Đan Mạch "sẵn sàng cho nổ đường băng" trên đảo Greenland nếu Mỹ tấn công

Đài truyền hình Đan Mạch DR dẫn nhiều nguồn từ các cơ quan chính phủ và tình báo tại Đan Mạch, Pháp và Đức cho biết chính quyền Copenhagen đã bí mật triển khai các biện pháp phòng thủ khẩn cấp vào tháng 1-2026.

Động thái này xuất phát từ lo ngại Mỹ có thể chiếm đóng Greenland, vùng lãnh thổ tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch bằng "biện pháp cứng rắn".

Trước tình hình này, quân đội Đan Mạch đã vận chuyển binh sĩ cùng thuốc nổ đến Greenland nhằm sẵn sàng phá hủy các đường băng tại thủ phủ Nuuk và thị trấn Kangerlussuaq trên đảo để ngăn chặn máy bay Mỹ hạ cánh.

Đồng thời, các túi máu và vật tư từ ngân hàng máu quốc gia cũng được đưa tới để điều trị thương vong nếu nổ ra giao tranh.

Binh sĩ Đan Mạch rời tàu tại cảng Nuuk, Greenland vào hôm 18-1-2026. Ảnh: AP.

Nhiều nguồn tin nói với DR rằng cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela hôm 3-1 là một bước ngoặt quan trọng. Ngay sau đó, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ đang cần Greenland "một cách rất cấp thiết", trực tiếp làm dấy lên nỗi sợ về một cuộc can thiệp quân sự.

Vào hôm 4-1, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cảnh báo rằng một cuộc tấn công từ Mỹ vào đồng minh NATO sẽ đồng nghĩa với "sự chấm dứt của cả liên minh quân sự lẫn trật tự an ninh hậu Thế chiến II".

Để tăng cường khả năng răn đe, Đan Mạch đã phối hợp với các đồng minh châu Âu triển khai một lực lượng đa quốc gia gồm binh sĩ Đan Mạch, Pháp, Đức, Na Uy và Thụy Điển tới Greenland, cùng sự hỗ trợ của máy bay chiến đấu và tàu hải quân Pháp.

Theo báo The Guardian, mục tiêu của việc này được cho là nhằm tập hợp càng nhiều binh sĩ từ các quốc gia khác nhau càng tốt, để buộc Mỹ phải thực hiện một "hành động thù địch mang tính chất nghiêm trọng" nếu muốn chiếm đóng Greenland.

Một quan chức cấp cao của Pháp giấu tên chia sẻ với DR: "Với cuộc khủng hoảng Greenland, châu Âu một lần và mãi mãi nhận ra rằng chúng ta cần phải có khả năng tự bảo vệ an ninh của chính mình".

Hiện tại, Bộ Quốc phòng Đan Mạch cùng văn phòng Thủ tướng Đan Mạch và Greenland đều từ chối đưa ra bình luận chính thức về sự việc.