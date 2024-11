Việt Nam – Malaysia nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện

Nhận lời mời của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và Phu nhân, sáng 21-11, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội, lên đường thăm chính thức Malaysia từ ngày 21 đến ngày 23-11-2024.

Tổng Bí thư Tô Lâm với Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim tại buổi họp báo. (Ảnh: TTXVN)

Chuyến thăm là dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Malaysia, góp phần củng cố nền tảng tin cậy chính trị giữa hai nước ở mức độ cao, thể hiện chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam là luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ với các nước láng giềng, khu vực, trong đó có Malaysia.

Tại cuộc họp báo Bộ Ngoại giao vào ngày hôm nay (21-11), phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng thông báo về kết quả cuộc họp báo mới nhất giữa Việt Nam và Malaysia. Quan hệ ngoại giao Việt Nam – Malaysia chính thức được nâng cấp lên tầm cao mới.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức tới Malaysia, chiều 21-11, ngay sau hội đàm, Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cùng chủ trì họp báo.

Phát biểu với báo chí, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho biết chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Malaysia lần này có ý nghĩa quan trọng khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực an ninh, quốc phòng, hợp tác biển và một số lĩnh vực hợp tác về điện, kinh tế số...

Kể từ khi Việt Nam và Malaysia thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1973, quan hệ kinh tế, thương mại giữa hai nước đang từng bước phát triển. Đặc biệt, hai nước thường xuyên phối hợp lập trường chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế, nhất là tại ASEAN. Việt Nam và Malaysia đều là những đối tác kinh tế, thương mại, đầu tư quan trọng của nhau.

Chuyến thăm chính thức Malaysia của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân diễn ra trong bối cảnh quan hệ song phương phát triển mạnh mẽ và toàn diện, nhất là kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược vào năm 2015.

Chuyến thăm sẽ mở ra nhiều cơ hội và hướng tới dấu mốc mới trong quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam - Malaysia.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, tổng kim ngạch xuất khẩu giữa Việt Nam và Malaysia trong 9 tháng năm 2024 đạt 10,63 tỷ USD, tăng tới 14,1% so với cùng kỳ năm 2023. Trong số đó, kim ngạch xuất khẩu là 3,81 tỷ USD, chỉ tăng nhẹ 3,5% so với cùng kỳ, kim ngạch nhập khẩu đạt 6,82 tỷ USD, tăng mạnh tới 21,1% so với cùng kỳ.

Do xuất khẩu chỉ tăng nhẹ trong khi nhập khẩu tăng nhanh dẫn đến cán cân thương mại bị thâm hụt 3 tỷ USD, tăng 54,6% so với cùng kỳ, về giá trị tuyệt đối mức thâm hụt cán cân thương mại bằng 76,4% so với giá trị xuất khẩu và tăng tới gần 1 tỷ USD.

Về xuất khẩu, hai mặt hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện và sắt thép các loại đều giảm. Cụ thể, mặt hàng có kim ngạch lớn nhất, chiếm tỷ trọng 12,2% là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện 4%, mặt hàng sắt thép các loại giảm nhẹ tới 0,5%. Đây chính là nguyên nhân làm xuất khẩu sang Malaysia tăng chậm.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]