phía trong, khiến lượng phương tiện dồn lại, giao thông ùn ứ kéo dài.

Dòng xe máy, ô tô chen chúc, nối dài trên đường Nguyễn Văn Linh. Nhiều phương tiện chỉ có thể di chuyển từng chút một.

Lo muộn giờ làm, một số người đi xe máy tìm cách chạy lên lề đường để vượt qua khu vực ùn tắc. Tuy nhiên, do lượng phương tiện quá đông, nhiều đoạn lề cũng bị chiếm dụng, khiến người dân không thể di chuyển nhanh hơn.

Chị Nguyễn Thùy Na, ngụ xã Bình Hưng, cho biết tình trạng ùn tắc xuất hiện thường xuyên vào buổi sáng. “Sáng nào cũng vậy, ùn tắc kéo dài hàng km, xe máy, ô tô rồng rắn, chen chúc, nhích từng chút một. Chưa kể xe tải lớn đi vào làn phía trong làm cho nhiều đoạn đường xuất hiện ổ voi, ổ gà, xe đi chậm cũng dẫn đến ùn tắc”, chị Na nói.

Theo ghi nhận, dòng ô tô ùn ứ kéo dài từ khu vực Quốc lộ 50 đến cầu Ông Lớn. Trong khi đó, xe máy ùn ứ từ khu vực ngã tư Phạm Hùng - Nguyễn Văn Linh, kéo dài qua cầu Ông Lớn.

Tình trạng ùn tắc khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Có người phải mất hàng chục phút để di chuyển qua quãng đường chỉ khoảng 1 km.

Do ùn tắc kéo dài, lực lượng CSGT có mặt tại khu vực để điều tiết, phân luồng, hỗ trợ các phương tiện di chuyển.

Dòng người và phương tiện tiếp tục nối dài trên đường Nguyễn Văn Linh. Nhiều xe máy, ô tô phải di chuyển chậm qua khu vực đang tổ chức thi công.

Tại một số vị trí, mặt đường xuất hiện ổ voi, ổ gà, khiến các phương tiện, đặc biệt là xe tải và ô tô, phải giảm tốc độ khi lưu thông.

Không ít người tỏ ra mệt mỏi, bất lực trước cảnh ùn tắc kéo dài. Một số người tấp xe vào lề, đứng chờ và sử dụng điện thoại trong lúc giao thông chưa được giải tỏa.

Đến khoảng 9h30 cùng ngày, tình trạng ùn tắc trên đường Nguyễn Văn Linh bắt đầu hạ nhiệt. Tuy nhiên, nhiều phương tiện vẫn phải di chuyển chậm qua khu vực cầu Ông Lớn.