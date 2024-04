Vụ 2 cháu bé mất tích ở phố đi bộ Nguyễn Huệ: Chuyển vụ án cho Phòng Cảnh sát hình sự thụ lý

Ngày 12-4, Cơ quan CSĐT Công an quận 1 đã chuyển hồ sơ vụ án sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm do Phạm Huỳnh Nhật Vi (21 tuổi, quê Tiền Giang) thực hiện lên Công an TP.HCM tiếp tục thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Phòng Cảnh sát hình sự là đơn vị tiếp nhận hồ sơ vụ án.

Bị can Phạm Huỳnh Nhật Vi.

Trước đó, ngày 10-4, Cơ quan CSĐT Công an quận 1 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Huỳnh Nhật Vi để điều tra về tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm.

Như PLO đã thông tin, tối 3-4, chị Nguyễn Thị Chi (27 tuổi, trú quận 7) loan báo tin hai con gái là NKTM (7 tuổi) và LHTL (3 tuổi) bị mất tích tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Ngay sau đó, người mẹ cho biết đã nhờ sự hỗ trợ của lực lượng chức năng cũng như những người bán hàng quen biết gần đó cùng tìm kiếm nhưng vẫn không có tin tức gì.

Chị Chi tìm hai con mất tích suốt đêm tới tận sáng hôm sau ở nhiều khu vực tại quận 1 nhưng vẫn không có dấu vết.

Kiểm tra điện thoại Vi, lực lượng chức năng phát hiện nhiều hình ảnh nhạy cảm của nạn nhân.

Sau quá trình vào cuộc điều tra, tìm kiếm, sáng 8-4, tổ công tác Công an quận 1, Phòng PC02 và Công an quận Bình Thạnh kiểm tra căn hộ thuộc chung cư Saigon Pearl (phường 22, quận Bình Thạnh) và giải cứu thành công hai cháu bé.

Hai cháu bé mất tích được tìm thấy tại chung cư Vi ở.

Cơ quan chức năng bước đầu xác định, Vi quen và được người đàn ông nước ngoài chu cấp tiền. Người này yêu cầu Vi tìm các bé gái từ 6 đến 12 tuổi để quay clip khiêu dâm gửi cho hắn.

Tối 3-4, Vi dẫn dụ hai cháu bé về căn hộ của mình với mục đích như trên.

