'Năm hơn' Hai nhà lãnh đạo cho biết hai nước nhất trí thông qua Tuyên bố chung về tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam- Ấn Độ nhân chuyến thăm và nhất trí thúc đẩy hợp tác hai nước với phương châm "Năm hơn". Thứ nhất, tin cậy chính trị - chiến lược cao hơn, trong đó tăng cường trao đổi và tiếp xúc thường xuyên giữa hai nước trên các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân. Đồng thời phát huy tối đa hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương và triển khai hiệu quả Chương trình hành động giai đoạn 2024-2028 với trọng tâm là đẩy mạnh toàn diện 11 lĩnh vực hợp tác. Thứ hai, hợp tác quốc phòng- an ninh rộng mở hơn, sâu sắc hơn, trong đó có việc triển khai hiệu quả Tuyên bố chung về quan hệ đối tác quốc phòng Việt Nam- Ấn Độ đến năm 2030. Thứ ba, tầm nhìn, hành động hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư thực chất và hiệu quả hơn, trong đó nhất trí tăng gấp đôi kim ngạch thương mại và đầu tư hai chiều trong 3- 5 năm tới. Thứ tư, hợp tác khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo trở thành động lực mạnh mẽ hơn, trong đó khai thác tối đa những tiềm năng và lợi thế của hai bên, cũng như cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 để thúc đẩy hợp tác về nghiên cứu khoa học, năng lượng nguyên tử, đất hiếm, năng lượng tái tạo, các lĩnh vực công nghệ mới như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây... Thứ năm, hợp tác văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân kết nối mật thiết hơn, trong đó tăng cường kết nối về văn hóa, văn minh, lịch sử, tôn giáo giữa hai nước. Hai bên cũng nhất trí làm sâu sắc hơn nữa hợp tác khu vực và quốc tế; tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là Liên Hợp Quốc, ASEAN và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt… Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ Chính sách hướng Đông của Ấn Độ và ủng hộ vai trò ngày càng quan trọng của Ấn Độ trong các thể chế hợp tác quan trọng ở khu vực và toàn cầu. Nhân chuyến thăm này, Việt Nam đã quyết định tham gia Liên minh cơ sở hạ tầng chống chịu thiên tai (CDRI) và khẳng định sớm hoàn tất thủ tục để tham gia Liên minh năng lượng mặt trời quốc tế (ISA) do Ấn Độ đề xướng. Hai bên cũng nhất trí thiết lập Tham vấn về ngoại giao kinh tế cấp thứ trưởng ngoại giao. Hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của việc bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông; giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982. Cùng với đó, nhất trí trao đổi, chia sẻ thông tin và tăng cường hợp tác, cùng phấn đấu đưa Biển Đông thành vùng biển của hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển…