Vụ Shark Thủy: Khởi tố thêm em gái, em trai Nguyễn Văn Thủy cùng 21 bị can khác

Ngày 4-9, Bộ Công an cho biết Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) đang điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup (Công ty Egroup), Công ty Cổ phần Đầu tư và Phân phối Egame (Công ty Egame), Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Nhất Trần (Công ty Nhất Trần) và một số đơn vị liên quan.

Shark Thủy khi chưa bị khởi tố

Trong quá trình mở rộng điều tra, C03 còn làm rõ việc 23 Quản lý kinh doanh của Công ty Egame gồm: Nguyễn Thị Dung (em gái Nguyễn Ngọc Thuỷ); Nguyễn Văn Sơn (em trai Nguyễn Ngọc Thuỷ); Nguyễn Trọng Vũ (chồng Nguyễn Thị Dung) và 20 người khác có dấu hiệu đồng phạm với Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Egroup về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ngày 25-8, Cục C03 đã ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn, Lệnh khám xét đối với 23 người trên về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", vai trò đồng phạm quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ Luật Hình sự. Trong đó, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 bị can do có nơi cư trú và lý lịch rõ ràng; còn bắt bị can để tạm giam đối với 19 người còn lại.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, C03 đã phối hợp Kiểm sát viên thi hành các Quyết định, Lệnh nêu trên đúng quy định pháp luật; áp giải các bị can về Trại tạm giam đảm bảo an toàn; quá trình khám xét chỗ ở của các bị can có thu giữ một số hồ sơ, tài liệu liên quan. Hiện Cục C03 đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản.

C03 yêu cầu các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có liên quan đến các sai phạm trong vụ án chủ động đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khai báo, khắc phục hậu quả để được xem xét các chính sách hình sự theo quy định của pháp luật. Thông tin liên hệ Phòng 6, Cục C03, số 47 Phạm Văn Đồng, phường Phú Diễn, TP Hà Nội.

Trước đó, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can đối với Shark Thủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Egroup, công ty Egame, về tội "Đưa hối lộ" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cùng với đó, ra Quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn, khám xét đối với 4 bị can, gồm: Tống Thị Kim Liên, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc điều hành Công ty Nhất Trần, về tội "Nhận hối lộ"; Phạm Thị Thanh Thọ, Kế toán trưởng Tập đoàn Egroup; và Nguyễn Thị Hoài Hương, Kế toán Công ty Egame, về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; Nguyễn Mạnh Phú, Giám đốc tài chính Tập đoàn Egroup, Kế toán trưởng Công ty Egame, về tội "Đưa hối lộ" và tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo Bộ Công an, đây là quá trình mở rộng điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup (Tập đoàn Egroup), Công ty cổ phần đầu tư và phân phối Egame (Công ty Egame) và các đơn vị liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án ngày 21-3-2024.

Liên quan đến vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cơ quan điều tra xác định trong thời gian từ năm 2015 đến năm 2023, bị can Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Egroup, công ty Egame, và đồng phạm đã sử dụng pháp nhân công ty Egame thực hiện hành vi gian dối trong việc sử dụng cổ phần Tập đoàn Egroup không có thật để huy động vốn bằng các hình thức giao dịch, như: Bán cổ phần nhận thanh toán tiền mặt, chuyển khoản; bán cổ phần thanh toán bằng bất động sản; vay mượn tiền nhà đầu tư đảm bảo bằng sở hữu cổ phần.