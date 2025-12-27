Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
NÓNG: Cháy nhà giữa đêm khuya, 4 người trong gia đình tử vong

Sự kiện: Thời sự

Một căn nhà kinh doanh đồ điện nước bất ngờ bốc cháy giữa đêm khuya khiến 4 người trong một gia đình thiệt mạng

Sáng 27-12, một lãnh đạo Đảng ủy xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk cho biết cơ quan chức năng đang tổ chức điều tra vụ cháy nhà khiến 4 người tử vong.

Lực lượng phòng cháy chữa cháy huy động nhiều phương tiện tới chữa cháy

Trước đó, khoảng 2 giờ 55 phút cùng ngày, ngọn lửa bùng cháy tại một ngôi nhà trên Quốc lộ 14, thôn Đoàn Kết, xã Hòa Phú. 

Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Tuy nhiên, căn nhà kinh doanh đồ điện nước, nhiều nhựa dễ bắt cháy nên ngọn lửa bùng cháy dữ dội.

Theo thông tin sơ bộ, vụ hỏa hoạn làm  4 nạn nhân trong gia đình thiệt mạng, gồm: T.T.T.N (SN 1997), H.K.D. (SN 1990), H.B.H. (2017) và H.B.L. (SN 2021).

Hiện trường vụ cháy ở Đắk Lắk khiến 4 người trong gia đình tử vong
